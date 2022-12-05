Sau khi cố diễn viên Mai Phương ra đi vì bệnh, Phùng Ngọc Huy cực khổ kiếm tiền ở Mỹ chỉ mong được đoàn tụ với con

Hậu trường 05/12/2022 20:02

Để lo được cho con gái có cuộc sống tốt hơn, Phùng Ngọc Huy đang cố gắng làm việc từng ngày từng giờ để kiếm tiền nơi đất khách quê người, để có thể sớm đưa con gái Lavie sang Mỹ đoàn tụ.

Phùng Ngọc Huy là nam ca sĩ kiêm diễn viên, anh còn được biết đến với vai trò là bạn trai cũ của nữ diễn viên Mai Phương vừa qua đời cách đây không lâu. Sau khi cố diễn viên Mai Phương ra đi vì bệnh nan y, với tư cách là cha của bé Lavie, Phùng Ngọc Huy ủy quyền cho hai bảo mẫu ở Việt Nam chăm sóc con gái thay anh. Nhiều người từng thắc mắc về việc nam ca sĩ không nuôi nấng con lại giao cho người khác chăm sóc, anh cho biết bản thân sống khá chật vật ở Mỹ, kinh tế còn khó khăn nên chưa thể đón bé Lavie qua cùng. 

Sau khi cố diễn viên Mai Phương ra đi vì bệnh, Phùng Ngọc Huy cực khổ kiếm tiền ở Mỹ chỉ mong được đoàn tụ với con - Ảnh 1
Phùng Ngọc Huy và Mai Phương lúc còn quen nhau (Ảnh: FB Phùng Ngọc Huy)
Sau khi cố diễn viên Mai Phương ra đi vì bệnh, Phùng Ngọc Huy cực khổ kiếm tiền ở Mỹ chỉ mong được đoàn tụ với con - Ảnh 2
Để lo được cho con gái có cuộc sống tốt hơn, Phùng Ngọc Huy đang cố gắng làm việc từng ngày từng giờ để kiếm tiền nơi đất khách quê người. (Ảnh: FB Phùng Ngọc Huy)
Sau khi cố diễn viên Mai Phương ra đi vì bệnh, Phùng Ngọc Huy cực khổ kiếm tiền ở Mỹ chỉ mong được đoàn tụ với con - Ảnh 3
Lúc sự nghiệp đang đỉnh cao, Phùng Ngọc Huy chọn sang Mỹ định cư. (Ảnh: FB Phùng Ngọc Huy)

Để lo được cho con gái có cuộc sống tốt hơn, Phùng Ngọc Huy đang cố gắng làm việc từng ngày từng giờ để kiếm tiền nơi đất khách quê người. Hiện tại, anh vẫn đang ở nhờ nhà của ca sĩ Đan Kim và sống rất cần kiệm, phải livestream bán hàng. "Ước mơ của em là vẫn muốn Lavie ở Mỹ. Hy vọng sắp tới em sẽ may mắn về được Việt Nam, rồi hai cha con cùng qua Mỹ. Em cũng thích chở bé đi học, dù vất vả, em vẫn muốn có được sự vất vả đó", nam ca sĩ chia sẻ.

Sau khi cố diễn viên Mai Phương ra đi vì bệnh, Phùng Ngọc Huy cực khổ kiếm tiền ở Mỹ chỉ mong được đoàn tụ với con - Ảnh 4
Phùng Ngọc Huy cực khổ kiếm sống bên Mỹ. (Ảnh: FB Phùng Ngọc Huy)

Từng có khoảng thời gian, Phùng Ngọc Huy không dám sử dụng mạng xã hội. Anh trải lòng: "Qua đây, em sốc tới nỗi không dám xem mạng xã hội vì sẽ thấy mọi người đang hoạt động nghệ thuật, còn mình ở đây làm lại từ đầu. Thời gian đầu em đi bán mỹ phẩm, không biết chạy xe nên đi xe đạp, từ chỗ thuê phòng ở ra chỗ làm là 15-20 phút. Vào mùa đông, em cứ chạy 5 phút là dừng lại, chà hai tay vào nhau cho ấm lại".

Sau khi cố diễn viên Mai Phương ra đi vì bệnh, Phùng Ngọc Huy cực khổ kiếm tiền ở Mỹ chỉ mong được đoàn tụ với con - Ảnh 5
Nơi đất khách quê người Phùng Ngọc Huy livestream bán hàng kiếm sống. (Ảnh: FB Phùng Ngọc Huy)

Hiện tại, may mắn công việc kinh doanh thuận lợi, Phùng Ngọc Huy đã có cuộc sống đỡ vất vả hơn. Ngoài công việc bán hàng online, anh còn nhận show đi hát. Nhờ vậy, nam ca sĩ có được những khoản dành dụm để lo cho gia đình.

Sau khi cố diễn viên Mai Phương ra đi vì bệnh, Phùng Ngọc Huy cực khổ kiếm tiền ở Mỹ chỉ mong được đoàn tụ với con - Ảnh 6
Bé Lavie 9 tuổi được nhận xét sở hữu nhiều nét giống ba. (Ảnh: FB Phùng Ngọc Huy)

Sau khi cố diễn viên Mai Phương ra đi vì bệnh, Phùng Ngọc Huy cực khổ kiếm tiền ở Mỹ chỉ mong được đoàn tụ với con - Ảnh 7

Phùng Ngọc Huy và cố diễn viên Mai Phương quen nhau vào năm 2010. Cả hai thường tay trong tay đi du lịch, cùng xuất hiện tại các sự kiện. Khi bé Lavie được 1 tuổi, cặp đôi quyết định đường ai nấy đi. Phùng Ngọc Huy chọn sang Mỹ định cư và phát triển sự nghiệp, còn Mai Phương tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên không lâu sau, nữ diễn viên ra đi sau khoảng thời gian chống chọi với bệnh tật.

Con gái Mai Phương mới 9 tuổi đã chăm làm từ thiện, "bản sao" của mẹ từ gương mặt đến tấm lòng nhân hậu biết "cho đi"

Con gái Mai Phương mới 9 tuổi đã chăm làm từ thiện, "bản sao" của mẹ từ gương mặt đến tấm lòng nhân hậu biết "cho đi"

Ái nữ Mai Phương ngày một lớn, biết làm những việc ý nghĩa, chăm làm từ thiện giống mẹ ngay từ khi còn nhỏ tuổi. Dù mới 9 tuổi và trải qua biến cố mất đi người thân nhưng sự ấm áp và tử tế đã được nuôi dưỡng từ sâu bên trong nhóc tỳ.

Xem thêm
Từ khóa:   cố diễn viên Mai Phương Mai Phương Phùng Ngọc Huy con gái Mai Phương bé Lavie

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 37 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 1 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 2 giờ 37 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 3 giờ 7 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 3 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh