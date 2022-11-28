Ái nữ Mai Phương ngày một lớn, biết làm những việc ý nghĩa, chăm làm từ thiện giống mẹ ngay từ khi còn nhỏ tuổi. Dù mới 9 tuổi và trải qua biến cố mất đi người thân nhưng sự ấm áp và tử tế đã được nuôi dưỡng từ sâu bên trong nhóc tỳ.

Sau khi cố diễn viên Mai Phương ra đi mãi mãi, con gái của cô là bé Lavie cũng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Có hoàn cảnh đặc biệt so với những nhóc tỳ khác, chính vì lẽ đó cuộc sống của con gái Mai Phương thu hút nhiều chú ý từ người hâm mộ. Nhờ bàn tay chăm sóc tận tình và khéo léo của cô bảo mẫu mà Lavie ngày càng phổng phao và xinh xắn. Còn nhỏ tuổi đã trải qua nhiều biến cố nhưng may mắn thay khi thiên thần nhí luôn nhận được nhiều tình cảm yêu thương. Cố diễn viên Mai Phương và con gái bé Lavie. (Ảnh: FC Mai Phương) Ngày càng khôn lớn và xinh xắn, thiên thần nhí được gọi là "bản sao" của mẹ từ gương mặt đến tấm lòng nhân hậu, biết yêu thương "cho đi". Hiện tại, Lavie lên 9 tuổi lại tiếp tục chăm thiện nguyện như những gì đấng sinh thành đã dạy dỗ. niềm vui đã trở lại giúp cô bé rạng rỡ và tươi tắn hẳn.

Con gái Mai Phương vui vẻ khi được tham gia hoạt động thiện nguyện.(Ảnh: FB Bảo mẫu bé Lavie) Mới đây, trên trang cá nhân của cô bảo mẫu đã đăng tải loạt khoảnh khắc dắt bé Lavie tới vui chơi và chăm sóc một trại trẻ mồ côi. Xung quanh toàn là những thiên thần bé nhỏ không may không có bố mẹ, con gái Mai Phương thể hiện sự ân cần khi chu đáo chăm bẵm. Cô bé lộ rõ sự thích thú với nụ cười trong sáng và chân thành âu yếm dành cho các em. Con gái Mai Phương mới 9 tuổi đã chăm làm từ thiện, "bản sao" của mẹ từ gương mặt đến tấm lòng nhân hậu biết "cho đi". (Ảnh: FB Bảo mẫu bé Lavie)

Con gái Mai Phương và cô bảo mẫu cùng nhau đi làm từ thiện. (Ảnh: FB M.C) Con gái Mai Phương nhẹ nhàng dỗ em bé ngủ say giấc. (Ảnh: FB Bảo mẫu bé Lavie) Trước đó, cô bảo mẫu và con gái Mai Phương đã cùng nhau tham gia một nhóm thiện nguyện và có chuyến đi lên vùng cao để tổ chức Trung thu cho các em nhỏ dân tộc thiểu số. Dù mới 9 tuổi nhưng Lavie thể hiện sự thành thục và chẳng chút ngại ngần. Con gái Mai Phương đã tự tay làm lồng đèn, trang trí những bức tranh xinh đẹp để gửi tặng các bạn ở vùng cao. Có thể thấy, được đi thiện nguyện Lavie vẫn vô cùng hồn nhiên, ngây thơ với đúng lứa tuổi của mình. Cô bé đi từng phòng học để trao quà cho các bạn khiến ai nấy đều xúc động. Bé Lavie còn tự tay làm và phát lồng đèn cho các bạn. (Ảnh: FB Bảo mẫu bé Lavie) Dù chỉ mới 9 tuổi nhưng bé Lavie đã rất hiểu chuyện và giàu tấm lòng nhân ái. (Ảnh: FB Bảo mẫu bé Lavie) Được biết trước đây, cố diễn viên Mai Phương cũng từng đưa con gái đi làm từ thiện dù khi đó bé còn rất nhỏ. Lúc sinh thời, cô thường đưa ái nữ tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện để bé Lavie có nhiều trải nghiệm, biết yêu thương mọi người nhiều hơn. Đúng như tâm nguyện của cố diễn viên Mai Phương, giờ đây bé Lavie là nhóc tì rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện và chăm làm từ thiện.

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