Quang Lê 'bóc mẽ' sự thật tin đồn 'Phi Nhung về Mỹ trốn scandal' ngay giữa ồn ào với Hồ Văn Cường

Sau nhiều đồn đoán không hay, Quang Lê đã gián tiếp tiết lộ lý do thật sự cho việc Phi Nhung về Mỹ ngay thời điểm mà tên tuổi cô bị dính vào vô số các tin đồn không hay.

Phi Nhung hiện là cái tên hot nhất khi liên tục xuất hiện trên các mặt báo với lý do là lùm xùm đời tư với con nuôi Hồ Văn Cường. Từng được xem là biểu tượng của dòng nhạc bolero bởi tài năng và nhân cách trong sạch, nhưng giờ đây công chúng nhớ đến cô chỉ vì các cáo buộc chưa kiểm chứng về việc bóc lột con nuôi, ăn chặn cát xê,.. Bài đăng được cho là của quản lý Phi Nhung xác nhận việc tháng 7 này cô sẽ về Mỹ giữa tâm bão drama và dịch bệnh - Ảnh: Chụp màn hình Khi drama đời tư nữ ca sĩ đang "căng đét", dân tình lại một phen xôn xao trước thông tin Phi Nhung về Mỹ để trốn scandal. Cụ thể, một tài khoản được cho là quản lý của Phi Nhung đã đăng tải dòng trạng thái thông báo lịch trình sắp tới của nữ ca sĩ: "Nữ ca sĩ Phi Nhung sẽ trở về nước Mỹ phục vụ khán giả hải ngoại trong tháng 7/2021. Anh chị bầu show Book show cho em nhé".

Chương trình âm nhạc mà Phi Nhung và Quang Lê sẽ cùng tham gia tại Mỹ - Ảnh: Internet Khi dân tình vẫn đang đoán già đoán non về tính xác thật của thông tin trên, thì sự thật đã được phơi bày thông qua trang cá nhân của một nghệ sỹ khác. Hóa ra, sắp tới Phi Nhung phải về Mỹ là do cô có lịch trình tham gia một show diễn hải ngoại cùng nhiều nghệ sỹ khác tại Mỹ vào ngày 22/8 tới đây. Trong dàn khách mời còn có sự xuất hiện của ca sĩ Quang Lê. Bài đăng trên trang cá nhân của Quang Lê - Ảnh: Chụp màn hình Trên trang cá nhân của mình, Quang Lê cũng thông báo đến khán giả lịch trình này của mình. Được biết đây là show diễn Hải Ngoại đầu tiên sau 1 năm 4 tháng anh chưa về Mỹ.

Trước đây khi chưa có drama, Phi Nhung cũng thường xuyên dẫn Hồ Văn Cường đi diễn tại các show hải ngoại - Ảnh: Internet Như vậy, sự việc Phi Nhung "trốn" về Mỹ giữa scandal là không có thật, nữ ca sĩ chỉ là tham gia lịch trình có từ trước mà thôi. Trước đó, Phi Nhung cũng thường xuyên tham gia các show diễn tại nước ngoài, nữ ca sĩ cũng thường đưa con trai nuôi Hồ Văn Cường cùng theo biểu diễn.

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