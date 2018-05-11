Phạm Lịch tung hết bằng chứng tố Phạm Anh Khoa gạ tình: Sốc với loạt tin nhắn khủng khiếp

Trước sự phản ứng gay gắt từ phía vợ chồng huấn luyện viên, tối 10/5 Phạm Lịch liên tiếp tung những tin nhắn trao đổi trong thời gian dài với Phạm Anh Khoa để chứng minh. Đồng thời, nữ vũ công gửi lời xin lỗi khán giả vì cho đến hôm nay mới công khai tất cả mọi thứ.

Cách đây ít lâu, Phạm Lịch khiến dư luận dậy sóng khi công khai tố Phạm Anh Khoa gạ tình tục tĩu trong thời gian cùng thi chương trình Trời sinh một cặp. Ngay sau đó, cả vợ chồng Phạm Anh Khoa đều lên tiếng bác bỏ thông tin trên. Họ cho rằng Phạm Lịch nói dối, dựa hơi nam Rocker để đánh bóng tên tuổi. Thậm chí, Phạm Anh Khoa còn tuyên bố sẽ kiện học trò ra tòa vì tội phỉ báng, hạ nhục nhân phẩm.

Đây sẽ là lần cuối cùng Lịch nói về vấn đề này một lần nữa. Lịch là người mở đầu câu chuyện, sẽ chịu trách nhiệm kết thúc câu chuyện không hồi kết" - Phạm Lịch nói.

"Khẳng định lại một lần nữa những chia sẻ thời gian qua không phải bịa đặt. Nếu bên phía anh Khoa muốn đưa ra pháp luật, Lịch sẵn sàng theo để hầu toà.

Nội dung tin nhắn gạ tình của người được cho Phạm Anh Khoa - Ảnh: FBNV

Qua những bài chia sẻ của Phạm Lịch, nhiều khán giả sốc trước các nói chuyện thiếu đứng đắn, đôi khi hơi hung dữ của người được cho là Phạm Anh Khoa. Trong các tin nhắn, người nam được lưu tên là "Anh Khoa Hlv" thường xuyên rủ rê người nữ (được cho là Phạm Lịch) tới nhà tập nhạc vào buổi tối.

Mỗi khi người nữ đề nghị tập vào ban ngày thì thường xuyên bị huấn luyện viên từ chối vì những lý do như anh bận đá banh, bận đi chơi... Sau nhiều lần bị học trò cự tuyệt, người nam trong đoạn tin nhắn thậm chí còn chửi thề và tuyên bố sẽ giữ quyền im lặng nếu việc bị lộ ra.

Khi không đạt được ý đồ, người đàn ông quay qua mỉa mai Phạm Lịch - Ảnh: FBNV

Những tin nhắn chửi thề của người đàn ông được lưu tên là 'Anh Khoa Hlv' khiến fan sốc - Ảnh: FBNV

Ở bài đăng sau cùng, Phạm Lịch tiết lộ nhiều lần muốn bỏ qua cho Phạm Anh Khoa nhưng bị anh này xúc phạm nặng nề nên mới quyết định lên tiếng.

"Lịch muốn nói rõ về vấn đề này là: Những tin nhắn này là câu trả lời cuối cùng về những chia sẻ trong thời gian qua dành cho những người vào chửi bới xúc phạm Lịch. Và đây cũng là lần cuối cùng Lịch nhắc về vấn đề này. Lịch muốn giải quyết vấn đề này từ sớm rồi nhưng có vài vấn đề đã xảy ra.

Sẽ chẳng ai cảm nhận được rõ nhất nếu không đứng ở vị trí của Lịch và một lần nữa cám ơn mọi người đã bên cạnh Lịch trong thời gian vừa qua. Sau khi nói chuyện lần cuối và muốn có 1 lời xin lỗi từ phía Anh Khoa nhưng ngược lại là sự coi thường và xúc phạm", Phạm Lịch viết.