Hết bênh Hồng Vân đến Phi Nhung, Quang Hà nhận ‘đòn đau’ từ dân mạng khi làm ‘anh hùng’ giữa bão thị phi

Ca sĩ Quang Hà có hành động bênh vực Phi Nhung giữa tâm bão khiến người khán giả phẫn nộ hơn là cảm thông.
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Nhiều ngày qua, ca sĩ Phi Nhung là người nghệ sĩ tiếp theo "đứng đầu gió" trong tâm bão dư luận. Kể từ khi bị Phương Hằng bóc phốt nhận con nuôi chỉ để lấy tiền từ thiện thì những sóng gió khác cũng liên tục ập đến với nữ ca sĩ. Những chuyện riêng tư của cô cũng bắt đầu bị đào bới và lật lại như chuyện giấu diếm có con trong nhiều năm, nghi ăn chặn tiền cat-xê đi hát của con trai nuôi Hồ Văn Cường và đỉnh điểm nhất là bị "bóc" ngược đãi, hành hạ đến nỗi con nuôi phải cầu cứu khán giả để được thoát khỏi "động quỷ".
Giữa sóng dư luận đang chỉ trích gay gắt, Phi Nhung cũng đã có tiếng nói thanh minh cho bản thân mình. Trong bài đăng đó, nữ ca sĩ khẳng định cô chẳng làm việc gì trái với lương tâm của mình vì cô sợ Luật trời. Không chỉ vậy, cô cũng bày tỏ trong những năm qua, việc làm từ thiện và nuôi con cũng bằng chính số tiền đi hát, làm việc mà có được chứ chưa từng lừa lọc ai. Giọng ca Bông Điên Điển cũng nói rằng nếu các con có làm gì sai với cô, cô cũng sẽ tha thứ, vẫn yêu thương và ôm vào lòng như những ngày đầu.
Dù chính cô lên tiếng giải oan những tin đồn bủa vây nhưng có vẻ nữ ca sĩ cũng không nhận được nhiều sự đồng cảm từ khán giả. Giữa hàng ngàn ý kiến chỉ trích, ca sĩ Quang Hà lại có bình luận đi ngược với số đông. Nam ca sĩ để lại lời động viên và đồng cảm với nữ ca sĩ: "Hay lắm, xúc động". Chỉ một câu ngắn an ủi vài chữ của Quang Hà mà dân tình ào ào vào "ném đá" không kịp thở. Đông đảo antifan đã công kích Quang Hà bằng những từ ngữ kích động, kém văn minh.
Nhiều người nói rằng có lẽ nam ca sĩ rảnh rỗi nên có nhiều thời gian đi comment dạo ở các trang nghệ sĩ. Một số người còn cho rằng anh đang đóng vai sao nam "thân thiện" trong showbiz. Không dừng lại ở đó, họ còn lật lại chuyện cũ khi Quang Hà có dòng bình luận bênh vực NS Hồng Vân trong lùm xùm bị chỉ trích PR thực phẩm chức năng "dởm".
Dòng bình luận của Quang Hà khiến nhiều người chỉ trích vì vụ việc chưa ngã ngũ hoặc có vụ khán giả cho rằng đã sai rành rành ra đó mà anh vẫn cố chấp bênh vực đồng nghiệp. Sau nhiều thị phi không đáng có, không biết Quang Hà có dám làm "anh hùng" giữa tâm bão nữa hay không?