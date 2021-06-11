Hết bênh Hồng Vân đến Phi Nhung, Quang Hà nhận ‘đòn đau’ từ dân mạng khi làm ‘anh hùng’ giữa bão thị phi

Hậu trường 11/06/2021 09:46

Ca sĩ Quang Hà có hành động bênh vực Phi Nhung giữa tâm bão khiến người khán giả phẫn nộ hơn là cảm thông.

Nhiều ngày qua, ca sĩ Phi Nhung là người nghệ sĩ tiếp theo "đứng đầu gió" trong tâm bão dư luận. Kể từ khi bị Phương Hằng bóc phốt nhận con nuôi chỉ để lấy tiền từ thiện thì những sóng gió khác cũng liên tục ập đến với nữ ca sĩ. Những chuyện riêng tư của cô cũng bắt đầu bị đào bới và lật lại như chuyện giấu diếm có con trong nhiều năm, nghi ăn chặn tiền cat-xê đi hát của con trai nuôi Hồ Văn Cường và đỉnh điểm nhất là bị "bóc" ngược đãi, hành hạ đến nỗi con nuôi phải cầu cứu khán giả để được thoát khỏi "động quỷ".

phi nhung 1
Phi Nhung dính tin đồn ăn chặn cát-xê đi hát của Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet 

Giữa sóng dư luận đang chỉ trích gay gắt, Phi Nhung cũng đã có tiếng nói thanh minh cho bản thân mình. Trong bài đăng đó, nữ ca sĩ khẳng định cô chẳng làm việc gì trái với lương tâm của mình vì cô sợ Luật trời. Không chỉ vậy, cô cũng bày tỏ trong những năm qua, việc làm từ thiện và nuôi con cũng bằng chính số tiền đi hát, làm việc mà có được chứ chưa từng lừa lọc ai. Giọng ca Bông Điên Điển cũng nói rằng nếu các con có làm gì sai với cô, cô cũng sẽ tha thứ, vẫn yêu thương và ôm vào lòng như những ngày đầu.

phi nhung 2

phi nhung 3
Bài chia sẻ trên trang cá nhân của Phi Nhung - Ảnh: Chụp màn hình

Dù chính cô lên tiếng giải oan những tin đồn bủa vây nhưng có vẻ nữ ca sĩ cũng không nhận được nhiều sự đồng cảm từ khán giả. Giữa hàng ngàn ý kiến chỉ trích, ca sĩ Quang Hà lại có bình luận đi ngược với số đông. Nam ca sĩ để lại lời động viên và đồng cảm với nữ ca sĩ: "Hay lắm, xúc động". Chỉ một câu ngắn an ủi vài chữ của Quang Hà mà dân tình ào ào vào "ném đá" không kịp thở. Đông đảo antifan đã công kích Quang Hà bằng những từ ngữ kích động, kém văn minh. 

phi nhung 4

Hết bênh Hồng Vân đến Phi Nhung, Quang Hà nhận ‘đòn đau’ từ dân mạng khi làm ‘anh hùng’ giữa bão thị phi - Ảnh 5

phi nhung 6
Dòng bình luận động viên của Quang Hà nhận về 'gạch đá' đếm không xuể - Ảnh: Chụp màn hình

Nhiều người nói rằng có lẽ nam ca sĩ rảnh rỗi nên có nhiều thời gian đi comment dạo ở các trang nghệ sĩ. Một số người còn cho rằng anh đang đóng vai sao nam "thân thiện" trong showbiz. Không dừng lại ở đó, họ còn lật lại chuyện cũ khi Quang Hà có dòng bình luận bênh vực NS Hồng Vân trong lùm xùm bị chỉ trích PR thực phẩm chức năng "dởm". 

phi nhung 7
Trước đó Quang Hà cũng từng bênh vực Hồng Vân khi cô lên tiếng xin lỗi khán giả về vụ quảng cáo thực phẩm chức năng - Ảnh: Chụp màn hình

Dòng bình luận của Quang Hà khiến nhiều người chỉ trích vì vụ việc chưa ngã ngũ hoặc có vụ khán giả cho rằng đã sai rành rành ra đó mà anh vẫn cố chấp bênh vực đồng nghiệp. Sau nhiều thị phi không đáng có, không biết Quang Hà có dám làm "anh hùng" giữa tâm bão nữa hay không?  

Phi Nhung và những màn đáp trả thị phi: Từ đăng đàn tố con nuôi đến 'đạp lên dư luận mà sống' khi bị đồn cặp kè trai trẻ

Phi Nhung và những màn đáp trả thị phi: Từ đăng đàn tố con nuôi đến 'đạp lên dư luận mà sống' khi bị đồn cặp kè trai trẻ

Là một nghệ sĩ có thâm niên vài chục năm trong nghề, Phi Nhung đã trải qua không ít khó khăn cùng với việc vô tình dính phải những scandal từ trên trời rơi xuống. Với mỗi vụ việc, nữ ca sĩ lại có những cách đối phó khác nhau.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Quang Hà Hồ Văn Cường - Phi Nhung Quang Hà - Hồng Vân

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 3 giờ 43 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 4 giờ 13 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 4 giờ 33 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 4 giờ 43 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 13 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 5 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36