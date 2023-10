Phi Nhung và những màn đáp trả thị phi: Từ đăng đàn tố con nuôi đến 'đạp lên dư luận mà sống' khi bị đồn cặp kè trai trẻ

Bức xúc khi hình ảnh mình bị mang ra "câu like" trên MXH

Gần 2 tháng trước, vào ngày 14/4/2021, Phi Nhung đã đăng đàn tố cáo khi nhiều clip trên Internet đã dùng hình ảnh cô để câu like và viết các nội dung sai sự thật.

Cụ thể, hình ảnh cô đã bị ghép vào các bài đăng, các clip trên mạng như: Lộ hình ảnh ca sĩ Phi Nhung bị công an triệu tập vì "trộm"; Phi Nhung gục ngã khi công an báo tin dữ về vụ mất vàng, Phi Nhung bị công an triệu tập vụ việc mất vàng,...