Chưa thể về nước đón con gái Mai Phương, Phùng Ngọc Huy có người tình “bí mật” bên Mỹ

Phùng Ngọc Huy và Mai Phương từng có thời gian hẹn hò hạnh phúc. Cặp đôi còn đón con gái chung là bé Lavie kết tinh cho tình yêu mặn nồng. Tuy nhiên, mặc dù đã có con chung nhưng vì không có cùng quan điểm, cách sống nên cặp đôi đã “đường ai nấy đi” trong sự nuối tiếc của người hâm mộ. Trong khi Mai Phương một mình nuôi con ở Việt Nam thì Phùng Ngọc Huy quyết định Mỹ tiến.

Mai Phương và Phùng Ngọc Huy lúc còn yêu đương mặn nồng. (Ảnh: Tổng hợp)

Sau khi Mai Phương qua đời, Phùng Ngọc Huy chiếm sự chú ý lớn của cộng đồng mạng. Nam ca sĩ đã giành được quyền nuôi con, song đến hiện tại nam ca sĩ vẫn chưa thể đón bé qua Mỹ như dự định. Phùng Ngọc Huy đã giải thích rằng điều kiện của anh chưa đủ dư dả để lo cho Lavie cuộc sống ổn định tại Mỹ. Hiện giờ, nam ca sĩ đang cùng lúc làm nhiều công việc từ biểu diễn ca nhạc đến bán hàng online để tích lũy đủ tiền đón con sang Mỹ.