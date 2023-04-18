Kết viên mãn cho chuyện tình 10 năm: Tizi và Đích Lép khoe ảnh cưới đẹp 'đốn tim'

Sau nhiều năm gắn bó bên nhau trong công việc và cuộc sống, Tizi và Đích Lép chính thức về chung một nhà. Được biết hôn lễ sẽ được tổ chức vào ngày 21/4 tại Q1, TP.HCM, hứa hẹn sẽ có nhiều điều bất ngờ.

Mới đây, cặp đôi vừa đăng tải trọn bộ ảnh cưới trên trang cá nhân. Cặp đôi cũng lý giải về chủ đề được lựa chọn cho đám cưới nhìn lại hành trình gắn bó trong 10 năm và gửi cho nhau những lời ngọt ngào.

Hôn lễ sẽ được tổ chức vào ngày 21/4 tại Q1, TP.HCM - Ảnh: FBNV

Đích Lép chia sẻ về concept đám cưới có tên là "Not a fairy tale" với ý nghĩa chính là "Vì biết cuộc đời không như cổ tích, nên chúng ta mới phải cố gắng đến như vậy”. Thông qua bộ ảnh cưới, cặp đôi cũng muốn nhắc nhở nhau rằng, chỉ có cổ tích mới chắc chắn là happy ending (kết thúc đẹp), hoàng tử sẽ cưới được công chúa và sống trong lâu đài nguy nga. Còn ở ngoài đời thật, chúng ta sẽ chẳng có gì nếu mỗi ngày không cố gắng vì nhau. Không phải là 10 năm qua, mà là cả phần đời còn lại, và nếu có duyên, thì phải cố cả tới những kiếp sau.



Đích Lép chia sẻ về concept đám cưới có tên là "Not a fairy tale" - Ảnh: FBNV

Cặp đôi Tizi - Đích Lép đã 'cổ tích hóa' các khoảnh khắc yêu nhau bình dị thường ngày của cả hai, để mọi người thấy rằng, chỉ cần có tình yêu thì vào bất cứ thời điểm nào chúng ta cũng có thể sống trong câu chuyện cổ tích của hai người. "Có thể anh không là chàng hoàng tử sang trọng, em không là nàng công chúa kiêu sa, nhưng trong mắt nhau, chúng ta xứng đáng là một cặp đôi cổ tích. Anh yêu em. Cảm ơn vì 10 năm qua chúng ta chưa ngừng cố gắng”, Đích Lép gửi gắm lời ngọt ngào đến Tizi.

Cặp đôi Tizi - Đích Lép đã 'cổ tích hóa' các khoảnh khắc yêu nhau bình dị thường ngày của cả hai - Ảnh FBNV

Ảnh cưới cặp đôi đăng tải mới đây - Ảnh: FBNV



Ảnh cưới cặp đôi đăng tải mới đây - Ảnh: FBNV

Chỉ còn một vài ngày nữa đám cưới sẽ diễn ra. Để ngày trọng đại diễn ra suôn sẻ theo kế hoạch và như ý muốn, cặp đôi đã tự tay chuẩn bị tỉ mỉ từng thứ như quà cưới dùng để tặng khách mời, thiệp cưới, hoa tươi, nhẫn cưới, ekip quay dựng,..Được biết, cả 2 đã chi đến gần 3 tỉ đồng để có một đám cưới 'trong mơ', chỉ có một lần trong đời nên Đích Lép và Tizi muốn dành những thứ tốt nhất, xem như là một phần thưởng xứng đáng cho một hành trình dài 10 năm.

Trước thềm hôn lễ diễn ra, cặp đôi đã gửi thiệp mời đến bạn bè và đồng nghiệp gần xa. Chỉ ở việc chuẩn bị thiệp mời đã nhận ra được sự đầu tư chỉn chu, ai nấy cũng bất ngờ vì mức độ chịu chi của hai người.



Trước thềm hôn lễ diễn ra, cặp đôi đã gửi thiệp mời đến bạn bè và đồng nghiệp gần xa - Ảnh: FBNV

Thiệp cưới được đặt trong một chiếc hộp hoa 'siêu to khổng lồ', đi kèm là thông điệp mà cô dâu và chú rể gửi gắm đến khách mời. Điều đáng chú ý, ở mỗi chiếc hộp chứa thiệp mời còn có cả một chai nước hoa đến từ thương hiệu do hai bạn trẻ sáng lập và xây dựng. Tên khách mời được viết nắn nót bằng chữ việc tay. Trong mỗi thiệp mời còn có 4 bức ảnh của cô dâu, chú rể kèm thông tin địa điểm rõ ràng.

Ở mỗi chiếc hộp chứa thiệp mời còn có cả một chai nước hoa đến từ thương hiệu do hai bạn trẻ sáng lập và xây dựng - Ảnh: FBNV

Đính kèm trong thiệp cưới là timeline chi tiết về hôn lễ, 2 người còn tiết lộ sẽ có phần đặc biệt dành cho khách mời và hứa hẹn sẽ có một khu vườn cổ tích giống như câu chuyện tình yêu của cả hai.



Đính kèm trong thiệp cưới là timeline chi tiết về hôn lễ - Ảnh: FBNV