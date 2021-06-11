Hết bênh Hồng Vân đến Phi Nhung, Quang Hà nhận ‘đòn đau’ từ dân mạng khi làm ‘anh hùng’ giữa bão thị phi

Nhiều ngày qua, ca sĩ Phi Nhung là người nghệ sĩ tiếp theo "đứng đầu gió" trong tâm bão dư luận. Kể từ khi bị Phương Hằng bóc phốt nhận con nuôi chỉ để lấy tiền từ thiện thì những sóng gió khác cũng liên tục ập đến với nữ ca sĩ. Những chuyện riêng tư của cô cũng bắt đầu bị đào bới và lật lại như chuyện giấu diếm có con trong nhiều năm, nghi ăn chặn tiền cat-xê đi hát của con trai nuôi Hồ Văn Cường và đỉnh điểm nhất là bị "bóc" ngược đãi, hành hạ đến nỗi con nuôi phải cầu cứu khán giả để được thoát khỏi "động quỷ".

Phi Nhung dính tin đồn ăn chặn cát-xê đi hát của Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet

Giữa sóng dư luận đang chỉ trích gay gắt, Phi Nhung cũng đã có tiếng nói thanh minh cho bản thân mình. Trong bài đăng đó, nữ ca sĩ khẳng định cô chẳng làm việc gì trái với lương tâm của mình vì cô sợ Luật trời. Không chỉ vậy, cô cũng bày tỏ trong những năm qua, việc làm từ thiện và nuôi con cũng bằng chính số tiền đi hát, làm việc mà có được chứ chưa từng lừa lọc ai. Giọng ca Bông Điên Điển cũng nói rằng nếu các con có làm gì sai với cô, cô cũng sẽ tha thứ, vẫn yêu thương và ôm vào lòng như những ngày đầu.