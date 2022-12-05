Để lo được cho con gái có cuộc sống tốt hơn, Phùng Ngọc Huy đang cố gắng làm việc từng ngày từng giờ để kiếm tiền nơi đất khách quê người, để có thể sớm đưa con gái Lavie sang Mỹ đoàn tụ.
- Chưa thể về nước đón con gái Mai Phương, Phùng Ngọc Huy có người tình “bí mật” bên Mỹ
- Loạt nhóc tỳ nhà sao Việt đón Trung thu: Gia đình Lương Thế Thành sum vầy, con gái Mai Phương vắng mẹ
Phùng Ngọc Huy là nam ca sĩ kiêm diễn viên, anh còn được biết đến với vai trò là bạn trai cũ của nữ diễn viên Mai Phương vừa qua đời cách đây không lâu. Sau khi cố diễn viên Mai Phương ra đi vì bệnh nan y, với tư cách là cha của bé Lavie, Phùng Ngọc Huy ủy quyền cho hai bảo mẫu ở Việt Nam chăm sóc con gái thay anh. Nhiều người từng thắc mắc về việc nam ca sĩ không nuôi nấng con lại giao cho người khác chăm sóc, anh cho biết bản thân sống khá chật vật ở Mỹ, kinh tế còn khó khăn nên chưa thể đón bé Lavie qua cùng.
Để lo được cho con gái có cuộc sống tốt hơn, Phùng Ngọc Huy đang cố gắng làm việc từng ngày từng giờ để kiếm tiền nơi đất khách quê người. Hiện tại, anh vẫn đang ở nhờ nhà của ca sĩ Đan Kim và sống rất cần kiệm, phải livestream bán hàng. "Ước mơ của em là vẫn muốn Lavie ở Mỹ. Hy vọng sắp tới em sẽ may mắn về được Việt Nam, rồi hai cha con cùng qua Mỹ. Em cũng thích chở bé đi học, dù vất vả, em vẫn muốn có được sự vất vả đó", nam ca sĩ chia sẻ.
Từng có khoảng thời gian, Phùng Ngọc Huy không dám sử dụng mạng xã hội. Anh trải lòng: "Qua đây, em sốc tới nỗi không dám xem mạng xã hội vì sẽ thấy mọi người đang hoạt động nghệ thuật, còn mình ở đây làm lại từ đầu. Thời gian đầu em đi bán mỹ phẩm, không biết chạy xe nên đi xe đạp, từ chỗ thuê phòng ở ra chỗ làm là 15-20 phút. Vào mùa đông, em cứ chạy 5 phút là dừng lại, chà hai tay vào nhau cho ấm lại".
Hiện tại, may mắn công việc kinh doanh thuận lợi, Phùng Ngọc Huy đã có cuộc sống đỡ vất vả hơn. Ngoài công việc bán hàng online, anh còn nhận show đi hát. Nhờ vậy, nam ca sĩ có được những khoản dành dụm để lo cho gia đình.
Phùng Ngọc Huy và cố diễn viên Mai Phương quen nhau vào năm 2010. Cả hai thường tay trong tay đi du lịch, cùng xuất hiện tại các sự kiện. Khi bé Lavie được 1 tuổi, cặp đôi quyết định đường ai nấy đi. Phùng Ngọc Huy chọn sang Mỹ định cư và phát triển sự nghiệp, còn Mai Phương tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên không lâu sau, nữ diễn viên ra đi sau khoảng thời gian chống chọi với bệnh tật.