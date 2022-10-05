Chưa thể về nước đón con gái Mai Phương, Phùng Ngọc Huy có người tình “bí mật” bên Mỹ

Bên cạnh việc kiếm tiền, Phùng Ngọc Huy nhiều năm qua bên Mỹ cũng luôn khiến dân tình xôn xao với mối quan hệ với đồng nghiệp thân thiết.
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Phùng Ngọc Huy và Mai Phương từng có thời gian hẹn hò hạnh phúc. Cặp đôi còn đón con gái chung là bé Lavie kết tinh cho tình yêu mặn nồng. Tuy nhiên, mặc dù đã có con chung nhưng vì không có cùng quan điểm, cách sống nên cặp đôi đã “đường ai nấy đi” trong sự nuối tiếc của người hâm mộ. Trong khi Mai Phương một mình nuôi con ở Việt Nam thì Phùng Ngọc Huy quyết định Mỹ tiến.
Sau khi Mai Phương qua đời, Phùng Ngọc Huy chiếm sự chú ý lớn của cộng đồng mạng. Nam ca sĩ đã giành được quyền nuôi con, song đến hiện tại nam ca sĩ vẫn chưa thể đón bé qua Mỹ như dự định. Phùng Ngọc Huy đã giải thích rằng điều kiện của anh chưa đủ dư dả để lo cho Lavie cuộc sống ổn định tại Mỹ. Hiện giờ, nam ca sĩ đang cùng lúc làm nhiều công việc từ biểu diễn ca nhạc đến bán hàng online để tích lũy đủ tiền đón con sang Mỹ.
Bên cạnh việc kiếm tiền, trong thời gian hoạt động ở Mỹ, Phùng Ngọc Huy dính tin đồn hẹn hò với Đan Kim. Cặp đôi dù chưa từng lên tiếng xác nhận nhưng không ít lần bị bắt gặp thân mật bên nhau, thậm chí còn công khai xưng hô tình cảm trên mạng xã hội.
Theo chia sẻ của bạn bè Phùng Ngọc Huy, vì đời sống khó khăn nên anh đang ở nhà của ca sĩ Đan Kim. Cả hai cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh thân mật và tình cảm bên nhau và không ít lần dấy lên nghi vấn hẹn hò, yêu đương của cả hai. Tuy nhiên, trước mọi tin đồn, Phùng Ngọc Huy vẫn giữ im lặng.
Sau khi Mai Phương qua đời, nhiều người cho rằng anh hoàn toàn có quyền tiếp tục cuộc sống sau khi nữ diễn viên ra đi. Đây là cách tốt nhất để Phùng Ngọc Huy ổn định tinh thần, tiếp tục nuôi bé Lavie. Giữa sự tranh cãi của cộng đồng mạng, Phùng Ngọc Huy và Đan Kim vẫn giữ im lặng, không đưa ra bất cứ phát ngôn nào.