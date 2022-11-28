Con gái Mai Phương mới 9 tuổi đã chăm làm từ thiện, "bản sao" của mẹ từ gương mặt đến tấm lòng nhân hậu biết "cho đi"

Hậu trường 28/11/2022 18:36

Ái nữ Mai Phương ngày một lớn, biết làm những việc ý nghĩa, chăm làm từ thiện giống mẹ ngay từ khi còn nhỏ tuổi. Dù mới 9 tuổi và trải qua biến cố mất đi người thân nhưng sự ấm áp và tử tế đã được nuôi dưỡng từ sâu bên trong nhóc tỳ.

Sau khi cố diễn viên Mai Phương ra đi mãi mãi, con gái của cô là bé Lavie cũng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Có hoàn cảnh đặc biệt so với những nhóc tỳ khác, chính vì lẽ đó cuộc sống của con gái Mai Phương thu hút nhiều chú ý từ người hâm mộ. Nhờ bàn tay chăm sóc tận tình và khéo léo của cô bảo mẫu mà Lavie ngày càng phổng phao và xinh xắn. Còn nhỏ tuổi đã trải qua nhiều biến cố nhưng may mắn thay khi thiên thần nhí luôn nhận được nhiều tình cảm yêu thương.

Con gái Mai Phương mới 9 tuổi đã chăm làm từ thiện, 'bản sao' của mẹ từ gương mặt đến tấm lòng nhân hậu biết 'cho đi' - Ảnh 1
Cố diễn viên Mai Phương và con gái bé Lavie. (Ảnh: FC Mai Phương)

Ngày càng khôn lớn và xinh xắn, thiên thần nhí được gọi là "bản sao" của mẹ từ gương mặt đến tấm lòng nhân hậu, biết yêu thương "cho đi". Hiện tại, Lavie lên 9 tuổi lại tiếp tục chăm thiện nguyện như những gì đấng sinh thành đã dạy dỗ. niềm vui đã trở lại giúp cô bé rạng rỡ và tươi tắn hẳn.

Con gái Mai Phương mới 9 tuổi đã chăm làm từ thiện, 'bản sao' của mẹ từ gương mặt đến tấm lòng nhân hậu biết 'cho đi' - Ảnh 2
 Con gái Mai Phương vui vẻ khi được tham gia hoạt động thiện nguyện.(Ảnh: FB Bảo mẫu bé Lavie)

Mới đây, trên trang cá nhân của cô bảo mẫu đã đăng tải loạt khoảnh khắc dắt bé Lavie tới vui chơi và chăm sóc một trại trẻ mồ côi. Xung quanh toàn là những thiên thần bé nhỏ không may không có bố mẹ, con gái Mai Phương thể hiện sự ân cần khi chu đáo chăm bẵm. Cô bé lộ rõ sự thích thú với nụ cười trong sáng và chân thành âu yếm dành cho các em. 

Con gái Mai Phương mới 9 tuổi đã chăm làm từ thiện, 'bản sao' của mẹ từ gương mặt đến tấm lòng nhân hậu biết 'cho đi' - Ảnh 3

Con gái Mai Phương mới 9 tuổi đã chăm làm từ thiện, "bản sao" của mẹ từ gương mặt đến tấm lòng nhân hậu biết "cho đi". (Ảnh: FB Bảo mẫu bé Lavie)

 Con gái Mai Phương mới 9 tuổi đã chăm làm từ thiện, 'bản sao' của mẹ từ gương mặt đến tấm lòng nhân hậu biết 'cho đi' - Ảnh 4

Con gái Mai Phương mới 9 tuổi đã chăm làm từ thiện, 'bản sao' của mẹ từ gương mặt đến tấm lòng nhân hậu biết 'cho đi' - Ảnh 5
Con gái Mai Phương và cô bảo mẫu cùng nhau đi làm từ thiện. (Ảnh: FB M.C)
Con gái Mai Phương mới 9 tuổi đã chăm làm từ thiện, 'bản sao' của mẹ từ gương mặt đến tấm lòng nhân hậu biết 'cho đi' - Ảnh 6
 Con gái Mai Phương nhẹ nhàng dỗ em bé ngủ say giấc. (Ảnh: FB Bảo mẫu bé Lavie)

Trước đó, cô bảo mẫu và con gái Mai Phương đã cùng nhau tham gia một nhóm thiện nguyện và có chuyến đi lên vùng cao để tổ chức Trung thu cho các em nhỏ dân tộc thiểu số. Dù mới 9 tuổi nhưng Lavie thể hiện sự thành thục và chẳng chút ngại ngần. Con gái Mai Phương đã tự tay làm lồng đèn, trang trí những bức tranh xinh đẹp để gửi tặng các bạn ở vùng cao. Có thể thấy, được đi thiện nguyện Lavie vẫn vô cùng hồn nhiên, ngây thơ với đúng lứa tuổi của mình. Cô bé đi từng phòng học để trao quà cho các bạn khiến ai nấy đều xúc động.

Con gái Mai Phương mới 9 tuổi đã chăm làm từ thiện, 'bản sao' của mẹ từ gương mặt đến tấm lòng nhân hậu biết 'cho đi' - Ảnh 7
Bé Lavie còn tự tay làm và phát lồng đèn cho các bạn. (Ảnh: FB Bảo mẫu bé Lavie)
Con gái Mai Phương mới 9 tuổi đã chăm làm từ thiện, 'bản sao' của mẹ từ gương mặt đến tấm lòng nhân hậu biết 'cho đi' - Ảnh 8
Dù chỉ mới 9 tuổi nhưng bé Lavie đã rất hiểu chuyện và giàu tấm lòng nhân ái. (Ảnh: FB Bảo mẫu bé Lavie)

Được biết trước đây, cố diễn viên Mai Phương cũng từng đưa con gái đi làm từ thiện dù khi đó bé còn rất nhỏ. Lúc sinh thời, cô thường đưa ái nữ tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện để bé Lavie có nhiều trải nghiệm, biết yêu thương mọi người nhiều hơn. Đúng như tâm nguyện của cố diễn viên Mai Phương, giờ đây bé Lavie là nhóc tì rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện và chăm làm từ thiện.

Chưa thể về nước đón con gái Mai Phương, Phùng Ngọc Huy có người tình “bí mật” bên Mỹ

Chưa thể về nước đón con gái Mai Phương, Phùng Ngọc Huy có người tình “bí mật” bên Mỹ

Bên cạnh việc kiếm tiền, Phùng Ngọc Huy nhiều năm qua bên Mỹ cũng luôn khiến dân tình xôn xao với mối quan hệ với đồng nghiệp thân thiết.

Xem thêm
Từ khóa:   Mai Phương con gái Mai Phương bé Lavie cố diễn viên Mai Phương Con gái Mai Phương đi từ thiện

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 1 giờ 16 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước
Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 3 giờ 16 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 4 giờ 16 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 5 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh