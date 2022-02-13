Phạm Lịch khoe bụng bầu vượt mặt chỉ sau 1 tháng tổ chức lễ cưới, tiết lộ lý do 'ém' tin vui nhiều tháng qua

Nữ vũ công khoe hình ảnh "bầu vượt mặt" nhưng vẫn vô cùng rạng rỡ, xinh đẹp, chia sẻ lý do không tiết lộ chuyện mang thai sớm hơn.
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Mới đây, trưa 12/2, trên trang cá nhân, Phạm Lịch gây xôn xao khi đăng tải hình ảnh bụng bầu "vượt mặt", chính thức xác nhận mang thai sau 1 tháng tổ chức lễ cưới. Theo nữ vũ công tiết lộ, bản thân bị nghén nặng khi mang thai nên đến bây giờ, cô mới thông báo tin vui đến cho mọi người chứ không có ý định giấu diếm.
Phạm Lịch vui vẻ bày tỏ: "Dự án to lớn cho năm nay đây ạ, hơi bỡ ngỡ. Nhưng mà Lịch sắp làm mẹ rồi. Tình yêu và động lực. U là trời. Giờ này mới khoe cho cả nhà được, vì Lịch nghén quá. Vật vã mấy tháng trời bò lết, chứ hổng có giấu. Bật chế độ, tinh thần yêu đời khoẻ mạnh. Tìm hiểu về dinh dưỡng để có một thai kì khoẻ mạnh. Mẹ nào có bí quyết gì share cho mẹ lần đầu biết với ạ".
Bên dưới bài đăng, đông đảo bạn bè, đồng nghiệp đã gửi những lời chúc mừng cũng như động viên đến mẹ bầu. Được biết, tháng 5/2021, Phạm Lịch cùng bạn trai Nguyễn Toàn Trung đã hoàn tất thủ tục kết hôn. Tuy nhiên vì ảnh hưởng của dịch bệnh nên đến tháng 1/2022, hôn lễ của cặp đôi mới được diễn ra tại Hà Nội.
Tiệc cưới được tổ chức đơn giản với sự tham dự của của người thân và một số bạn bè thân thiết. Tại thời điểm kết hôn, cư dân mạng cũng đổ dồn sự chú ý vào vòng hai to bất thường của Phạm Lịch nhưng cô vẫn không lên tiếng xác nhận hay phủ định. Chia sẻ về điều này, nữ vũ công cho biết vì muốn em bé khoẻ mạnh hơn mới chính thức thông báo tin vui đến mọi người.