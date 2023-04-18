Con trai lớn của Xuân Bắc trổ mã cao ráo, điển trai như 'bản sao' của bố lúc trẻ

Hậu trường 18/04/2023 13:44

Con trai cả của Xuân Bắc được nhiều người nhận xét là điển trai, với vẻ ngoài cao lớn, chững chắc và ngày càng giống bố.

Xuân Bắc là nam nghệ sĩ được đông đảo khán giả mến nộ vì sự nghiệp diễn xuất thành công, điển hình là vai Nam Tào trên sân khấu Gặp nhau cuối năm. Ngoài ra, Xuân Bắc cũng khiến mọi người ghen tị vì tổ ấm viên mãn bên vợ và 3 con trai.

Con trai lớn của Xuân Bắc trổ mã cao ráo, điển trai như 'bản sao' của bố lúc trẻ - Ảnh 1
Xuân Bắc khiến mọi người ghen tị vì tổ ấm viên mãn bên vợ và 3 con trai - Ảnh: FBNV

Trong khi con trai thứ 2 - Bi Béo của nam nghệ sĩ được chú ý đến nhiều vì từng có cơ hội tham gia Bố ơi mình đi đâu thế? thì cậu cả Minh Bủm lại thu hút sự quan tâm mỗi khi xuất hiện trên trang cá nhân của bố và mẹ. Anh chàng sinh năm 2007 và hiện đang học tập tại Hà Nội. Bước vào giai đoạn học sinh cấp 3, cậu bé có nhiều thay đổi khiến công chúng suýt nhận không ra.

Con trai lớn của Xuân Bắc trổ mã cao ráo, điển trai như 'bản sao' của bố lúc trẻ - Ảnh 2
Bước vào giai đoạn học sinh cấp 3, cậu bé có nhiều thay đổi khiến công chúng suýt nhận không ra - Ảnh: FBNV

So với thời điểm lúc còn bé, Minh Bủm của bấy giờ chững chạc, trưởng thành hơn. Không còn là nhóc tỳ quá nhắng nhít hay đùa nghịch như trước đây. Quý tử của Xuân Bắc ở tuổi 16 đã có chiều cao vượt bố, gương mặt có vẻ nam tính hơn và được nhận xét 'y xì' bố thời trẻ.

Con trai lớn của Xuân Bắc trổ mã cao ráo, điển trai như 'bản sao' của bố lúc trẻ - Ảnh 3
So với thời điểm lúc còn bé, Minh Bủm của bấy giờ chững chạc, trưởng thành hơn - Ảnh: FBNV
Con trai lớn của Xuân Bắc trổ mã cao ráo, điển trai như 'bản sao' của bố lúc trẻ - Ảnh 4
Minh Bủm được nhận xét 'y xì' bố thời trẻ - Ảnh: Internet
Con trai lớn của Xuân Bắc trổ mã cao ráo, điển trai như 'bản sao' của bố lúc trẻ - Ảnh 5
Nét của 2 bố con không lẫn vào đâu dược - Ảnh: Internet

Dù có phần đỉnh đạc khi ở độ tuổi mới lớn nhưng Minh Bủm vẫn giữ cho mình tính cách hài hước, hay kể chuyện cười và 'quăng miếng' khuấy đảo không khí cho cả nhà. Không những thế, cậu bé cũng rất đa tài khi có thể chơi được nhạc cụ. Mới đây thôi, cậu bé còn đăng tải đoạn clip khoe với mẹ về chuyện có bạn gái. Nhóc tỳ tâm sự: “Từ lúc con có bạn gái là con không thấy ai xinh bằng bạn gái con, các bạn nữ khác cũng không xinh bằng!”.

Con trai lớn của Xuân Bắc trổ mã cao ráo, điển trai như 'bản sao' của bố lúc trẻ - Ảnh 6
 Khi ở độ tuổi mới lớn nhưng Minh Bủm vẫn giữ cho mình tính cách hài hước - Ảnh: FBNV
Con trai lớn của Xuân Bắc trổ mã cao ráo, điển trai như 'bản sao' của bố lúc trẻ - Ảnh 7
Cậu bé cũng rất đa tài - Ảnh: FBNV

Để có được 3 chàng trai vừa đáng yêu lại còn hài hước giỏi giang như hiện tại, Xuân Bắc đã có cách giáo dục vô cùng nghiêm khắc. Nam nghệ sĩ sẵn sàng ra tay phạt đòn khi con hư nhưng bên cạnh đó, anh cũng tìm cách dạy bảo con tin tế, nhẹ nhàng để hiểu con đang nghĩ gì. 

Con trai lớn của Xuân Bắc trổ mã cao ráo, điển trai như 'bản sao' của bố lúc trẻ - Ảnh 8
Nam nghệ sĩ sẵn sàng ra tay phạt đòn khi con hư - Ảnh: FBNV
Con trai lớn của Xuân Bắc trổ mã cao ráo, điển trai như 'bản sao' của bố lúc trẻ - Ảnh 9
Anh cũng tìm cách dạy bảo con tin tế, nhẹ nhàng để hiểu con đang nghĩ gì - Ảnh: FBNV
Con trai tiết kiệm tiền điện nhưng lại khiến Xuân Bắc 'khóc không thành tiếng' vì thiệt hại còn nặng nề hơn

Con trai tiết kiệm tiền điện nhưng lại khiến Xuân Bắc 'khóc không thành tiếng' vì thiệt hại còn nặng nề hơn

Hành động tưởng chừng như đang "giúp" bố của con trai Xuân Bắc khiến cho nam danh hài được một phen "dở khóc dở cười".

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