Thủy Tiên kể suýt lật thuyền khi đi cứu trợ, thót tim nhớ lại khoảnh khắc sinh tử: ‘Chỉ còn 1 milimet nước nữa là không kịp rồi’

Bức tâm thư dài kể chuyện làm từ thiện của nữ ca sĩ Thủy Tiên trên trang Facebook cá nhân đang nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng.

Trong suốt những ngày qua, Thủy Tiên đã cứu trợ lương thực và giúp đỡ cho rất nhiều người dân ở các tỉnh miền Trung. Khoảnh khắc nữ ca sĩ đứng giữa biển người trao từng thùng mỳ, lội nước vào thăm nhà dân khiến ai nấy đều xúc động. Thủy Tiên ra sức giúp đỡ người dân miền Trung - Ảnh: FB Là một trong những sao Việt đầu tiên đứng ra kêu gọi quyên góp ủng hộ người dân miền Trung, Thủy Tiên liên tục nhận được “cơn mưa” lời khen từ công chúng. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có một số cư dân mạng yêu cầu Thủy Tiên minh bạch số tiền làm từ thiện.

Mới đây, bà xã Công Vinh đã lên tiếng giải đáp những khúc mắc này thông qua bức tâm thư dài đăng tải trên trang Facebook cá nhân. Bên cạnh đó, cô cũng vui mừng cho biết số tiền quyên góp đã lên đến 30 tỷ. Thủy Tiên chia sẻ: “Tùy hoàn cảnh thực tế mình sẽ cho nhiều hay ít, 500 nghìn hay 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 5 hay 10 – 20 triệu gì cũng là tùy trường hợp hoàn cảnh. 20 triệu thấy nhiều nhưng mất mát lớn sau lũ, mùa màng gia cầm bị trôi mất hay bệnh hoạn ốm đau, đi chữa bệnh 1 trận là làm gì mà còn dư tiền? Hay ông già và cô cháu gái mất trí thì làm gì đủ khả năng lao động mà kiếm tiền để ăn ngon 1 chút, cho họ nhiều thêm 1 ít để đi chợ ăn ngon hơn 1 chút cũng xứng đáng mà. Hãy đứng vào hoàn cảnh của người ta mà chia sẻ với họ”.

Bài đăng của Thủy Tiên - Ảnh: FB Đáng chú ý hơn, bà xã Công Vinh còn khiến người hâm mộ lo lắng khi tiết lộ sự cố gặp phải trên đường đi cứu trợ: “Chiều nay đi vào trong khu vực mà mình hỗ trợ nhiều tiền đó, lúc về tí nữa là thuyền lật luôn ấy, chỉ cách 1 khoảnh khắc tích tắc không hét to hoảng loạn của mình khi thấy nước đang tràn mạnh vào thuyền, thì cả đoàn có lẽ chẳng đi về được nữa rồi. Chỉ 1 khoảnh khắc còn 1 milimet nước nữa là không kịp rồi ấy”. Dưới bài đăng, nhiều người để lại bình luận bày tỏ sự nể phục trước tấm lòng cao đẹp của Thủy Tiên, đồng thời mong cô luôn giữ gìn sức khỏe cho những hành trình kế tiếp.

Thủy Tiên ra tận miền Trung làm từ thiện, Công Vinh đăng đàn gọi bà xã là ‘cô vợ trời hành’ Vừa thương vừa lo cho bà xã phải tất tả ra tận miền Trung cứu trợ cho bà con, Công Vinh trách yêu và gọi Thủy Tiên là “cô vợ trời hành”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuy-tien-ke-suyt-lat-thuyen-khi-di-cuu-tro-thot-tim-nho-lai-khoanh-khac-sinh-tu-chi-con-1-milimet-nuoc-nua-la-khong-kip-roi-383334.html