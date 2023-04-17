Chồng Ấn Độ của Võ Hạ Trâm giàu cỡ nào mà chi hẳn 5 tỷ cho vợ làm MV và thường xuyên tặng kim cương giá trị?

Võ Hạ Trâm nhiều lần không ngần ngại khoe ông xã người Ấn Độ luôn cưng chiều và yêu thương gia đình hết mực khiến không ít khán giả ngưỡng mộ, ghen tị.

Sau thời gian tạm ngưng hoạt động nghệ thuật để tập trung làm 'mẹ bỉm' chính hiệu, mới đây, ca sĩ Võ Hạ Trâm vừa tung chuỗi MV thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Tại buổi ra mắt sản phẩm mới, Võ Hạ Trâm bật khóc tiết lộ ông xã là người hỗ trợ chi phí 5 tỷ đồng cũng như đồng hành với cô xuyên suốt quá trình thực hiện ước mơ làm MV tại Ấn Độ. Tại buổi ra mắt sản phẩm mới, Võ Hạ Trâm bật khóc tiết lộ ông xã là người hỗ trợ chi phí 5 tỷ đồng cũng như đồng hành với cô xuyên suốt quá trình thực hiện ước mơ làm MV tại Ấn Độ - Ảnh: Internet Võ Hạ Trâm không kìm được sự xúc động chia sẻ với khán giả: "Ngày xưa Trâm phải đếm từng đồng từng cắc để làm dự án mà vẫn bị giới hạn bởi mặt tiền bạc. Mình muốn bung xõa rất nhiều nhưng mình không đủ tiền nên phải cắt bớt nhiều thứ. Đến thời điểm hiện tại, con số 5 tỷ là hành trình cố gắng làm việc và dành dụm của ông xã và của Trâm trong suốt một khoảng thời gian dài. Đó là điều Trâm cảm thấy tự hào trong sự nghiệp của mình, vì đây là ước mơ mà Trâm đã thực hiện được sau mười mấy năm làm nghề".

Ông xã của nữ ca sĩ tên Vikas Chaudhary, hơn vợ 12 tuổi nhưng lại sở hữu vẻ ngoài phong độ và lịch lãm - Ảnh: Internet Ngay sau khi thông tin được chia sẻ, danh tính chồng Ấn Độ của Võ Hạ Trâm đã khiến dân tình vô cùng tò mò. Theo như tìm hiểu, được biết, ông xã của nữ ca sĩ tên Vikas Chaudhary, hơn vợ 12 tuổi nhưng lại sở hữu vẻ ngoài phong độ và lịch lãm. Võ Hạ Trâm cũng nhiều lần khoe chồng là người tâm lý, sẵn sàng hỗ trợ làm công việc nhà và chăm sóc con nhỏ sau giờ làm việc - Ảnh: Internet Vikas Chaudhary là Chủ tịch của một công ty trong lĩnh vực đá hoa cương, sinh sống và làm việc chủ yếu tại TP.HCM. Trên các đoạn clip được nữ ca sĩ chia sẻ trên mạng xã hội, có thể thấy dù sở hữu trong tay khối tài sản không nhỏ nhưng chồng của Võ Hạ Trâm lại sống rất giản dị. Võ Hạ Trâm cũng nhiều lần khoe chồng là người tâm lý, sẵn sàng hỗ trợ làm công việc nhà và chăm sóc con nhỏ sau giờ làm việc.

Trên các đoạn clip được nữ ca sĩ chia sẻ trên mạng xã hội, có thể thấy dù sở hữu trong tay khối tài sản không nhỏ nhưng chồng của Võ Hạ Trâm lại sống rất giản dị - Ảnh: Internet Võ Hạ Trâm còn may mắn khi được chồng ủng hộ đam mê nghệ thuật hết mình. Nữ ca sĩ chia sẻ trong buổi họp báo rằng: "Không an tâm để vợ ở Ấn quán xuyến, anh đã bay từ Ý về Ấn để đồng hành cùng Trâm trong chuyến đi hơn mười ngày, bỏ công ăn chuyện làm ở Việt Nam... vì vợ luôn. Mình gọi anh là người chồng 'đa zi năng' khi vừa là tài xế, phiên dịch, hậu cần, thậm chí là... trợ lý xách đồ cho vợ luôn". Võ Hạ Trâm được chồng tặng trang sức đắt tiền vào những dịp đặc biệt - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, nhân dịp kỷ niệm ngày cưới, Võ Hạ Trâm từng tiết lộ được chồng tặng nhẫn kim cương vô cùng giá trị trên trang cá nhân: "Ông chồng hỏi em muốn mua điện thoại mới không. Tôi nói không, điện thoại còn xài được. Ổng hỏi tiếp, vậy em thích gì? Tôi nhẹ nhàng 'kim cương'. Ổng kêu, OK đi mua. Trời đất ơi, thời em tới rồi nha quý vị. Để tối nay đi chọn hột nào to cỡ hột đậu phộng, chứ ổng mà chọn cỡ hột é là xong phim với em. Chúc mừng kỷ niệm 4 năm ngày cưới". Trải qua 4 năm kết hôn thế nhưng có thể thấy cuộc sống hôn nhân của nữ ca sĩ vẫn hạnh phúc mặn nồng - Ảnh: Internet Dù đã trải qua 4 năm kết hôn thế nhưng có thể thấy cuộc sống hôn nhân của nữ ca sĩ vẫn hạnh phúc mặn nồng, đặc biệt là khi thiên thần nhỏ chào đời.

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