Tan chảy trước khoảnh khắc Subeo chăm em gái cực yêu, ngày càng ra dáng anh hai

Hình ảnh con trai Cường Đô la – bé Subeo chăm em gái được doanh nhân phố núi đăng tải trên mạng xã hội khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.

Từ sau khi Cường Đô la và Đàm Thu Trang đón thêm thành viên mới, mọi thông tin liên quan đến cuộc sống của vợ chồng doanh nhân phố núi luôn nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Dù bận rộn chăm sóc cho tiểu công chúa nhưng Cường Đô la vẫn dành thời gian cho con trai Subeo. Mối quan hệ của Subeo và Đàm Thu Trang cũng rất tốt đẹp. Đặc biệt, cậu bé tỏ ra vô cùng quý mến và yêu thương em gái nhỏ.

Subeo hạnh phúc đón em gái chào đời cùng bố mẹ - Ảnh: FB

Mới đây, Cường Đô la đã khiến dân tình tan chảy khi đăng tải khoảnh khắc Subeo tự tay chăm em gái Suchin kèm dòng trạng thái: “Hạnh phúc luôn ở quanh ta. Beo và Chin”.

Chứng kiến cảnh con trai Subeo chăm em gái, Cường Đô la đã hạnh phúc chụp lại và khoe lên trang cá nhân – Ảnh: FB

Qua hình ảnh chia sẻ, Subeo tỏ ra vô cùng yêu chiều em gái. Xem ra trước khi đón thêm 2 em được mẹ Hà Hồ hạ sinh trong ít tháng tới thì Subeo đã ngày càng ra dáng anh hai khi luôn hào hứng với việc trông em.

Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng tinh ý nhận ra con gái Cường Đô la ngày càng bụ bẫm. Cô bé sở hữu làn da trắng hồng giống mẹ và thừa hưởng trán cao thông minh từ bố.

Dưới bài đăng, cư dân mạng bày tỏ sự thích thú trước sự đáng yêu của 2 anh em Subeo và Suchin: “Cưng 2 anh em quá”, “Anh hai Subeo tuyệt vời ông mặt trời”, “Ôi cưng quá. Ra dáng làm anh rồi đó”, “Tuyệt vời! Chúc mừng gia đình nhỏ hạnh phúc to”, “Tóc Chin tốt quá anh, 2 anh em cưng xỉu luôn”, “Nhìn Subeo ân cần chăm Suchin cưng quá”…

Sinh con chưa lâu, vợ Cường Đô la từng chán nản và bế tắc cực độ vì vấn đề này Đàm Thu Trang lần đầu chia sẻ nỗi khổ mà nhiều chị em gặp phải sau khi sinh con. Thậm chí cô từng rơi vào trạng thái bế tắc vì nó.

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