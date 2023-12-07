'Nam Tào' Xuân Bắc được phong NSND ở tuổi 47: Đa tài, hiện giữ chức Giám đốc Nhà hát Kịch, gia đình viên mãn với 3 quý tử

Trước đó, năm 2018, mặc dù được Hội đồng cấp cơ sở là Nhà hát Kịch Việt Nam gửi hồ sơ lên Hội đồng cấp Bộ để đề nghị xét tặng danh hiệu NSND, tuy nhiên Xuân Bắc lại xin rút hồ sơ. Nói về lý do, nam nghệ sĩ cho hay: "Nói tóm lại là mình rút thôi. Đơn giản có vậy. Nhưng có một điều không đơn giản, phụ thuộc vào khán giả đó là hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi - những nghệ sĩ với những sản phẩm nghệ thuật mà chúng tôi đưa ra.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa kí quyết định phong tặng danh hiệu NSND cho 42 cá nhân, trong đó có tên Xuân Bắc . Năm 2016, nam nghệ sĩ được được phong tặng danh hiệu NSƯT. Hiện anh đang làm Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam.

Xuân Bắc sinh năm 1976 tại Việt Trì, Phú Thọ. Anh tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Xuân Bắc đến với nghề diễn từ năm 1995 và tham gia nhiều phim như: Ngã ba Đồng Lộc, Chuyện nhà Mộc, Đồng quê xào xạc…

Cá nhân tôi, chắc chắn sẽ đem hết tâm huyết, sức lực của mình để tiếp tục làm ra những tác phẩm nghệ thuật, để đóng góp cho cuộc đời những tiếng cười, sự trăn trở cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn”.

Đến năm 2000 khi xuất hiện trong phim Sóng ở đáy sông với vai Núi, Xuân Bắc được đông đảo công chúng và giới chuyên môn ghi nhận. Kể từ đây, tên tuổi Xuân Bắc vụt sáng trở thành ngôi sao top đầu của màn ảnh nhỏ phía Bắc.

Năm 2000 khi xuất hiện trong phim Sóng ở đáy sông với vai Núi, Xuân Bắc được đông đảo công chúng và giới chuyên môn ghi nhận

Dấu ấn của Xuân Bắc trong lòng khán giả không chỉ có vai Núi của Sóng ở đáy sông mà còn có nhân vật Nam Tào trong seri Táo quân của VTV. Nét diễn duyên dáng, dí dỏm và linh hoạt của Xuân Bắc đã tạo nên hình ảnh Nam Tào vừa hài hước, thâm sâu nhưng vẫn rất gần gũi, mộc mạc.

Anh còn được biết tới với khả năng hoạt ngôn, duyên dáng khi làm MC cho các chương trình: Vua tiếng Việt, Ơn giời cậu đây rồi, Đồ rê mí, Đuổi hình bắt chữ… Không chỉ thế, anh còn được nhiều đơn vị mời làm giám khảo các chương trình: SV 2016, SV 2000, Gương mặt thân quen nhí…



Nét diễn duyên dáng, dí dỏm và linh hoạt của Xuân Bắc đã tạo nên hình ảnh Nam Tào vừa hài hước, thâm sâu nhưng vẫn rất gần gũi, mộc mạc

Bên cạnh sự nghiệp rất thành công, Xuân Bắc còn được ngưỡng mộ bởi gia đình nhỏ hạnh phúc. Trên mạng xã hội, nam nghệ sĩ rất thoải mái trong việc chia sẻ mọi khoảnh khắc đời thường bên gia đình nhỏ.

Vợ nam nghệ sĩ từng là giảng viên khoa Sân khấu trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội. Cặp đôi có 3 người con trai: Nguyễn Nhật Khánh Minh (sinh năm 2007), Nguyễn Nhật Võ Nguyên (sinh năm 2009) và bé Bão sinh năm 2018. Dù luôn bận rộn với công việc cá nhân nhưng cặp đôi vẫn dành thời gian vun vén, giữ gìn cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và chăm sóc các con.

Vợ chồng Xuân Bắc có 3 người con trai: Nguyễn Nhật Khánh Minh (sinh năm 2007), Nguyễn Nhật Võ Nguyên (sinh năm 2009) và bé Bão sinh năm 2018

Thời điểm kết hôn vào năm 2006, nam nghệ sĩ từng bị đồn là lấy vợ vì tiền. Tuy nhiên bỏ ngoài tai tất cả những đàm tiếu dư luận, trong 17 năm qua vợ chồng Xuân Bắc - Hồng Nhung có cuộc sống viên mãn khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Cơ ngơi của gia đình Xuân Bắc là một căn biệt thự nhà vườn gồm 2 tầng, đẹp như resort ở ngoại thành Hà Nội. Không gian sân vườn rộng rãi, có hồ cá Koi lớn, nhiều cây xanh, các loại hoa cỏ và cây ăn quả. Căn biệt thự nhà vườn này được nam danh hài xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2018.

Cơ ngơi của gia đình Xuân Bắc là một căn biệt thự nhà vườn gồm 2 tầng, đẹp như resort ở ngoại thành Hà Nội

Không gian sân vườn rộng rãi, có hồ cá Koi lớn, nhiều cây xanh, các loại hoa cỏ và cây ăn quả

Mỗi khi có thời gian rảnh, anh thường mời các nghệ sĩ, đồng nghiệp thân thiết về nhà để mở tiệc ngoài sân vườn, cùng ăn uống, trò chuyện. Dù nổi tiếng, giàu có nhưng nam nghệ sĩ vẫn thích ăn uống đạm bạc và có cuộc sống giản dị, bình dân.