Phương Mỹ Chi gây tranh cãi vì 'chưa biết yêu' nhưng đã 'chễm chệ' ngồi ghế cố vấn ở chương trình Người Ấy Là Ai

Hậu trường 07/07/2023 09:37

Mới đây, Phương Mỹ Chi gây chú ý khi xuất hiện trong trailer tập 8 Người ấy là ai?. Giọng ca Vũ trụ có anh tham gia với vai trò cố vấn, cùng các khách mời khác là ca sĩ Quân A.P, S.T Sơn Thạch, siêu mẫu Minh Tú. Ngay lập tức dân tình đã có phản ứng trái chiều trước màn xuất hiện của "cô bé dân ca".

Người Ấy Là Ai hiện là 1 trong những show truyền hình về chủ đề tìm kiếm tình yếu hot nhất nhì showbiz. Với sự cầm trịch của Trấn Thành, chương trình trở thành "món ăn tinh thần" thu hút đông đảo sự quan tâm, chú ý của khán giả.

Phương Mỹ Chi gây tranh cãi vì 'chưa biết yêu' nhưng đã 'chễm chệ' ngồi ghế cố vấn ở chương trình Người Ấy Là Ai - Ảnh 1
Trấn Thành là MC của chương trình

Mới đây, trong teaser giới thiệu tập 8, giọng ca Phương Mỹ Chi gây chú ý khi góp mặt trên hàng ghế cố vấn cùng với người mẫu Minh Tú, ca sĩ Quân A.P và S.T Sơn Thạch để đưa ra những lời khuyên để giúp nữ chính Thiên Trang chọn đúng chàng trai độc thân.

Phương Mỹ Chi gây tranh cãi vì 'chưa biết yêu' nhưng đã 'chễm chệ' ngồi ghế cố vấn ở chương trình Người Ấy Là Ai - Ảnh 2
Phương Mỹ Chi xuất hiện trong teaser tập 8 

Ngay khi teaser được công bố, sự xuất hiện của Phương Mỹ Chi vấp phải những ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng dù đạt được thành công trong lĩnh vực nghệ thuật song xét về độ tuổi, nữ ca sĩ chỉ mới chạm ngưỡng 20 nên chưa thể có đủ trải nghiệm trong tình cảm để tư vấn cho nữ chính lớn hơn cô. Theo thông tin từ Ban Tổ chức, nữ chính tập 8 là Thiên Trang, sinh năm 1997, trong khi đó "cô bé dân ca" sinh năm 2003. 

Phương Mỹ Chi gây tranh cãi vì 'chưa biết yêu' nhưng đã 'chễm chệ' ngồi ghế cố vấn ở chương trình Người Ấy Là Ai - Ảnh 3
 Phương Mỹ Chi sinh năm 2003, trong khi đó nữ chính sinh năm 1997

Trên khắp các diễn đàn mạng, sự xuất hiện của Phương Mỹ Chi đã được cư dân mạng đem ra bàn tán sôi nổi. Đa số đều cho rằng cô nàng chưa đủ trưởng thành và chững chạc để ngồi ghế cố vấn. 

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng việc mời Phương Mỹ Chi tham gia trong Người Ấy Là Ai sẽ tạo nên bầu không khí mới mẻ, khác biệt cho chương trình. Góc nhìn chuyện tình yêu ở độ tuổi "chư biết yêu" của nữ ca sĩ cũng có thể "hữu ích" ở một khía cạnh nào đó cho người chơi.

Phương Mỹ Chi gây tranh cãi vì 'chưa biết yêu' nhưng đã 'chễm chệ' ngồi ghế cố vấn ở chương trình Người Ấy Là Ai - Ảnh 4
Cô nàng vừa mới trở lại vô cùng thành công với ca khúc Đẩy Xe Bò, lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học Vợ Nhặt 

Về phía Phương Mỹ Chi, chia sẻ với Thanh Niên, cô cho biết bản thân là khán giả trung thành của Người ấy là ai từ trước. Ở vai trò cố vấn, nữ ca sĩ cảm thấy hào hứng dù bản thân chưa từng trải qua một mảnh tình vắt vai. Bày tỏ quan niệm về chuyện tình cảm, giọng ca Đẩy xe bò nói: “Tôi nghĩ mình yêu một cách giản đơn nhất thì nó sẽ vui. Tôi quan niệm tình yêu là phải vui chứ đừng suy nghĩ quá nhiều".

Chạm ngõ tuổi 19, Phương Mỹ Chi 'thẹn thùng' thắc mắc chuyện tình cảm, CĐM chắc mẩm: 'Bày đặt thả thính thả ơ đồ nhỉ, chắc là biết yêu rồi'

Chạm ngõ tuổi 19, Phương Mỹ Chi 'thẹn thùng' thắc mắc chuyện tình cảm, CĐM chắc mẩm: 'Bày đặt thả thính thả ơ đồ nhỉ, chắc là biết yêu rồi'

Rất ít khi đăng đàn về vấn đề tình cảm, dòng trạng thái mới đây nhất của "chị bảy" Phương Mỹ Chi khiến CĐM không khỏi bất ngờ và liên tục đồn đoán phải chăng con nuôi Quang Lê đã 'biết yêu'.

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Từ khóa:   Phương Mỹ Chi ca sĩ Phương Mỹ Chi Người Ấy Là Ai

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