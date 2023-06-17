Phùng Ngọc Huy thông báo thời gian về Việt Nam đoàn tụ con gái sau 8 năm xa cách, fan gửi lời chúc mừng!

"Huy sẽ làm tất cả mọi thứ có thể để cha con được ở bên nhau, để cho bé một cuộc sống và tương lai tốt nhất trong khả năng của mình" - anh nói.

Mới đây, ngày 17/6, trên trang cá nhân, Phùng Ngọc Huy chia sẻ tin vui rằng anh sẽ về Việt Nam vào tháng 8 tới đây. Nam ca sĩ bày tỏ mong đợi ngày về thăm quê hương và con gái Lavie sau nhiều năm xa cách. Theo ca sĩ Đan Kim - bạn thân của Phùng Ngọc Huy cho biết, nam diễn viên hoàn tất thủ tục trở thành công dân Mỹ vào tháng 6. "Hai cha con Ngọc Huy sắp đoàn tụ rồi. Sau bao nhiêu năm nhiều sóng gió, cuối cùng ông trời cũng thương" - cô chia sẻ.

Mới đây, ngày 17/6, trên trang cá nhân, Phùng Ngọc Huy chia sẻ tin vui rằng anh sẽ về Việt Nam vào tháng 8 tới đây Trước đó, khi cố diễn viên Mai Phương qua đời hồi cuối tháng 3/2020, Phùng Ngọc Huy từng lên tiếng sẽ đón con gái Lavie sang Mỹ sinh sống, cố gắng nuôi con gái tốt nhất thay phần người mẹ quá cố. Tuy nhiên, hơn 3 năm sau đó, Phùng Ngọc Huy vẫn chưa thể về Việt Nam đón con. Điều này đã làm cư dân mạng "nóng ruột" liên tục nhắc nhở anh chàng về lời hứa chăm sóc con gái năm xưa. Phùng Ngọc Huy từng lên tiếng lý giải việc đón con chậm trễ là vì muốn tập trung chăm chỉ làm việc để dành dụm đủ số tiền cho con gái cuộc sống tốt nhất ở Mỹ. Và cuối cùng sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng dòng thông báo xác nhận về Việt Nam của Phùng Ngọc Huy đã khiến khán giả thở phào nhẹ nhõm.

Phùng Ngọc Huy từng lên tiếng lý giải việc đón con chậm trễ là vì muốn tập trung chăm chỉ làm việc để dành dụm đủ số tiền cho con gái cuộc sống tốt nhất ở Mỹ Phùng Ngọc Huy được biết là một diễn viên, ca sĩ. Anh và cố diễn viên Mai Phương từng có thời gian chung sống và có con chung là bé Lavie. Sau khi Mai Phương qua đời, con gái của Phùng Ngọc Huy sống ở TP.HCM và hiện được hai cô bảo mẫu chăm sóc. "Huy sẽ làm tất cả mọi thứ có thể để cha con được ở bên nhau, để cho bé một cuộc sống và tương lai tốt nhất trong khả năng của mình" - anh nói. Sau khi Mai Phương qua đời, con gái của Phùng Ngọc Huy sống ở TP.HCM và hiện được hai cô bảo mẫu chăm sóc Phùng Ngọc Huy qua Mỹ từ năm 2015. Tuy nhiên, cuộc sống ở xứ cờ hoa của anh không mấy suôn sẻ và thuận lợi. Những năm gần đây, anh tập trung chủ yếu bán hàng online, thỉnh thoảng đi hát khi được mời để trang trải cuộc sống và lo cho người thân. Phùng Ngọc Huy qua Mỹ từ năm 2015. Tuy nhiên, cuộc sống ở xứ cờ hoa của anh không mấy suôn sẻ và thuận lợi Nam ca sĩ bán gần 200 món đồ ăn vặt. Anh tâm sự lần đầu tiên bán hàng cảm thấy ngại ngùng. Sau đó, nam ca sĩ thấy đó là công việc thú vị khi được vừa bán hàng vừa hát cho khán giả nghe. "Làm việc cực khiến tôi trân trọng cuộc sống hơn. Khi qua đây, tôi không còn suy nghĩ mình là nghệ sĩ nữa. Tôi chỉ biết cố gắng và trưởng thành" - Phùng Ngọc Huy nói.

Con gái Mai Phương được bảo mẫu dẫn đi du lịch khắp nơi, tự tin đứng trước ống kính, khéo khoe chiều cao vượt trội Mới đây, trên trang cá nhân, bảo mẫu đã khoe hình ảnh đưa con gái Mai Phương đi du lịch ở Huế. Ở tuổi lên 9, nhóc tỳ có chiều cao vượt trội, tự tin khi đứng trước ống kính.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phung-ngoc-huy-thong-bao-thoi-gian-ve-viet-nam-oan-tu-con-gai-sau-8-nam-xa-cach-fan-gui-loi-chuc-mung-593117.html