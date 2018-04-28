Phạm Anh Khoa bị tố thường xuyên gợi dục học trò dù đã có vợ con

Hậu trường 28/04/2018 22:25

Sau nhiều lần bị huấn luyện viên âm mưu gạ tình, Phạm Lịch quyết định lên tiếng để phơi bày sự thật ra ánh sáng.

Tuy là thầy trò trên sân khấu nhưng Phạm Anh KhoaPhạm Lịch - Top 4 Thử thách cùng bước nhảy 2014 không tìm được tiếng nói chung ngoài đời. Sau khi lên tiếng tố thầy giáo làm việc thiếu chuyên nghiệp, mới đây Phạm Lịch tiếp tục đăng đàn kể chuyện Phạm Anh Khoa nhiều lần gạ tình mình.

Phạm Anh Khoa bị tố thường xuyên gợi dục học trò dù đã có vợ con - Ảnh 1
Phạm Anh Khoa có nhiệm vụ hướng dẫn Phạm Lịch trong 'Trời sinh một cặp' - Ảnh: Internet

Theo đó, thí sinh này thuật lại toàn bộ những lời nói thiếu đứng đắn của Phạm Anh Khoa trong quá trình làm việc chung. Phạm Lịch cho rằng đó là những từ ngữ gợi dục, khiêu khích và không thể chấp nhận. Tuy rất sợ bị chỉ trích vô ơn nhưng nữ vũ công vẫn quyết định lên tiếng để vạch trần sự thật, đồng thời cảnh báo cho những cô gái nhẹ dạ.

“Trong thời điểm làm việc với huấn luyện viên Phạm Anh Khoa, anh đã có những lời nói và hành động gạ tình thí sinh (là em) trong thời gian làm việc chung. Lợi dụng trong lúc làm việc riêng chỉ có hai người, anh Khoa có những lời lẽ khiêu khích và hành động gợi mở về những vấn đề tình dục", Phạm Lịch cho hay.

Phạm Anh Khoa bị tố thường xuyên gợi dục học trò dù đã có vợ con - Ảnh 2
Phạm Lịch bức xúc khi bị gạ tình 'năm lần bảy lượt' - Ảnh: FBNV

Qua bài chia sẻ của mình, Phạm Lịch khẳng định không hề muốn dựa hơi huấn luyện viên để nổi. Nữ vũ công lên tiếng để bảo vệ mình và cảnh tỉnh các đối tượng khác. Phạm Lịch cũng tuyên bố không bao giờ đi lên bằng cách đánh đổi thể xác. Cô càng không muốn dính dáng đến Phạm Anh Khoa vì sợ mang tiếng là kẻ thứ 3.

Phạm Anh Khoa bị tố thường xuyên gợi dục học trò dù đã có vợ con - Ảnh 3
Phạm Anh Khoa và vợ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc - Ảnh: Internet

“Em là nghệ sĩ trẻ, em muốn đi lên bằng khả năng của mình. Em trân quý cơ hội của mình và cố gắng bằng sự học hỏi. Đánh đổi nghe có vẻ hơi quá vì bản thân em không có gì đặc biệt, nhưng điều em muốn thành công chắc chắn không liên quan đến vấn đề thể xác”, Phạm Lịch viết.

Phạm Anh Khoa bị tố thường xuyên gợi dục học trò dù đã có vợ con - Ảnh 4
Phạm Lịch là vũ công kiêm biên đạo múa khá nổi thời gian gần đây. Tuy còn trẻ tuổi nhưng cô đạt được nhiều thành công nhất định trong sự nghiệp. Phạm Lịch từng lọt Top 4 chương trình Thứ thách cùng bước nhảy năm 2014, quán quân Thử thách người nổi tiếng 2016. Nữ vũ công xinh đẹp này cũng từng biên đạo bài múa đưa thí sinh Ngọc Sơn lên ngôi quán quân ở Bước nhảy ngàn cân 2015 - Ảnh: FBNV
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