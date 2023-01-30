Con gái Mai Phương rộn ràng đến trường trong ngày đầu sau Tết, lớn càng giống mẹ, mới 9 tuổi đã sở hữu chiều cao “khủng”

Hậu trường 30/01/2023 19:03

Dù chưa thể đoàn tụ cùng ba tại Mỹ nhưng con gái Mai Phương vẫn nhận được sự nuôi dưỡng khá tốt từ 2 cô bảo mẫu. Sau thời gian du xuân, thiên thần nhí trở lại trường học và lộ rõ vẻ cao lớn.

Cuộc sống của con gái Mai Phương nhận được nhiều quan tâm của người hâm mộ sau khi mẹ không may qua đời. Đặc biệt, trong dịp Tết đến xuân về nhóc tỳ dù không có quá nhiều hoạt động nhưng vẫn hạnh phúc vì có tình yêu thương của cô bảo mẫu. Sau thời gian du xuân, thiên thần nhí trở lại trường học và lộ rõ vẻ cao lớn.

Con gái Mai Phương rộn ràng đến trường trong ngày đầu sau Tết, lớn càng giống mẹ, mới 9 tuổi đã sở hữu chiều cao “khủng” - Ảnh 1
Bé Lavie thừa hưởng nét đẹp từ mẹ Mai Phương giống nhất là đôi mắt. (Ảnh: Facebook M.C)
Con gái Mai Phương rộn ràng đến trường trong ngày đầu sau Tết, lớn càng giống mẹ, mới 9 tuổi đã sở hữu chiều cao “khủng” - Ảnh 2
Cố nghệ sĩ Mai Phương và con gái Lavie. (Ảnh: FC Mai Phương)

Trên trang cá nhân của cô bảo mẫu vừa đăng tải loạt khoảnh khắc của bé Lavie đến trường trong ngày đầu tiên sau năm mới. Cô bé diện đồ đồng phục trông khá đáng yêu, gây ấn tượng với đôi mắt "thừa hưởng" trọn vẹn từ người mẹ quá cố. Đáng chú ý phải kể đến đôi chân thon dài dù còn khá nhỏ tuổi của nhóc tỳ. 

Con gái Mai Phương rộn ràng đến trường trong ngày đầu sau Tết, lớn càng giống mẹ, mới 9 tuổi đã sở hữu chiều cao “khủng” - Ảnh 3

Con gái Mai Phương rộn ràng đến trường trong ngày đầu sau Tết, lớn càng giống mẹ, mới 9 tuổi đã sở hữu chiều cao “khủng” - Ảnh 4

Con gái Mai Phương rộn ràng đến trường trong ngày đầu sau Tết. (Ảnh: Facebook M.C)

Đính kèm với khung hình phổng phao của bé Lavie là dòng trạng thái hài hước có phần trêu ghẹo của người trực tiếp nuôi dạy thiên thần nhí: "Sáng nay thấy mấy trang tin tức đưa tin học sinh háo hức đến trường gặp thầy cô và bạn bè, mà đó là học sinh nào á nha chứ không phải em bé của tui, em bé của tui sáng nay ngáp ngắn ngáp dài dữ dằn lắm chắc tại tối qua kêu lô tô kèo cuối nên sáng nay hơi mệt nha, không có hề háo hức luôn.

Con gái Mai Phương rộn ràng đến trường trong ngày đầu sau Tết, lớn càng giống mẹ, mới 9 tuổi đã sở hữu chiều cao “khủng” - Ảnh 5
Dù không có ba mẹ bên cạnh nhưng bé Lavie vân được tạo điều kiện nuôi dưỡng trong môi trường khá tốt. (Ảnh: Facebook M.C)

Dù không có đấng sinh thành bên cạnh nhưng Lavie phát triển khá tốt cả về thể chất lẫn nhận thức. Bên cạnh những hoạt động tại trường, thiên thần nhí còn được các cô cho trải nghiệm nhiều trò chơi mới mẻ cũng như học hỏi nhiều kỹ năng."

Con gái Mai Phương rộn ràng đến trường trong ngày đầu sau Tết, lớn càng giống mẹ, mới 9 tuổi đã sở hữu chiều cao “khủng” - Ảnh 6
Mẹ đã đi xa nhưng Lavie may mắn có các cô yêu thương. (Ảnh: Facebook M.C)

Con gái Mai Phương rộn ràng đến trường trong ngày đầu sau Tết, lớn càng giống mẹ, mới 9 tuổi đã sở hữu chiều cao “khủng” - Ảnh 7

Dù chưa thể đoàn tụ cùng ba tại Mỹ nhưng con gái Mai Phương vẫn nhận được sự nuôi dưỡng khá tốt từ 2 cô bảo mẫu. Trong suốt thời gian dài, nhóc tỳ không chỉ được tạo điều kiện học tập thuận lợi mà còn có không gian vui chơi khá thoải mái. Nhờ vậy mà bé Lavie ngày càng xinh xắn và lanh lợi, thu về lượng fan đông đảo chẳng kém người mẹ quá cố. Phải công nhận, càng lớn nhóc tỳ càng giống phụ huynh nên được chú ý hơn nữa.

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Để lo được cho con gái có cuộc sống tốt hơn, Phùng Ngọc Huy đang cố gắng làm việc từng ngày từng giờ để kiếm tiền nơi đất khách quê người, để có thể sớm đưa con gái Lavie sang Mỹ đoàn tụ.

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