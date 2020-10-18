Thủy Tiên và cư dân mạng đang vô cùng phẫn nộ trước hành động giả mạo người nổi tiếng của kẻ xấu để lừa tiền cứu trợ miền Trung.

Những ngày gần đây, nhiều sao Việt đã đứng ra kêu gọi quyên góp trên trang Facebook cá nhân để hỗ trợ đồng bào miền Trung. Trong đó, nữ ca sĩ Thủy Tiên là một trong những người tiên phong và nhận được sự ủng hộ của nhiều khán giả. Đặc biệt, bà xã Công Vinh còn trực tiếp đến các tỉnh miền Trung để cứu trợ kịp thời cho bà con gặp khó khăn.

Thủy Tiên đang ra sức cứu trợ cho đồng bào miền Trung - Ảnh: Internet

Tuy nhiên mới đây, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện một tài khoản giả mạo nữ ca sĩ Thủy Tiên chạy quảng cáo kêu gọi từ thiện để trục lợi. Ngay lập tức, cư dân mạng đã chuyền tay nhau hình ảnh về tài khoản giả mạo này để cảnh báo mọi người.

Trên trang Fanpage chính thức, bà xã Công Vinh đã lên tiếng yêu cầu nhân vật giả mạo gỡ bài đăng nếu không cô sẽ nhờ pháp luật can thiệp: “Bạn N ơi, nếu hết hôm nay bạn không gỡ post ngay, mình sẽ ra ngân hàng truy tìm ra CMND của bạn để gửi cho công an đó, tội lừa đảo là tội hình sự có thể tù hơi lâu á. Bà con đang khổ bạn không giúp được thì thôi còn đi lừa người ta là nghiệp nặng lắm á”.

Bài đăng của nữ ca sĩ - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng không giấu được sự phẫn nộ trước hành động của kẻ xấu: “Cho dù có gỡ cũng phải truy tố tới cùng chị ơi”, “Bắt nó vào tù luôn chị ơi. Không thể tha thứ cho cái thể loại này được”, “Gỡ hay không gỡ cũng truy tố tới cùng”, “Miền Trung vậy rồi mà cũng nhân cơ hội lừa đảo. Kiện luôn chị ơi”…

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