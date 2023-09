Lý do Phạm Lịch tố Phạm Anh Khoa gạ tình: 'Chờ một lời xin lỗi nhưng lại bị xúc phạm nặng nề'

Phạm Anh Khoa và Phạm Lịch trên sân khấu chương trình 'Trời sinh một cặp' - Ảnh: Internet

Phạm Lịch tố Phạm Anh Khoa có nhiều lời nói thiếu đứng đắn - Ảnh: FBNV

Sau khi chia sẻ thông tin nhạy cảm trên, Phạm Lịch nhận khá nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh những lời động viên, an ủi thì cũng không ít người chỉ trích cô vô ơn với huấn luyện viên. Trước những bình luận mỉa mai của cư dân mạng, Top 4 Thử thách cùng bước nhảy 2014 đã đăng thêm 1 status nói về lý do phơi bày sự thật. Phạm Lịch khẳng định nhiều lần muốn bỏ qua cho Phạm Anh Khoa nhưng không nhận được sự hợp tác của anh. Do quá bức xúc, cô quyết định lên tiếng để nam ca sĩ rút ra bài học xương máu.

"Em chấp nhận những phản ứng tiêu cực từ nhiều phía (tạo sự nổi tiếng, muốn lùm xùm, kiếm fame) tuỳ muốn nghĩ sao thì nghĩ, tư duy và nhận thức khác nhau. Mục đích duy nhất của em là ít nhất anh Khoa phải biết đây là 1 bài học đắt giá nếu lần sau vẫn còn muốn những chuyện tương tự xảy ra, hoặc những người hợp tác với anh phải tỉnh táo hơn trong time tiếp xúc.