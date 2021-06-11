Giữa lùm xùm liên quan đến gia đình Hồ Văn Cường và "mẹ nuôi" Phi Nhung, netizen bỗng nhiên đào lại các phát ngôn của "bố mẹ ruột" nam ca sĩ trẻ vào thời điểm cậu bé bị "mẹ nuôi" tố mắc bệnh ngôi sao.

Cuộc sống của Hồ Văn Cường tại nhà mẹ nuôi Phi Nhung thời gian gần đây bỗng dưng được nhiều người quan tâm sau khi nữ ca sĩ dính vào lùm xùm với nữ đại gia Phương Hằng. Nhiều người cho rằng Hồ Văn Cường đang bị mẹ nuôi bóc lột, không minh bạch về tiền cát xê đi diễn của cậu,... tuy tất cả đã được Phi Nhung giải đáp nhưng mọi chuyện vẫn không dừng lại. Dù dìu dắt Hồ Văn Cường nhiều năm, Phi Nhung vẫn bị dính phải tin đồn không minh bạch tài chính - Ảnh: Internet Cụ thể, vào đêm 29 tết Nguyên Đán 2021, Phi Nhung bất ngờ réo tên cậu con trai nuôi trên một bài đăng tại trang cá nhân của mình. Nội dung bài đăng xoay quanh việc Hồ Văn Cường bướng bỉnh, không phụ giúp việc nhà và dần mắc bệnh ngôi sao.

Lời tố Hồ Văn Cường mắc bệnh ngôi sao trên trang cá nhân của Phi Nhung - Ảnh: Chụp màn hình Hồ Văn Cường phải lập tức lên tiếng xin lỗi mẹ nuôi Phi Nhung công khai trên mạng xã hội: "Con đọc chia sẻ của mẹ, những bình luận không hay về con, về gia đình con, về cả mẹ. Con thực sự thấy buồn, tổn thương và áp lực. Con biết mình sai vì nhiều lần bướng bỉnh, cứng đầu, vô tâm khiến mẹ buồn mà con không hay biết". Sau việc này, tên tuổi của Hồ Văn Cường cũng bị ảnh hưởng nhiều trước công chúng. Khi xuất hiện trên truyền thông sau sự việc trên, Hồ Văn Cường được đặt câu hỏi liên quan đến phản ứng của bố mẹ ruột về ồn ào "mắc bệnh ngôi sao", Quán quân Vietnam Idol Kids 2016 đã trả lời: "Bố mẹ em cũng bình thường. Bố mẹ góp ý cho em những cái sai và xin lỗi mẹ Nhung. Bố mẹ vẫn tin và gửi gắm mẹ Phi Nhung chứ không thương con đến mức bênh vực. Gia đình em cũng là người kiệm lời, không biết nói chuyện nhiều".

Sống tại nhà Phi Nhung, bố mẹ Hồ Văn Cường rất thân thiết với nữ ca sĩ - Ảnh: FBNV Cho đến gần đây, khi loạt lùm xùm nghi vấn không minh bạch tài chính, bốc lột sức lao động của Phi Nhung đối với Hồ Văn Cường nổ ra, công chúng mới có cơ hội nghe mẹ ruột của Hồ Văn Cường tự mình chia sẻ. Cụ thể, sáng ngày 10/6, bố mẹ ruột của Hồ Văn Cường sau khi đứng giữa nhiều đồn đoán không hay của dư luận, đã phải lên tiếng làm rõ mối quan hệ với Phi Nhung và thuật lại sự việc đối chất với người hâm mộ bí ẩn. "Tôi là mẹ của Cường, tôi ở nhà của mẹ Nhung nên tôi tin tưởng chị mới giao Cường cho chị Nhung. Ở nhà chị Nhung thì vui vẻ chứ không có gì hết", mẹ Hồ Văn Cường chia sẻ. Hồ Văn Cường và bố mẹ trong clip giải thích rõ sự việc về một người hâm mộ bí ẩn mạo danh chị gái của cậu - Ảnh: Chụp màn hình Ngoài ra, bố ruột của Hồ Văn Cường cũng chia sẻ về những phiền toái mà người hâm mộ kia mang đến cho gia đình mình: "Sáng nay tôi có lấy máy của Cường để điện cô này nhưng cô không bắt máy. Có một anh trai là chồng của cô này bắt máy và nói cô không có nhà. Sau đó ảnh nói bên Zalo gì đó bị hack rồi, lúc đó ảnh tắt máy luôn". Tuy cả 2 bậc sinh thành của Hồ Văn Cường đã lên tiếng về vấn đề trên, nhiều người vẫn cho rằng đây là câu trả lời đã được dàn dựng từ trước. Nhiều cư dân mạng tỏ ra lo lắng cho gia đình của Hồ Văn Cường liệu có phải đang chịu áp lực từ phía nào không?

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