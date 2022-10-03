Rời bỏ mẹ con Mai Phương sang Mỹ định cư, cuộc sống Phùng Ngọc Huy ngày càng xuống dốc, vất vả kiếm kế mưu sinh

Sang Mỹ định cư cuộc sống của Phùng Ngọc Huy không mấy thoải mái. Theo đó, nam ca sĩ phải làm đủ nghề để mưu sinh, sống khá chật vật với điều kiện kinh tế khó khăn.

Phùng Ngọc Huy được khán được biết đến với vai trò ca sĩ và diễn viên truyền hình. Tuy nhiên, năm 2014, Phùng Ngọc Huy sang Mỹ định cư sau khi kết thúc mối tình 3 năm cùng cố nghệ sĩ Mai Phương dù cô đã sinh bé Lavie trong thời điểm đó và đã công khai về việc Phùng Ngọc Huy chính là cha của đứa bé. Dù "đường ai nấy đi", Mai Phương vẫn chưa từng trách móc bạn trai cũ, cô cho biết anh vẫn quan tâm, hỏi thăm và lâu lâu vẫn gửi tiền chăm lo cho con gái. Rời bỏ mẹ con Mai Phương sang Mỹ định cư, cuộc sống Phùng Ngọc Huy “tụt dốc không phanh” vất vả kiếm kế mưu sinh. (Ảnh: Báo Vietnamnet)

Về phần Phùng Ngọc Huy, mặc dù gặp nhiều chỉ trích của khán giả nhưng anh không hối hận với quyết định của mình. Khi Mai Phương qua đời, cái tên Phùng Ngọc Huy được nhắc rất nhiều, có không ít người trách móc anh vô tâm bỏ mặc Mai Phương và bé Lavie. Theo đó, nam ca sĩ nhận về vô số chỉ trích từ công chúng vì sự vô tâm, vô trách nhiệm của mình khi bỏ rơi bạn gái lúc cô đang có bầu. Sự nghiệp của nam ca sĩ cũng từ đó tụt dốc không phanh. Dù "đường ai nấy đi", Mai Phương vẫn chưa từng trách móc bạn trai cũ. (Ảnh: Cô bảo mẫu bé Lavie) Hiện tại, nhiều khán giả vẫn thúc giục Phùng Ngọc Huy nhanh chóng trở lại Việt Nam để đoàn tụ với bé Lavie. Không còn mẹ bên cạnh, không ít người cảm thấy xót xa cho bé Lavie, mong chờ bé sẽ sớm được bố ruột bù đắp tình cảm.

Phùng Ngọc Huy đang định cư tại Mỹ chưa đoàn tụ với con gái. (Ảnh: FB Phùng Ngọc Huy) Tuy nhiên, được biết cuộc sống xứ người của Phùng Ngọc Huy không mấy thoải mái. Theo đó, nam ca sĩ nay làm đủ nghề để mưu sinh. Anh sống khá chật vật ở Mỹ với điều kiện kinh tế khó khăn. Phùng Ngọc Huy phải bán hàng livestream trên mạng xã hội để kiếm thêm thu nhập. Chăm chỉ nhận book show đều đặn bên đất Mỹ. Để lo lắng đủ đầy cho con, anh phải làm cùng lúc nhiều việc. Phùng Ngọc Huy livestream trên mạng xã hội để kiếm thêm thu nhập. (Ảnh: FB Phùng Ngọc Huy) Nam ca sĩ nhận show đi hát thêm kiếm thêm nguồn thu. (Ảnh: FB Phùng Ngọc Huy) Trải qua nhiều khó khăn, cuộc sống hiện tại của Phùng Ngọc Huy dần ổn định, anh cho biết hiện tại không quan tâm đến chuyện tình cảm và mong chờ từng ngày để đoàn tụ cùng con gái Lavie. Trả lời phỏng vấn một chương trình, anh cho biết: “Tôi hy vọng sẽ về được Việt Nam, rồi hai cha con cùng qua Mỹ. Tôi thích chở bé đi học, dù có vất vả cũng vẫn muốn." Nhiều khán giả cũng hy vọng Phùng Ngọc Huy tích góp kinh tế để có thể sớm đoàn tụ với con gái. Mọi người đều mong rằng bé Lavie sẽ có cuộc sống hạnh phúc, thành công và tỏa sáng trong tương lai.

Con gái Mai Phương càng lớn càng xinh như bản sao của mẹ, diện đồ xúng xính nụ cười hồn nhiên đón lễ Trung thu Con gái cố diễn viên Mai Phương, cười hồn nhiên, rạng rỡ đón Trung thu khi vắng mẹ khiến nhiều người hâm mộ đã không kìm được giọt nước mắt thổn thức đầy xúc động.

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