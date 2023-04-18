Hồ Quang Hiếu bị 'lu mờ' trên sân khấu biểu diễn hậu công khai bạn gái kém 17 tuổi

Trải qua những đổ vỡ trong chuyện tình cảm, Hồ Quang Hiếu thừa nhận, anh từng đau khổ và trầm cảm vì chuyện tình cảm. Song may mắn anh vượt qua được và mạnh mẽ bước tiếp.

Sau một thời gian dài vắng bóng, mới đây Hồ Quang Hiếu đã cho ra mắt MV "Vụn vỡ". Trong MV Vụn Vỡ, Hồ Quang Hiếu vào vai một bác sĩ có người yêu là y tá. Khi phát hiện người mình yêu “say nắng” người khác, cô y tá tìm mọi cách để giữ chân, thậm chí là tiêm thuốc độc để chính mình và đối phương dày vò từ tinh thần đến thể xác.

Mới đây nhất, khán giả đã không khỏi bất ngờ khi nhận được tin giọng ca "Không cảm xúc" công khai bạn gái kém 17 tuổi. Nửa kia của anh tên thật là Trần Huỳnh Như (sinh năm 2000). Cô cao 1,8 m và vóc dáng cân đối, gợi cảm, hiện là người mẫu, diễn viên tự do.



Hồ Quang Hiếu công khai bạn gái kém 17 tuổi - Ảnh: Internet

Theo Hồ Quang Hiếu, Tuệ Như là cô gái chân thành, hiểu chuyện. Nam ca sĩ cũng cho biết mình và bạn gái đang lên kế hoạch có con trước rồi sau đó sẽ tính đến chuyện kết hôn. Đồng thời, Hồ Quang Hiếu cũng chia sẻ rằng sau khi lập gia đình, nam ca sĩ sẽ hạn chế việc chạy show ca hát lại để dành nhiều thời gian cho gia đình, vợ con. Sau tin tức này, các hoạt động của Hồ Quang Hiếu cũng được cộng đồng mạng quan tâm nhiều hơn.

Thời gian gần đây, cộng đồng mạng đã vô tình chia sẻ đoạn clip ghi lại tiết mục biểu diễn của Hồ Quang Hiếu tại 1 sân khấu ca nhạc. Trên sân khấu, nam ca sĩ xuất hiện với nhan sắc điển trai cùng trang phục áo sơ mi, quần tây kèm chiếc blazơ khoác. Diện trang phục lịch lãm là thế, nhưng điều mà dân tình quan tâm nhất lại chính là giọng hát của nam ca sĩ, bởi sau khoảng thời gian dài mải mê sáng tạo nội dung trên TikTok mà Hồ Quang Hiếu từng bị chê bai về giọng hát "xuống cấp".

Tuy nhiên, những nốt cao mà anh thể hiện trên sân khấu cho thấy anh đã lấy lại được phong độ. Không chỉ hát, nam ca sĩ còn thực hiện một vài động tác vũ đạo đầy mạnh mẽ. Bên dưới bình luận, không ít khán giả đánh giá cao về phần trang phục và cả giọng hát của anh.



Nhan sắc Hồ Quang Hiếu bị "lu mờ" vì dancer - Ảnh: Internet

Mặc dù màn thể hiện của Hồ Quang Hiếu được đánh giá là khá trọn vẹn nhưng trớ trêu thay, nhan sắc của 2 chàng dancer trên sân khấu đã phần nào làm cho nam ca sĩ bị "lu mờ". Đây có lẽ là một tình huống đặc biệt trong làng nhạc khi ca sĩ đi hát nhưng lại bị lu mờ trước nhan sắc của dàn dancer.