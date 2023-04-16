Cuối cùng Hồ Quang Hiếu đã chịu lộ diện danh tính bạn gái mới, tiết lộ muốn có con trước hôn nhân?

Sao Việt 16/04/2023 18:47

Khán giả không khỏi 'trầm trồ' trước thông tin Hồ Quang Hiếu công khai danh tính bạn gái sinh năm 2000.

Mới đây, chia sẻ với truyền thông, ca sĩ Hồ Quang Hiếu đã chính thức công khai danh tính bạn gái mới gây xôn xao cộng đồng mạng. Được biết, bạn gái của nam ca sĩ là Tuệ Như, sinh năm 2000 (quê Cà Mau). Cô sở hữu chiều cao 1m8 và là người mẫu tự do được 2 năm.

Cuối cùng Hồ Quang Hiếu đã chịu lộ diện danh tính bạn gái mới, tiết lộ muốn có con trước hôn nhân? - Ảnh 1
Hồ Quang Hiếu và bạn gái Tuệ Như - Ảnh: Internet

Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như lần đầu gặp gỡ trong một buổi tiệc sinh nhật của bạn bè. Khi ra về, Tuệ Như đi nhờ xe Hồ Quang Hiếu. Cả hai trò chuyện và xin Facebook của nhau. Ban đầu cả hai thừa nhận không hề có ấn tượng gì về đối phương. 

Thời gian sau, Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như dần cảm mến vì nhận thấy nhiều điểm tương đồng trong suy nghĩ và cùng mong muốn xây dựng tổ ấm gia đình. 

Cuối cùng Hồ Quang Hiếu đã chịu lộ diện danh tính bạn gái mới, tiết lộ muốn có con trước hôn nhân? - Ảnh 2
Hồ Quang Hiếu và bạn gái Tuệ Như - Ảnh: Internet

Cô cho biết, trước đây từng trải qua 3 mối tình nhưng không có kết quả, đến khi gặp Hồ Quang Hiếu, cô bị chinh phục bởi sự thật thà, chân thành của anh và quyết định nên duyên vợ chồng. 

Tuệ Như chia sẻ: 'Thú thật tôi còn khá trẻ, đôi khi sẽ không kiềm chế được cảm xúc trẻ con của mình, nhưng anh Hiếu đã chia sẻ, trò chuyện để tôi hiểu vấn đề. Tôi cảm nhận anh là bờ vai vững chắc, là trụ cột của gia đình. Đến hiện tại tôi vẫn chưa thấy anh Hiếu có điểm xấu nào. Ở bên anh, tôi cười suốt ngày'.

Cuối cùng Hồ Quang Hiếu đã chịu lộ diện danh tính bạn gái mới, tiết lộ muốn có con trước hôn nhân? - Ảnh 3
Cả hai đang trong giai đoạn hẹn hò - Ảnh: Internet

Hồ Quang Hiếu tâm sự, tuy anh cao 1m72 nên rất ngại khi đi bên cạnh Tuệ Như. Ca sĩ chọn giải pháp mang giày độn chiều cao để bớt tự ti: 'Tôi thường đi trước bạn gái để đỡ quê về chiều cao. Tôi chỉ không thích chiều cao của bạn gái thôi, còn mọi thứ đều hoàn hảo. Tuy còn trẻ nhưng Tuệ như có suy nghĩ chín chắn, là người phụ nữ của gia đình. Tôi từng mất niềm tin vào tình yêu, nhưng khi gặp Tuệ Như tôi như được trẻ ra và có nhiều cảm xúc mới mẻ'.

Theo Hồ Quang Hiếu, chuyện tình cảm của anh và Tuệ Như được gia đình hai bên yêu thương, ủng hộ. Ca sĩ cùng bạn gái đang lên kế hoạch có em bé trước, kết hôn sau. 

Cuối cùng Hồ Quang Hiếu đã chịu lộ diện danh tính bạn gái mới, tiết lộ muốn có con trước hôn nhân? - Ảnh 4
Hồ Quang Hiếu và bạn gái mới đang lên kế hoạch có con rồi mới tính đến chuyện kết hôn sau - Ảnh: Internet

“Nhiều người bảo chúng tôi quá vội vì mới yêu 3 tháng đã muốn có con, nhưng chúng tôi đã trưởng thành, chín chắn nên suy nghĩ rất kỹ trước khi quyết định điều gì. Tôi đã già rồi, phải xác định thôi, sợ sống trong cô độc lắm (cười). Việc có con trước cũng nằm trong kế hoạch của chúng tôi. Khi con lớn, chúng tôi mới kết hôn để con chứng kiến ngày hạnh phúc của bố mẹ”, Hồ Quang Hiếu bày tỏ. 

Cũng theo giọng ca “Con bướm xuân”, sau khi lập gia đình, anh sẽ bớt chạy show lại, dành thời gian cho vợ con. “Dĩ nhiên tôi cũng cần có người vợ hiểu và chia sẻ với mình, đó mới là điều quan trọng. Ngược lại, tôi cũng phải quan tâm, yêu thương người đồng hành với mình nhiều hơn”, anh nói thêm. 

Cuối cùng Hồ Quang Hiếu đã chịu lộ diện danh tính bạn gái mới, tiết lộ muốn có con trước hôn nhân? - Ảnh 5
Hiện cả 2 đang rất hạnh phúc - Ảnh: Internet

Hồ Quang Hiếu là nam ca sĩ đa tài, nổi tiếng qua nhiều bản hit như: 'Chỉ cần em hạnh phúc', 'Không cảm xúc', 'Con bướm xuân', 'Đừng buông tay anh', 'Tìm em',… Anh từng phát hành hơn 20 album và 12 đĩa đơn cùng nhiều nghệ sĩ.

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