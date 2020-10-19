Phát hiện kẻ ăn chặn 40% tiền từ thiện, Thủy Tiên đích thân xử lý đến cùng, quyết không nhân nhượng

Hậu trường 19/10/2020 10:19

Thủy Tiên không giấu được sự tức giận và bức xúc khi phát hiện ra trường hợp lừa đảo, cố tình ăn chặn 40% tiền cứu trợ của gia đình cụ bà ở miền Trung.

Sau khi đứng ra kêu gọi người dân ủng hộ trên trang Facebook cá nhân, Thủy Tiên đã trực tiếp đến các tỉnh miền Trung để cứu trợ bà con. Nhất cử nhất động của nữ ca sĩ luôn nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Dù đích thân đến từng hộ gia đình để xác minh hoàn cảnh và giúp đỡ đúng người đúng chỗ nhưng Thủy Tiên vẫn gặp phải tình trạng ăn chặn tiền từ thiện vô cùng tinh vi.

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Thủy Tiên cùng đoàn của mình không ngại nguy hiểm đi cứu trợ từng hộ gia đình - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang fanpage, bà xã Công Vinh không giấu được sự tức giận khi kể về câu chuyện đi đòi lại tiền từ thiện bị ăn chặn. Cụ thể, Thủy Tiên cho biết sau khi nghe một người phụ nữ khóc lóc nói về trường hợp ông bà cụ có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, cô đã quyết định đến tận nơi để trao 8 triệu phụ giúp gia đình. Tuy nhiên, ngay khi đoàn của Thủy Tiên đi, người này đã quay lại đòi ông bà đưa lại 40% số tiền cứu trợ đã nhận từ nữ ca sĩ.

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Dù liên tục chối tội nhưng trước sự cứng rắn của Thủy Tiên, kẻ xấu đã chịu hoàn trả số tiền ăn chặn - Ảnh: Internet

Sau khi phát hiện ra sự việc, Thủy Tiên bức xúc tột độ, cô nhanh chóng liên lạc với người phụ nữ trên và yêu cầu hoàn lại đầy đủ số tiền. Bên cạnh đó, Thủy Tiên cũng công khai danh tính người phụ nữ này và khẳng định: “Phải đăng lên cho mọi người và các đoàn từ thiện sau tránh gương mặt này ra, các bạn này hay trà trộn khóc lóc kể khổ để dẫn dắt các đoàn từ thiện đi để chia phần. Gặp người sợ phiền phức người ta biết thì bỏ qua, phải mình thì mình phải lấy lại cho đủ không thiếu 1 đồng. Nhân đạo với người xấu thì không khác gì 1 tội ác, cái gì ra cái đó, không nói thì sau này sẽ còn rất nhiều người bị bạn ấy lừa”.

Câu chuyện này đã khiến công chúng vô cùng phẫn nộ, đồng thời mong muốn kẻ xấu phải chịu hình phạt thích đáng.

Hiện tại, Thủy Tiên đã ra Quảng Trị để tiếp tục hành trình cứu trợ đồng bào đang trong tình trạng nguy ngập khốn khó. Bên cạnh đó, giọng ca “Giấc mơ tuyết trắng” cũng vui mừng cho biết số tiền quyên góp đã hơn 60 tỷ.

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Bị kẻ xấu giả mạo tài khoản Facebook để lừa tiền từ thiện, Thủy Tiên có động thái cực quyết liệt

Thủy Tiên và cư dân mạng đang vô cùng phẫn nộ trước hành động giả mạo người nổi tiếng của kẻ xấu để lừa tiền cứu trợ miền Trung.

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Từ khóa:   ca sĩ Thủy Tiên Thủy Tiên từ thiện bà xã Công Vinh

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