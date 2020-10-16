Cận cảnh bên trong biệt thự bạc tỷ của vợ chồng Đan Trường tại Mỹ, xem đến đâu choáng đến đó

Hậu trường 16/10/2020 17:02

Chỉ với vài bức ảnh, cư dân mạng đã phải trầm trồ, xuýt xoa trước độ xa hoa trong căn biệt thự của vợ chồng Đan Trường tại Mỹ.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, bà xã Đan Trường – Thủy Tiên hào hứng chia sẻ loạt ảnh mới của con trai đến người hâm mộ kèm dòng trạng thái: “Thiên Từ giúp mẹ Tiên trang trí nhà để đón Halloween. Làm xong, phải cho cậu nhóc chụp vài tấm hình nhưng vì Thiên Từ lúc nào cũng muốn mình thật là cao nên đã kiễng chân khi chụp hình”.

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Vẻ đáng yêu của bé Mathis Thiên Từ - Ảnh: FB

Qua loạt khoảnh khắc đăng tải, con trai Đan Trường gây chú ý với vẻ ngoài cao lớn phổng phao và cực điển trai. Cậu bé được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp của cả ba và mẹ. Dù còn nhỏ nhưng Mathis Thiên Từ đã được mẹ dạy cách tự lập. Cậu bé thường xuyên giúp đỡ mẹ trong công việc nhà khiến Thủy Tiên rất tự hào.

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Bên cạnh vẻ đáng yêu của Thiên Từ, cư dân mạng còn dồn sự chú ý vào căn biệt thự sang trọng của vợ chồng Đan Trường – Ảnh: FB

Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng quan tâm hơn cả chính là nội thất bên trong biệt thự bạc tỷ của vợ chồng Đan Trường. Được biết, căn nhà này nằm ở San Jose, California (Mỹ) và có diện tích rộng lớn. Chỉ qua vài bức ảnh, có thể thấy cơ ngơi của giọng ca “Đi về nơi xa” vô cùng xa hoa. Nội thất phòng khách được thiết kế theo phong cách châu Âu và khá đắt đỏ.

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ không ngừng xuýt xoa, trầm trồ trước không gian sống của gia đình Thủy Tiên – Đan Trường: “Nhà đẹp quá chị”, “Người đẹp cảnh cũng đẹp”, “Thiên Từ giỏi quá đã biết giúp mẹ rồi, cảnh nhà đẹp quá chị ạ”…

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Từ khóa:   Mathis Thiên Từ bà xã Đan Trường ca sĩ Đan Trường

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