Phản ứng cực lạ của Anh Thơ khi Bình Minh lộ ảnh nóng bên Trương Quỳnh Anh

Hậu trường 04/12/2017 10:52

Khi loạt ảnh thân mật giữa Bình Minh và Trương Quỳnh Anh bị chia sẻ tràn lan trên mạng xã hội, nhiều người tò mò muốn biết phản ứng của Anh Thơ ra sao. Tuy nhiên, có vẻ như chị khá dửng dưng trước tin đồn chồng ngoại tình.

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ lan truyền nhiều bức ảnh “nóng bỏng tay” giữa Bình MinhTrương Quỳnh Anh được chụp trong những không gian riêng tư. Khi chỉ có hai người, cặp đôi thoải mái tựa vai nhau, nắm tay hoặc ôm hôn thắm thiết như vợ chồng. Thậm chí, nhiều bức ảnh còn ghi lại khoảnh khắc Trương Quỳnh Anh mặc đồ ngủ, âu yếm hôn Bình Minh khi anh đang trong trạng thái bán nude.

Tuy vậy, nhiều người nghĩ rằng đây chỉ là những khoảnh khắc hậu trường trong bộ phim cả hai cùng hợp tác có tên Thề không gục ngã. Ngay sau đó, chính đạo diễn Minh Cao đã xác nhận những bức ảnh thân mật giữa họ hoàn toàn không có trong phim, theo Zing.

Phản ứng cực lạ của Anh Thơ khi Bình Minh lộ ảnh nóng bên Trương Quỳnh Anh - Ảnh 1
Những khoảnh khắc tình tứ vượt xa tình bạn giữa Bình Minh và Trương Quỳnh Anh đang gây xôn xao trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Trước thông tin này, hàng loạt cư dân mạng sốc nặng và bày tỏ sự giận dữ đối với hai diễn viên đã có gia đình nhưng lại dành cho nhau nhiều cử chỉ vượt xa tình bạn. Nhiều người cho rằng, nếu mối quan hệ của họ là thật thì rõ ràng là đang đi ngược “luân thường đạo lý” và gây tổn thương đến Tim và Anh Thơ.

Phản ứng cực lạ của Anh Thơ khi Bình Minh lộ ảnh nóng bên Trương Quỳnh Anh - Ảnh 2
Vợ Bình Minh đang tận hưởng chuyến du lịch ở Úc và không mấy bận tâm đến scandal của chồng - Ảnh: Internet 

Sáng nay, các fan đã đổ xô qua tường nhà nam ca sĩ Một vòng trái đất để an ủi, động viên. Còn về phía vợ Bình Minh, nhiều người cũng quan tâm và tò mò muốn biết cảm xúc của chị ở thời điểm bây giờ.

Tuy nhiên, trái ngược với sự lo lắng của cư dân mạng, Anh Thơ tỏ ra khá dửng dưng trước tin đồn bị chồng "cắm sừng". Hiện tại, bà xã Bình Minh đang vi vu ở Úc, thường xuyên đăng tải ảnh mới và vẫn vui vẻ tương tác với bạn bè như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Phản ứng lạ của bà mẹ hai con giữa tâm bão khiến nhiều người thật sự khó hiểu lẫn hoang mang.

Phản ứng cực lạ của Anh Thơ khi Bình Minh lộ ảnh nóng bên Trương Quỳnh Anh - Ảnh 3
Anh Thơ vẫn vui vẻ trước tin đồn Bình Minh ngoại tình với Trương Quỳnh Anh - Ảnh: Internet

Một số người cho rằng có thể Anh Thơ đang cố gắng mạnh mẽ để tha thứ cho chồng. Bên cạnh đó, cũng không ít người nghi ngờ hai gia đình nổi tiếng này đang bắt tay nhau để thực hiện chiêu trò PR.

Phóng viên đã thử liên lạc với Bình Minh nhưng anh từ chối bắt máy, cònTrương Quỳnh Anh cũng đã tắt điện thoại suốt nhiều giờ qua. 

Phản ứng cực lạ của Anh Thơ khi Bình Minh lộ ảnh nóng bên Trương Quỳnh Anh - Ảnh 4
Gia đình Tim và Bình Minh từng ngồi cạnh nhau trong một sự kiện - Ảnh: Internet

Bình Minh - Trương Quỳnh Anh lộ ảnh tình tứ: Đạo diễn 'Thề không gục ngã' tiết lộ sự thật liên quan

Bình Minh - Trương Quỳnh Anh lộ ảnh tình tứ: Đạo diễn 'Thề không gục ngã' tiết lộ sự thật liên quan

Đạo diễn Minh Cao khẳng định những tấm hình thân mật đang được lan truyền trên mạng của Trương Quỳnh Anh và Bình Minh không phải là hình ảnh trong phim của ông.

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Từ khóa:   Trương Quỳnh Anh Tim Anh Thơ Bình Minh

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