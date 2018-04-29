Lý do Phạm Lịch tố Phạm Anh Khoa gạ tình: 'Chờ một lời xin lỗi nhưng lại bị xúc phạm nặng nề'

Hậu trường 29/04/2018 10:13

Quá bức xúc khi Phạm Anh Khoa không xin lỗi còn sỉ nhục mình, Phạm Lịch đã quyết định lên tiếng để phơi bày sự thật.

Mới đây, showbiz Việt dậy sóng trước thông tin Rocker Phạm Anh Khoa bị học trò là Phạm Lịch tố gạ tình. Mọi chuyện bắt đầu khi nữ vũ công này đăng đàn kể tội huấn luyện viên làm việc thiếu chuyên nghiệp, sau đó là một bài chia sẻ khá dài thuật lại tường tận những lần bị Phạm Anh Khoa gợi ý chuyện tình dục.

“Trong thời điểm làm việc với huấn luyện viên Phạm Anh Khoa, anh đã có những lời nói và hành động gạ tình thí sinh (là em) trong thời gian làm việc chung. Lợi dụng trong lúc làm việc riêng chỉ có hai người, anh Khoa có những lời lẽ khiêu khích và hành động gợi mở về những vấn đề tình dục", Phạm Lịch cho hay.

Lý do Phạm Lịch tố Phạm Anh Khoa gạ tình: 'Chờ một lời xin lỗi nhưng lại bị xúc phạm nặng nề' - Ảnh 1
Phạm Anh Khoa và Phạm Lịch trên sân khấu chương trình 'Trời sinh một cặp' - Ảnh: Internet
Lý do Phạm Lịch tố Phạm Anh Khoa gạ tình: 'Chờ một lời xin lỗi nhưng lại bị xúc phạm nặng nề' - Ảnh 2
Phạm Lịch tố Phạm Anh Khoa có nhiều lời nói thiếu đứng đắn - Ảnh: FBNV

Sau khi chia sẻ thông tin nhạy cảm trên, Phạm Lịch nhận khá nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh những lời động viên, an ủi thì cũng không ít người chỉ trích cô vô ơn với huấn luyện viên. Trước những bình luận mỉa mai của cư dân mạng, Top 4 Thử thách cùng bước nhảy 2014 đã đăng thêm 1 status nói về lý do phơi bày sự thật. Phạm Lịch khẳng định nhiều lần muốn bỏ qua cho Phạm Anh Khoa nhưng không nhận được sự hợp tác của anh. Do quá bức xúc, cô quyết định lên tiếng để nam ca sĩ rút ra bài học xương máu. 

"Em chấp nhận những phản ứng tiêu cực từ nhiều phía (tạo sự nổi tiếng, muốn lùm xùm, kiếm fame) tuỳ muốn nghĩ sao thì nghĩ, tư duy và nhận thức khác nhau. Mục đích duy nhất của em là ít nhất anh Khoa phải biết đây là 1 bài học đắt giá nếu lần sau vẫn còn muốn những chuyện tương tự xảy ra, hoặc những người hợp tác với anh phải tỉnh táo hơn trong time tiếp xúc. 

Em xin chia sẻ thêm, em không phải nữ duy nhất anh Khoa 'tán tỉnh', em đã xác nhận thông tin ít nhất còn 2 người nữa cũng rơi vào tình huống tương tự. 

Em xin được giấu tên, vì đây lại là 1 câu chuyện khác và bản thân sợ không chịu được áp lực dư luận. Tất cả đều im lặng nên câu chuyện này lại tiếp tục tiếp diễn. Bằng chứng em không phải cái gì cũng có, nếu có hết thì mọi chuyện được dàn dựng rồi chứ không phải vô tình phát sinh. Nhưng chắc chắn là có mọi người yên tâm nhé. Khi công khai nói ra điều này thì em hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời nói của mình, không ai tự dưng bịa đặt câu chuyện bôi nhọ danh dự người khác, liệu bản thân anh Phạm Anh Khoa có để yên cho em không?

Bản thân em đã chờ đợi anh Khoa 1 lời xin lỗi chân thành nhưng đáp lại là 1 câu xúc phạm nặng nề, không có một sự tôn trọng và thay đổi trong suy nghĩ. Nên em mới quyết định chia sẻ những điều này", Phạm Lịch cho hay.

Lý do Phạm Lịch tố Phạm Anh Khoa gạ tình: 'Chờ một lời xin lỗi nhưng lại bị xúc phạm nặng nề' - Ảnh 3
Phạm Lịch muốn đại diện các cô gái khác đòi lại công bằng - Ảnh: 
FBNV
Phạm Anh Khoa bị tố thường xuyên gợi dục học trò dù đã có vợ con

Phạm Anh Khoa bị tố thường xuyên gợi dục học trò dù đã có vợ con

Sau nhiều lần bị huấn luyện viên âm mưu gạ tình, Phạm Lịch quyết định lên tiếng để phơi bày sự thật ra ánh sáng.

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