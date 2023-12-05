Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu NSND: 'Nam Tào' Xuân Bắc và Diva Thanh Lam cũng góp mặt

Ca sĩ Thanh Lam và NSƯT Xuân Bắc là 2 cái tên nằm trong danh sách nghệ sĩ được phong tặng NSND trong đợt xét tặng mới này.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 28/11, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký quyết định phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân đợt mới, các nghệ sĩ dự kiến nhận danh hiệu trong buổi lễ tổ chức vào năm sau. Trong đó, nghệ sĩ Xuân Bắc và ca sĩ Thanh Lam cũng có tên trong danh sách này. Thanh Lam đạt danh hiệu sau một lần trượt vì hồ sơ không đủ điều kiện. Năm 2018, mẹ chị - nghệ sĩ Thanh Hương - từng làm hồ sơ cho con nhưng khi ấy, Thanh Lam không đạt đủ số phiếu bầu của Hội đồng cấp Bộ, đồng thời thiếu huy chương.

Ca sĩ Thanh Lam từng trượt danh hiệu NSND Theo VietNamNet, Xuân Bắc nằm trong số những nghệ sĩ lĩnh vực sân khấu được vinh danh. "Nam Tào" của Táo Quân được phong tặng danh hiệu NSƯT vào đầu năm 2016. Hiện anh đang làm Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam. Khởi nghiệp từ năm 1995, Xuân Bắc sớm được khán giả biết đến qua các vai diễn trong những bộ phim truyền hình đình đám một thời như 12A-4H, Chuyện nhà Mộc, Sóng ở đáy sông, Con đường sáng, Hai phía chân trời... Đặc biệt, vai Núi trong Sóng ở đáy sông đã giúp Xuân Bắc lưu dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ.

Sau này, nam nghệ sĩ ít đóng phim hơn mà chủ yếu phát triển ở mảng hài kịch. Anh được khán giả yêu thích nhờ các vai hài ăn khách trong Gặp nhau cuối tuần, Gặp nhau cuối năm... nổi bật nhất trong số đó là vai Nam Tào trong Táo Quân. Đây là nhân vật đã tạo nên tiếng vang trong suốt 20 năm chương trình lên sóng và cho đến nay khó ai có thể thay thế Xuân Bắc. Xuân Bắc đạt được danh hiệu NSND sau hơn 7 năm kể từ ngày nhận danh hiệu NSƯT Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Xuân Bắc còn là MC cho một số chương trình truyền hình ăn khách như Đuổi hình bắt chữ, Hỏi xoáy đáp xoay, Ơn giời! Cậu đây rồi… Trong gần 30 năm trong sự nghiệp nghệ thuật, nam nghệ sĩ có nhiều cống hiến không chỉ trong lĩnh vực sân khấu, truyền hình mà còn trong công tác quản lý. Hiện tại, Xuân Bắc đang đảm nhận chức vụ Giám đốc nhà hát kịch Việt Nam. Đầu năm 2016, nam nghệ sĩ được trao tặng danh hiệu NSƯT. Đến năm 2022, anh được trao tặng Huân chương Lao động hạng ba.

Con trai lớn của Xuân Bắc trổ mã cao ráo, điển trai như 'bản sao' của bố lúc trẻ Con trai cả của Xuân Bắc được nhiều người nhận xét là điển trai, với vẻ ngoài cao lớn, chững chắc và ngày càng giống bố.

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