Phi Nhung và những màn đáp trả thị phi: Từ đăng đàn tố con nuôi đến 'đạp lên dư luận mà sống' khi bị đồn cặp kè trai trẻ

Trong những năm gần đây, Phi Nhung liên quan đến không ít những lùm xùm về đời tư. Tuy đã lên tiếng giải thích kịp thời nhưng nhiều người vẫn tỏ ra nghi ngờ về sự thật đằng sau các câu chuyện đó.

Cụ thể, hình ảnh cô đã bị ghép vào các bài đăng, các clip trên mạng như: Lộ hình ảnh ca sĩ Phi Nhung bị công an triệu tập vì "trộm"; Phi Nhung gục ngã khi công an báo tin dữ về vụ mất vàng, Phi Nhung bị công an triệu tập vụ việc mất vàng,...

Gần 2 tháng trước, vào ngày 14/4/2021, Phi Nhung đã đăng đàn tố cáo khi nhiều clip trên Internet đã dùng hình ảnh cô để câu like và viết các nội dung sai sự thật.

Phi Nhung từng bị lấy hình ảnh ra câu like - Ảnh: Internet

Tuy chỉ là hình ảnh cắt ghép, nhưng tin đồn đã một thời làm Phi Nhung "ăn không ngon, ngủ không yên". Cô cho biết, mình rất tức giận khi hình ảnh cá nhân bị lợi dụng để thu hút dư luận.

Phi Nhung nhấn mạnh rằng: "Khán giả, bà con cô bác bây giờ rất giỏi cập nhật thông tin trên mạng xã hội nên không ai đọc mấy tin nhảm như vậy nữa đâu... Các con của tôi mới 4 tuổi nó cũng biết phân biệt thông tin nào đúng, nào sai".

Tố con trai nuôi Hồ Văn Cường mắc bệnh ngôi sao

Nữ ca sĩ tố Hồ Văn Cường mắc bệnh ngôi sao - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi trở thành quán quân của cuộc thi Vietnam Idol Kids 2016, Hồ Văn Cường được Phi Nhung nhận làm con nuôi và nâng đỡ nhiều trong sự nghiệp âm nhạc. Nữ ca sĩ còn hỗ trợ cậu bé toàn bộ học phí, tạo việc làm cho cha mẹ cậu và ở bên cạnh Hồ Văn Cường trong những ngày đầu theo đuổi con đường âm nhạc.

Phi Nhung rất thân thiết với cậu con trai nuôi của mình - Ảnh: Internet

Đêm 29 Tết Nguyên Đán 2021, Nữ ca sĩ bất ngờ tố cậu con trai nuôi của mình là "mắc bệnh ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết khi về nhà cậu không hề chào hỏi hay phụ giúp một ai. Cô còn quyết sẽ từ mặt Cường nếu cậu bé không thay đổi. Ngay sau đó, Hồ Văn Cường đã nhận lỗi sai về mình. Cậu thừa nhận mình bướng bỉnh và gửi lời xin lỗi đến người mẹ nuôi. Sau đó, 2 mẹ con vẫn đồng hành cùng nhau trên con đường âm nhạc.

Bị đồn thổi "cặp bồ" trai trẻ

Sau khi cuộc thi Solo Cùng Bolero 2014 kết thúc, Phi Nhung đã nhận Nguyễn Phú Quý - Á quân năm đó làm học trò. Phi Nhung đã nâng đỡ Phú Quý suốt một thời gian trước khi cô nhận nuôi Hồ Văn Cường.

Vì cả hai hay đi diễn chung, thường xuyên cùng nhau tập luyện nên đã xảy ra tin đồn cả 2 đang cặp kè với nhau. Việc này khiến Phú Qúy gặp không ít điều tiếng không hay. Anh cho biết, chính vì được chị Phi Nhung ưu ái giúp đỡ nên tôi dính phải nhiều tin đồn tình cảm với chị. Thời điểm đó, tôi rất áp lực trước những tin đồn tình cảm với Phi Nhung.

Sau thời gian bị đồn thổi cặp kè Phi Nhung, Nguyễn Phú Quý lặp tức lên tiếng phủ nhận, Phi Nhung cũng bác bỏ tin đồn và nói thêm cả 2 chỉ là đồng nghiệp thân thiết, sẽ thật uổng phí nếu không nâng đỡ một người có tài năng bolero như anh.

Vì muốn dìu dắt đàn em, Phi Nhung từng dính vào nghi án 'cặp kè' trai trẻ 8X - Ảnh: Internet

"Phi Nhung từng bảo tôi lên sân khấu đừng gọi chị em mà hướng dẫn tôi hát phải nắm tay chị, ôm chị vào lòng như tình nhân để lột tả cảm xúc, tương tác để tiết mục được thăng hoa" và "Tôi nhớ mãi chị Phi Nhung nói lên sân khấu cứ trải lòng mà hát, diễn, yêu nhân vật trong bài hát, khi xuống sân khấu, chị em vẫn là chị em" - Phú Quý bộc bạch trên một talkshow vào năm 2020 khi được hỏi về tin đồn tình cảm năm ấy.

Sau này khi không còn làm việc chung, Nguyễn Phú Quý vẫn trân trọng cách ứng xử và cả những gì Phi Nhung đã giúp đỡ mình.