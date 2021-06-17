Bị chửi ‘miệng nam mô bụng một bồ dao găm’, Phi Nhung không nhịn, đáp trả căng đét: ‘Nếu tâm em xấu thì em sẽ nghĩ chị xấu’

Hậu trường 17/06/2021 12:01

Tuy bị một người dùng MXH mắng nhiếc tơi tả "miệng nam mô, bụng một bồ dao găm", Phi Nhung vẫn giữ thái độ bình tĩnh để đáp trả theo phong thái của một nghệ sĩ lâu năm.

Thời gian qua, nhiều cái tên trong showbiz Việt liên tiếp bị dính vào các ồn ào không đáng có, trong đó có Phi Nhung. Ồn ào xoay quanh nữ nghệ sĩ và con trai nuôi Hồ Văn Cường khi cô bị nhiều người cáo buộc là bóc lột sức lao động, ăn chặn cát xê,...

Tuy các cáo buộc trên đã được nữ nghệ sĩ bác bỏ và đưa ra các lời giải thích rõ ràng, đồng thời Hồ Văn Cường đã lên tiếng xin lỗi mẹ nuôi nhưng CĐM vẫn không bỏ qua cho cô.

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Phi Nhung là người dẫn dắt Hồ Văn Cường từ thuở cậu mới bức chân vào làng giải trí - Ảnh: Internet

Nhiều người, trong đó có những người có sức ảnh hưởng lớn trên MXH quyết giúp đỡ Hồ Văn Cừờng để thoát khỏi Phi Nhung. Anti-fan thì vẫn không ngừng công kích nữ nghệ sĩ trên mọi mặt trận. Họ tố cô nhận Hồ Văn Cường làm con nuôi chỉ vì lợi ích mà cậu đem lại, đồng thời không đối xử tốt với gia đình cậu bé,...

Nhiều người tràn vào trang cá nhân của nữ nghệ sĩ để lăng mạ, xúc phạm cô. Sau thời gian im lặng, không đáp trả bất kỳ comment nào trong bài đăng của mình, mới đây, Phi Nhung đã bị phát hiện trả lời nhiều bình luận ác ý nhắm vào cô.

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Với vai trò mẹ nuôi, Phi Nhung luôn xuất hiện với hình ảnh thân thiết với Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet

Cụ thể, một bình luận với nội dung khá nặng nề trong một bài đăng của Phi Nhung nhận khá nhiều lượt cảm xúc đã được cô trả lời một cách nhẹ nhàng nhưng khá dứt khoát.

"Lưới trời lồng lộng, thưa nhưng khó lọt. Miệng nam mô, bụng một bồ dao găm. Ác giả ác báo không thoát được đâu, tự vắt tay lên trán mà ngẫm xem, mình làm vậy là đúng hay sai, đừng tưởng màn thưa che được mắt thánh. Việc làm của bà trời biết, đất biết rồi sẽ có ngày lòi ra thôi", một tài khoản mạng gay gắt mắng nữ ca sĩ.

Trước lời lẽ công kích, Phi Nhung nhẹ nhàng đáp: "Em cứ nghe bài hát 'Luật Trời' của chị, em là người tốt em hiểu ngay. Nếu tâm em xấu thì em sẽ nghĩ chị xấu, vậy thôi".

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Phi Nhung đáp trả lời bình luận ác ý - Ảnh: Internet

Liên quan đến ồn ào mẹ nuôi con ruột trên, Hồ Văn Cường đã bày tỏ mong muốn quay lại cuộc sống bình thường bên gia đình và những người mình yêu thương. Cậu cũng gửi lời tới cư dân mạng hãy thôi tấn công những người trong cuộc trong khi cha mẹ Cường và cả cậu đều không có mâu thuẫn gì với Phi Nhung.

Quán quân Vietnam Idol Kids mùa đâu tiên đã viết trực tiếp lên trang cá nhân mình với ước muốn mọi người hãy tin và để yên cho cậu trong thời gian thi cử gấp rút: "Con chỉ mong mọi việc có thể dừng lại tại đây, để con có thời gian tập trung cho việc học hành, thi cử. Con đang chuẩn bị thi và con cũng đã rất áp lực".

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Hồ Văn Cường mong mọi người để câu chuyện dừng lại đây - Ảnh: Internet

Được biết, năm nay Hồ Văn Cường đã 18 tuổi và đang trong thời gian ôn thi đại học. Ồn ào trên đã ảnh hưởng không nhỏ vào tâm lý cũng như quá trình ôn luyện của cậu.

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Nhân vật này chia sẻ về sự quan tâm ân cần của Phi Nhung dành cho mọi người, bên cạnh dó còn dành nhiều lời khen cho Hồ Văn Cường.

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