Bình Minh khẳng định những hình ảnh thân mật với Trương Quỳnh Anh chỉ là ảnh hậu trường phim được chụp năm 2015, nhưng chiếc áo của nam diễn viên mặc lại chỉ xuất hiện ở năm 2016. Sự thật bị dân mạng bóc mẽ khiến nhiều người càng thêm hoang mang, hiếu kỳ.

Mới đây, nam diễn viên Bình Minh đã lên tiếng về những bức ảnh trên cả sự thân mật giữa anh và Trương Quỳnh Anh được lan truyền trên mạng làm dư luận "dậy sóng". Theo đó, Bình Minh khẳng định, những bức ảnh gây ồn ào vừa qua chỉ là ảnh hậu trường của bộ phim Thề không gục ngã được chiếu vào năm 2015.

Nam diễn viên chia sẻ với Zing: "Những hình ảnh đó chỉ là hình hậu trường trong phim, mong mọi người hiểu và đừng thổi phồng câu chuyện lên". Tuy nhiên, nhiều khán giả đã phát hiện ra sự bất hợp lý trong lời nói của nam diễn viên nhờ vào... một chiếc áo. Cụ thể, bộ phim Thề không gục ngã mà Bình Minh và Trương Quỳnh Anh cùng tham gia được phát sóng tập đầu tiên từ ngày 2/9/2015 với thời lượng 32 tập. Do đó nếu đúng như lời nam diễn viên nói những bức ảnh với Trương Quỳnh Anh là hậu trường phim thì chúng phải được chụp trước thời điểm bộ phim phát sóng.

Thế nhưng, chiếc áo mà Bình Minh mặc trong loạt ảnh với Trương Quỳnh Anh lại in logo chương trình Cầu thủ nhí 2016, được lên sóng tập đầu tiên vào ngày 23/7/2016. Chính điều này đã làm nhiều khán giả thắc mắc, nếu đúng như lời Bình Minh thì tại sao trong những bức ảnh hậu trường phim từ năm 2015 anh lại có thể diện chiếc áo có ở năm 2016? Hiện tại, Trương Quỳnh Anh vẫn giữ im lặng về loạt ảnh thân mật với Bình Minh. Trong khi đó, Anh Thơ - bà xã Bình Minh dù đang bận rộn công tác bên Úc cũng đã lên tiếng về vụ ồn ào của chồng. Cô cho rằng những bức ảnh thân mật của ông xã với Trương Quỳnh Anh chỉ là công việc cũng như khẳng định gia đình mình vẫn đang hạnh phúc.

Phản ứng cực lạ của Anh Thơ khi Bình Minh lộ ảnh nóng bên Trương Quỳnh Anh Khi loạt ảnh thân mật giữa Bình Minh và Trương Quỳnh Anh bị chia sẻ tràn lan trên mạng xã hội, nhiều người tò mò muốn biết phản ứng của Anh Thơ ra sao. Tuy nhiên, có vẻ như chị khá dửng dưng trước tin đồn chồng ngoại tình.

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