Con gái Mai Phương được bảo mẫu dẫn đi du lịch khắp nơi, tự tin đứng trước ống kính, khéo khoe chiều cao vượt trội

Hậu trường 16/02/2023 19:54

Mới đây, trên trang cá nhân, bảo mẫu đã khoe hình ảnh đưa con gái Mai Phương đi du lịch ở Huế. Ở tuổi lên 9, nhóc tỳ có chiều cao vượt trội, tự tin khi đứng trước ống kính.

Sau khi Mai Phương ra đi, con gái Lavie được bảo mẫu nuôi nấng. Cuộc sống của nhóc tì được bù đắp bằng tình thương, sự chăm sóc chu toàn của bảo mẫu. Cô thường xuyên đưa nhóc tì đi du lịch, quan tâm đến việc học hành của bé. Những hình ảnh rạng rỡ của Lavie luôn thu hút sự chú ý từ khán giả.

Con gái Mai Phương được bảo mẫu dẫn đi du lịch khắp nơi, tự tin đứng trước ống kính, khéo khoe chiều cao vượt trội - Ảnh 1
Sau khi Mai Phương ra đi, con gái Lavie được bảo mẫu nuôi nấng - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, bảo mẫu đã khoe hình ảnh đưa bé Lavie đi du lịch ở Huế. Nhóc tì diện váy màu vàng đáng yêu, đeo máy ảnh và cực hào hứng khi được tham quan các danh lam thắng cảnh.

Con gái Mai Phương được bảo mẫu dẫn đi du lịch khắp nơi, tự tin đứng trước ống kính, khéo khoe chiều cao vượt trội - Ảnh 2
Bé Lavie được bảo mẫu dẫn đi du lịch ở Huế - Ảnh: Internet

Ở tuổi lên 9, bé Lavie cho thấy chiều cao vượt trội, cô bé cũng rất tự tin khi đứng trước ống kính. Nụ cười hạnh phúc của con gái Mai Phương đủ để khán giả yên tâm về cuộc sống cô bé hiện tại.

Con gái Mai Phương được bảo mẫu dẫn đi du lịch khắp nơi, tự tin đứng trước ống kính, khéo khoe chiều cao vượt trội - Ảnh 3
 Nụ cười hạnh phúc của con gái Mai Phương đủ để khán giả yên tâm về cuộc sống cô bé hiện tại - Ảnh: Internet

Trong thời gian sinh sống cùng bảo mẫu, bé Lavie được nuôi dưỡng rất kỹ lưỡng. Con gái Mai Phương còn được bảo mẫu dẫn đi chơi nhiều nơi. Càng lớn Lavie được nhận xét càng ngoan ngoãn, chu đáo và luôn biết suy nghĩ cho người khác.

Con gái Mai Phương được bảo mẫu dẫn đi du lịch khắp nơi, tự tin đứng trước ống kính, khéo khoe chiều cao vượt trội - Ảnh 4Con gái Mai Phương được bảo mẫu dẫn đi du lịch khắp nơi, tự tin đứng trước ống kính, khéo khoe chiều cao vượt trội - Ảnh 5

Con gái Mai Phương được bảo mẫu dẫn đi du lịch khắp nơi, tự tin đứng trước ống kính, khéo khoe chiều cao vượt trội - Ảnh 6
Con gái Mai Phương thường được bảo mẫu dẫn đi chơi nhiều nơi - Ảnh: Internet

Không chỉ đưa đi du lịch, bảo mẫu luôn cố gắng chăm sóc cho bé Lavie chu toàn mọi thứ. Hơn 9 tuổi, con gái Mai Phương đã được dẫn đi niềng răng, tân trang diện mạo. Bên cạnh đó, bảo mẫu còn tạo điều kiện cho nhóc tì tiếp xúc nghệ thuật bằng cách làm mẫu nhí, ca hát.

Con gái Mai Phương được bảo mẫu dẫn đi du lịch khắp nơi, tự tin đứng trước ống kính, khéo khoe chiều cao vượt trội - Ảnh 7
Bảo mẫu tân trang diện mạo, tạo mọi điều kiện cho cô bé tiếp xúc nghệ thuật - Ảnh: Internet

Dù thiếu cả tình thương của bố và mẹ nhưng Lavie vẫn phát triển tốt cả về thể chất lẫn tinh thần. Ngoài năng nổ tham gia những hoạt động trên trường lớp gặt được nhiều thành tích ấn tượng thì Lavie còn chăm chỉ tham gia vào công việc thiện nguyện cùng cô bảo mẫu khiến mọi người càng yêu thương hơn.

Con gái Mai Phương được bảo mẫu dẫn đi du lịch khắp nơi, tự tin đứng trước ống kính, khéo khoe chiều cao vượt trội - Ảnh 8
 Lavie còn chăm chỉ tham gia vào công việc thiện nguyện cùng cô bảo mẫu khiến mọi người càng yêu thương hơn - Ảnh: Internet

Có thể thấy tình cảm giữa bé Lavie và bảo mẫu rất gắn kết. Chính vì vậy, khi dự đoán sắp phải xa bé, bảo mẫu cũng rất buồn. Tuy nhiên, Lavie có thể đoàn tụ cùng Phùng Ngọc Huy hẳn là điều ai cũng mong muốn.

Con gái Mai Phương được bảo mẫu dẫn đi du lịch khắp nơi, tự tin đứng trước ống kính, khéo khoe chiều cao vượt trội - Ảnh 9
Tình cảm giữa bé Lavie và bảo mẫu rất gắn kết - Ảnh: Internet

Bảo mẫu bày tỏ: "Chỉ cần em chăm chỉ học cho thật tốt thì cô cũng sẽ nỗ lực để chúng ta có thật nhiều chuyến đi cùng nhau em nhé. Cô biết sau này chúng ta có thể không đồng hành cùng nhau nhưng cô và em bé sẽ có thật nhiều kỉ niệm vui và đẹp như mẹ đã từng làm như thế với em".

Bảo mẫu khoe ảnh con gái Mai Phương tạo dáng chuyên nghiệp như mẫu nhí, tiết lộ nỗi khó khăn hiện tại khi chọn trang phục cho cô bé

Bảo mẫu khoe ảnh con gái Mai Phương tạo dáng chuyên nghiệp như mẫu nhí, tiết lộ nỗi khó khăn hiện tại khi chọn trang phục cho cô bé

Trên trang cá nhân, cô bảo mẫu của bé Lavie đã đăng tải hình ảnh mới về con gái Mai Phương. Cô tiết lộ nỗi khó khăn hiện tại trong việc chọn trang phục cho cô bé.

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