Bình Minh - Trương Quỳnh Anh lộ ảnh tình tứ: Đạo diễn 'Thề không gục ngã' tiết lộ sự thật liên quan

Chiều qua 3/12, showbiz Việt "dậy sóng" bởi loạt hình ảnh thân mật trên mức bạn bè của Bình Minh và Trương Quỳnh Anh được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng. Nhiều nghi vấn cho rằng cặp đôi này đang bí mật hẹn hò khiến nhiều khán giả phẫn nộ bởi lẽ cả hai đều đã có gia đình riêng.

Trước những nghi vấn trên, Minh Cao - đạo diễn phim Thề không gục ngã đã nhanh chóng lên tiếng phản bác. Cụ thể, vị đạo diễn khẳng định những hình ảnh được lan truyền mới đây của Bình Minh và Trương Quỳnh Anh không phải là trong bộ phim của ông.

Bên cạnh đó, không ít người cho rằng đây là một chiêu trò để PR cho bộ phim Thề không gục ngã có sự góp mặt của Bình Minh và Trương Quỳnh Anh.

Minh Cao chia sẻ với Zing: "Tôi không biết có những hình ảnh nào khác không. Nhưng những ảnh được đăng tải hiện nay đều không phải ảnh trong phim Thề không gục ngã của tôi. Cảnh tình cảm giữa Trương Quỳnh Anh và Bình Minh cũng không có nhiều".

Đạo diễn Minh Cao cũng cho biết phim Thề không gục ngã đã được công chiếu từ lâu nên việc PR ở thời điểm này chẳng mang lại lợi ích gì cũng như nhấn mạnh cả ê kíp làm phim sẽ không chọn hình thức này để lăng xê cho tác phẩm của mình.

Trước vụ ồn ào này, Bình Minh đã thẳng thắn chia sẻ ý kiến là không quan tâm. Trong khi đó, Trương Quỳnh Anh vẫn giữ im lặng cũng như khóa những bình luận và xóa dòng trạng thái gần đây nhất trên trang cá nhân.