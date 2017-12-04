Bình Minh - Trương Quỳnh Anh lộ ảnh tình tứ: Đạo diễn 'Thề không gục ngã' tiết lộ sự thật liên quan

Giải trí 04/12/2017 10:04

Đạo diễn Minh Cao khẳng định những tấm hình thân mật đang được lan truyền trên mạng của Trương Quỳnh Anh và Bình Minh không phải là hình ảnh trong phim của ông.

Chiều qua 3/12, showbiz Việt "dậy sóng" bởi loạt hình ảnh thân mật trên mức bạn bè của Bình Minh và Trương Quỳnh Anh được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng. Nhiều nghi vấn cho rằng cặp đôi này đang bí mật hẹn hò khiến nhiều khán giả phẫn nộ bởi lẽ cả hai đều đã có gia đình riêng.

Bình Minh - Trương Quỳnh Anh lộ ảnh tình tứ: Đạo diễn 'Thề không gục ngã' tiết lộ sự thật liên quan - Ảnh 1
Hình ảnh thân mật của Bình Minh và Trương Quỳnh Anh khiến dư luận xôn xao - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, không ít người cho rằng đây là một chiêu trò để PR cho bộ phim Thề không gục ngã có sự góp mặt của Bình Minh và Trương Quỳnh Anh.

Trước những nghi vấn trên, Minh Cao - đạo diễn phim Thề không gục ngã đã nhanh chóng lên tiếng phản bác. Cụ thể, vị đạo diễn khẳng định những hình ảnh được lan truyền mới đây của Bình Minh và Trương Quỳnh Anh không phải là trong bộ phim của ông.

Minh Cao chia sẻ với Zing: "Tôi không biết có những hình ảnh nào khác không. Nhưng những ảnh được đăng tải hiện nay đều không phải ảnh trong phim Thề không gục ngã của tôi. Cảnh tình cảm giữa Trương Quỳnh Anh và Bình Minh cũng không có nhiều".

Bình Minh - Trương Quỳnh Anh lộ ảnh tình tứ: Đạo diễn 'Thề không gục ngã' tiết lộ sự thật liên quan - Ảnh 2
Đạo diễn Minh Cao khẳng định những hình ảnh lan truyền trên mạng của cặp đôi không phải trong phim của ông - Ảnh: Internet

Đạo diễn Minh Cao cũng cho biết phim Thề không gục ngã đã được công chiếu từ lâu nên việc PR ở thời điểm này chẳng mang lại lợi ích gì cũng như nhấn mạnh cả ê kíp làm phim sẽ không chọn hình thức này để lăng xê cho tác phẩm của mình.

Bình Minh - Trương Quỳnh Anh lộ ảnh tình tứ: Đạo diễn 'Thề không gục ngã' tiết lộ sự thật liên quan - Ảnh 3
Vị đạo diễn cho biết trong phim Bình Minh và Trương Quỳnh Anh không có cảnh thân mật như thế này - Ảnh: Internet

Trước vụ ồn ào này, Bình Minh đã thẳng thắn chia sẻ ý kiến là không quan tâm. Trong khi đó, Trương Quỳnh Anh vẫn giữ im lặng cũng như khóa những bình luận và xóa dòng trạng thái gần đây nhất trên trang cá nhân.

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