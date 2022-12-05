Phùng Ngọc Huy là nam ca sĩ kiêm diễn viên, anh còn được biết đến với vai trò là bạn trai cũ của nữ diễn viên Mai Phương vừa qua đời cách đây không lâu. Sau khi cố diễn viên Mai Phương ra đi vì bệnh nan y, với tư cách là cha của bé Lavie, Phùng Ngọc Huy ủy quyền cho hai bảo mẫu ở Việt Nam chăm sóc con gái thay anh. Nhiều người từng thắc mắc về việc nam ca sĩ không nuôi nấng con lại giao cho người khác chăm sóc, anh cho biết bản thân sống khá chật vật ở Mỹ, kinh tế còn khó khăn nên chưa thể đón bé Lavie qua cùng.

Phùng Ngọc Huy và Mai Phương lúc còn quen nhau (Ảnh: FB Phùng Ngọc Huy)

Để lo được cho con gái có cuộc sống tốt hơn, Phùng Ngọc Huy đang cố gắng làm việc từng ngày từng giờ để kiếm tiền nơi đất khách quê người. (Ảnh: FB Phùng Ngọc Huy)

Lúc sự nghiệp đang đỉnh cao, Phùng Ngọc Huy chọn sang Mỹ định cư. (Ảnh: FB Phùng Ngọc Huy)

Để lo được cho con gái có cuộc sống tốt hơn, Phùng Ngọc Huy đang cố gắng làm việc từng ngày từng giờ để kiếm tiền nơi đất khách quê người. Hiện tại, anh vẫn đang ở nhờ nhà của ca sĩ Đan Kim và sống rất cần kiệm, phải livestream bán hàng. "Ước mơ của em là vẫn muốn Lavie ở Mỹ. Hy vọng sắp tới em sẽ may mắn về được Việt Nam, rồi hai cha con cùng qua Mỹ. Em cũng thích chở bé đi học, dù vất vả, em vẫn muốn có được sự vất vả đó", nam ca sĩ chia sẻ.