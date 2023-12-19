Nữ diễn viên từng đăng quang Hoa hậu Điện ảnh 1991: Yêu nghề nhưng không hợp hào quang showbiz, làm mẹ đơn thân 20 năm qua

Thập niên 90, hình ảnh của Hoa hậu Điện ảnh Hương Giang gần như phủ kín mặt báo, màn ảnh nhỏ. Cô liên tục xuất hiện trong các chương trình, để lại dấu ấn qua những vai diễn trong các phim: "Xác chết trên cao nguyên", "Vĩnh biệt mùa hè", "Tạm biệt sông Ba"...

Diễn viên Hương Giang sinh năm 1970 là gương mặt thân quen với khán giả làng giải trí Việt. Ít ai biết, chị từng đăng quang Hoa hậu Điện ảnh 1991 khi chỉ mới 21 tuổi. Có danh hiệu, Hương Giang nhận lọt vào 'mắt xanh' của các đạo diễn, nhà sản xuất. Nữ nghệ sĩ không chỉ nhận nhiều lời mời đóng phim truyền hình, điện ảnh mà còn lấn sân sang sàn diễn thời trang , làm MC, người mẫu ảnh lịch...

Dù khởi đầu suôn sẻ và gây ấn tượng với không ít vai diễn, song nghệ sĩ Hương Giang lại có con đường hoạt động nghệ thuật khá lặng lẽ và chọn cuộc sống kín tiếng. Nói về điều này, Hương Giang cho biết: "Tôi yêu nghề nhưng tự thấy mình không hợp với hào quang showbiz. Ngày xưa tôi từng đăng quang Hoa hậu Điện ảnh 1991, tôi biết rõ đằng sau hào quang đó là gì. Vậy nên tôi thích sống cho mình, cái gì thích thì làm, không thích thì không làm chứ không phải ép mình theo ý người khác. Có những người họ nổi tiếng vì scandal, đằng sau đó cũng có người khen kẻ chê. Nhưng tôi không muốn như thế vì sợ "gạch đá". Nếu không có khả năng xử lý khủng hoảng khi nhận "gạch đá" thì tốt nhất đừng tham gia vào".

Dù sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách dịu dàng nhưng trong sự nghiệp, Hương Giang thường được giao cho những vai cá tính, phản diện. Năm 1996, khi đóng vai Ngân - nhân vật có tính cách độc ác trong phim "Người đẹp Tây Đô" (Việt Trinh đóng vai chính), Hương Giang bị khán giả "ghét cay, ghét đắng". Dù vậy, nữ diễn viên không ngại ngùng mà còn cảm thấy hạnh phúc vì mình đã thể hiện thành công nhân vật.

Nhiều năm qua, nữ nghệ sĩ gắn bó với sân khấu Idecaf, góp mặt trong các vở diễn "Ngày xửa ngày xưa"

Nhiều năm qua, nữ nghệ sĩ gắn bó với sân khấu Idecaf, góp mặt trong các vở diễn "Ngày xửa ngày xưa". Gần đây, Hương Giang gây chú ý khi là một trong những nghệ sĩ đồng hành cùng sân khấu Thiên Đăng của NSƯT Thành Lộc.

Hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, Hương Giang cho biết mình may mắn khi được nhiều đồng nghiệp yêu thương, quý mến. Mặc dù tên tuổi không quá nổi bật nhưng cô thấy hạnh phúc vì vẫn được làm nghề và cống hiến cho nghệ thuật bao năm qua. Cô chỉ mong khán giả nhớ mình qua vai diễn và các sản phẩm nghệ thuật. Đó cũng là lý do cô ít khi xuất hiện trên truyền hình hay gameshow.

Gần đây, Hương Giang gây chú ý khi là một trong những nghệ sĩ đồng hành cùng sân khấu Thiên Đăng của NSƯT Thành Lộc

Về đời tư, Hương Giang từng đổ vỡ hôn nhân khi con trai còn nhỏ. Suốt 20 năm qua, chị làm mẹ đơn thân, nuôi dạy con trai con trai Bảo Duy khôn lớn. Thuở nhỏ, Bảo Duy tham gia nhiều quảng cáo, đóng kịch và phim. Dù vậy, Hương Giang không định hướng con theo nghệ thuật mà tập trung việc học thật tốt. Hiện, con trai nữ diễn viên theo học ngành Du lịch, từng đoạt danh hiệu Sinh viên tiểu biểu khiến mẹ tự hào.

Về đời tư, Hương Giang từng đổ vỡ hôn nhân khi con trai còn nhỏ. Suốt 20 năm qua, chị làm mẹ đơn thân, nuôi dạy con trai con trai Bảo Duy khôn lớn

Nói thêm về cuộc sống hiện tại, nữ nghệ sĩ tâm sự: "Tôi sống một mình và tự nuôi con sau cuộc hôn nhân đổ vỡ cách đây hơn 20 năm. Con trai tôi học đại học đã ra trường, rất thương mẹ, biết lo kiếm tiền. Con có chính kiến riêng và bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ của tôi, thích sống bằng thực lực, khả năng của mình.

Cuộc sống hiện tại của tôi hạnh phúc khi con trai rất thương và hiểu mẹ. Thời mới ly hôn, tôi cũng khá áp lực về kinh tế. Nhưng giống như ông trời sắp xếp, tôi lại có nhiều việc, đi diễn, đi quay nhiều nên cũng có tiền nuôi con. Mỗi khi túng thiếu, tôi lại về mượn ba mẹ, có gia đình hỗ trợ rồi khi có tiền mình gửi lại. Với tôi như thế là đủ".



Con trai nữ diễn viên theo học ngành Du lịch, từng đoạt danh hiệu Sinh viên tiểu biểu khiến mẹ tự hào

Hương Giang từng tiết lộ bản thân có những giai đoạn bế tắc, eo hẹp kinh tế. Tuy nhiên, dù ở hoàn cảnh nào, nữ nghệ sĩ luôn giữ tâm thế sống lạc quan, tích cực và "liệu cơm gắp mắm" để thích ứng với cuộc sống.

"Lương của nghệ sĩ sân khấu không phải lúc nào cũng đủ sống, nên tôi phải làm thêm các công việc khác để có thu nhập như quay sitcom, lồng tiếng... Tôi sẵn sàng làm mọi việc trong khả năng của mình, không ngại khó khăn.

Nhờ sống đơn giản nên mỗi tối tôi ngủ ngon lắm. Mình không phải căng thẳng đấu đá, so kè hơn thua với ai. Sự ganh đua sẽ không có điểm dừng, còn sự cố gắng của chính mình thì chỉ cần hôm nay mình tốt hơn mình của hôm qua là đủ. Tôi thu mình lại để đầu óc thanh, sạch. Mọi thứ chỉ để tập trung cho vai diễn, cố gắng hết sức cho nghề là được" - nghệ sĩ 7X nói.

Dù ở hoàn cảnh nào, nữ nghệ sĩ luôn giữ tâm thế sống lạc quan, tích cực và "liệu cơm gắp mắm" để thích ứng với cuộc sống.

Nói về việc tìm bến ở tuổi 53, Hương Giang cho biết: "Chắc số tôi như vậy nên chưa chọn được bờ vai nào để dựa dẫm. Cũng có nhiều người làm quen với mình nhưng tôi thấy không hợp, vậy nên thôi đừng làm khổ nhau. Khi mình nhìn mọi thứ đơn giản thì sẽ thấy nhẹ nhàng. Đối với tôi chỉ cần gia đình, những người xung quanh yêu thương mình là đủ. Tôi sống chủ yếu về tinh thần".