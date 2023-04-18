Con trai lớn của Xuân Bắc trổ mã cao ráo, điển trai như 'bản sao' của bố lúc trẻ

Con trai cả của Xuân Bắc được nhiều người nhận xét là điển trai, với vẻ ngoài cao lớn, chững chắc và ngày càng giống bố.

Xuân Bắc là nam nghệ sĩ được đông đảo khán giả mến nộ vì sự nghiệp diễn xuất thành công, điển hình là vai Nam Tào trên sân khấu Gặp nhau cuối năm. Ngoài ra, Xuân Bắc cũng khiến mọi người ghen tị vì tổ ấm viên mãn bên vợ và 3 con trai.

Xuân Bắc khiến mọi người ghen tị vì tổ ấm viên mãn bên vợ và 3 con trai - Ảnh: FBNV Trong khi con trai thứ 2 - Bi Béo của nam nghệ sĩ được chú ý đến nhiều vì từng có cơ hội tham gia Bố ơi mình đi đâu thế? thì cậu cả Minh Bủm lại thu hút sự quan tâm mỗi khi xuất hiện trên trang cá nhân của bố và mẹ. Anh chàng sinh năm 2007 và hiện đang học tập tại Hà Nội. Bước vào giai đoạn học sinh cấp 3, cậu bé có nhiều thay đổi khiến công chúng suýt nhận không ra.



Bước vào giai đoạn học sinh cấp 3, cậu bé có nhiều thay đổi khiến công chúng suýt nhận không ra - Ảnh: FBNV So với thời điểm lúc còn bé, Minh Bủm của bấy giờ chững chạc, trưởng thành hơn. Không còn là nhóc tỳ quá nhắng nhít hay đùa nghịch như trước đây. Quý tử của Xuân Bắc ở tuổi 16 đã có chiều cao vượt bố, gương mặt có vẻ nam tính hơn và được nhận xét 'y xì' bố thời trẻ.

So với thời điểm lúc còn bé, Minh Bủm của bấy giờ chững chạc, trưởng thành hơn - Ảnh: FBNV

Minh Bủm được nhận xét 'y xì' bố thời trẻ - Ảnh: Internet

Nét của 2 bố con không lẫn vào đâu dược - Ảnh: Internet Dù có phần đỉnh đạc khi ở độ tuổi mới lớn nhưng Minh Bủm vẫn giữ cho mình tính cách hài hước, hay kể chuyện cười và 'quăng miếng' khuấy đảo không khí cho cả nhà. Không những thế, cậu bé cũng rất đa tài khi có thể chơi được nhạc cụ. Mới đây thôi, cậu bé còn đăng tải đoạn clip khoe với mẹ về chuyện có bạn gái. Nhóc tỳ tâm sự: “Từ lúc con có bạn gái là con không thấy ai xinh bằng bạn gái con, các bạn nữ khác cũng không xinh bằng!”.



Khi ở độ tuổi mới lớn nhưng Minh Bủm vẫn giữ cho mình tính cách hài hước - Ảnh: FBNV

Cậu bé cũng rất đa tài - Ảnh: FBNV Để có được 3 chàng trai vừa đáng yêu lại còn hài hước giỏi giang như hiện tại, Xuân Bắc đã có cách giáo dục vô cùng nghiêm khắc. Nam nghệ sĩ sẵn sàng ra tay phạt đòn khi con hư nhưng bên cạnh đó, anh cũng tìm cách dạy bảo con tin tế, nhẹ nhàng để hiểu con đang nghĩ gì.

Nam nghệ sĩ sẵn sàng ra tay phạt đòn khi con hư - Ảnh: FBNV

Anh cũng tìm cách dạy bảo con tin tế, nhẹ nhàng để hiểu con đang nghĩ gì - Ảnh: FBNV

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-trai-lon-cua-xuan-bac-tro-ma-cao-rao-ien-trai-nhu-ban-sao-cua-bo-luc-tre-573688.html