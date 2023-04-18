Võ Hạ Trâm sẽ phải kiêng dè với nhan sắc, thần thái của nam diễn viên này khi đu trend "biến hình" thành dâu Ấn

Vừa qua, nữ ca sĩ thực lực Võ Hạ Trâm đã comeback với MV 5 tỷ "Về với em" bằng sự kết hợp giữa văn hóa Việt Nam và Ấn Độ. MV đã đạt được nhiều cột mốc đáng nhớ, đặc biệt là trend "biến hình" thành gái Ấn thu hút không ít tiktoker và nghệ sĩ tham gia.

Trở lại với MV "Về với em", Võ Hạ Trâm đã có được những thành tựu mà một ca sĩ thực lực nên có. Chỉ sau 3 ngày phát hành, sản phẩm đang hút hơn ba triệu view, đứng đầu video thịnh hành trên YouTube Vietnam, soán ngôi bản hit Flower của Jisoo (BlackPink). Trên nền tảng nhạc iTunes, ca khúc dẫn đầu về lượt nghe. Ngày 13/4, từ khóa "Võ Hạ Trâm" vào top tìm kiếm nhiều thứ hai trên Google Việt Nam. Với màn "biến hình" từ Gái Việt thành dâu Ấn, Võ Hạ Trâm đã khẳng định sức hút và thần thái của mình khi trend biến hình đậm chất Ấn Độ bắt đầu càn quét trên mạng xã hội, đặc biệt là nền tảng tiktok. Không ít tiktoker, nghệ sĩ hơn hàng triệu follower cũng tham gia đu trend. Trong đó, phải kể đến một số cái tên đình đám như Thư Đan Nguyên, Best face Lệ Nam, hot girl Xoài Non,... và mới đây nhất là nam diễn viên tài năng BB Trần.

Màn "biến hình" thành dâu Ấn của Võ Hạ Trâm - Ảnh: Internet Nhắc đến BB Trần, khán giả thường nhớ đến một diễn viên hài với lối diễn xuất tự nhiên, thường xuyên thay đổi và sáng tạo trong phong cách. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng hay cho ra mắt sản phẩm nghệ thuật, anh đều mang đến cho khán giả những tiếng cười sảng khoái, xua tan muộn phiền. Ngoài ra, BB Trần còn chinh phục khán giả với nhiều clip hài trên Youtube, Clip cover vui nhộn nhưng chứa nhiều thông điệp hay. BB Trần giả gái - Ảnh: Internet Những năm gần đây, BB Trần gây sốt với những màn hóa thân thành con gái khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ, nhưng cũng không ít khán giả có những lời chê bai, miệt thị. Lần đầu tiên BB Trần giả gái là trong MV remake "Mình yêu nhau đi" của Bích Phương. Lúc đầu anh vẫn không gây được thiện cảm cho khán giả và nhận về không ít những đánh giá tiêu cực. Tuy nhiên, cũng từ đó mà anh ngày càng hoàn thiện bản thân và chăm chút cho mình nhiều hơn mỗi khi giả gái xuất hiện trước công chúng. Theo thời gian, khán giả cũng đã quen dần và chấp nhận BB Trần trong hình dạng con gái.

Với lần hóa thân mới đây nhất thành gái Ấn, BB Trần khiến khán giả không khỏi suýt xoa khi nhan sắc, thần thái của anh có nguy cơ còn lấn át của nhân vật gốc là Võ Hạ Trâm. Với kinh nghiệm giả gái thuần thục thì khán giả cũng không mấy bất ngờ với màn "biến hình" xuất sắc chuẩn dâu Ấn của anh.

BB Trần "biến hình" thành dâu Ấn - Ảnh: Internet Trong clip, BB Trần xuất hiện với nhan sắc xinh đẹp cùng tà áo dài trắng chuẩn người con gái Việt. Chỉ vài giây sau đó, anh chàng đã "biến hình" sang loạt layout đầy ấn tượng trong trang phục truyền thống của Ấn Độ. Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thần thái "sắc lẹm" của anh cũng đã gây ấn tượng rất tốt trong lòng khán giả. Có thể nói, sau Võ Hạ Trâm, đây là màn "biến hình" thành công nhất.

Chồng Ấn Độ của Võ Hạ Trâm giàu cỡ nào mà chi hẳn 5 tỷ cho vợ làm MV và thường xuyên tặng kim cương giá trị? Võ Hạ Trâm nhiều lần không ngần ngại khoe ông xã người Ấn Độ luôn cưng chiều và yêu thương gia đình hết mực khiến không ít khán giả ngưỡng mộ, ghen tị.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-ha-tram-se-phai-kieng-de-voi-nhan-sac-than-thai-cua-nam-dien-vien-nay-khi-du-trend-bien-hinh-thanh-dau-an-573601.html