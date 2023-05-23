Hai quý tử nhà Xuân Bắc song ca tiếng Anh cực ngọt, dân tình trầm trồ: 'Phong thái đúng chuẩn con nhà nghệ sĩ'

Khánh Minh và Võ Nguyên (Bi béo) - hai con trai của NSƯT Xuân Bắc có màn thể hiện hát ca khúc tiếng Anh kinh điển gây sốt mạng xã hội.
- Con trai lớn của Xuân Bắc trổ mã cao ráo, điển trai như 'bản sao' của bố lúc trẻ
- Con trai tiết kiệm tiền điện nhưng lại khiến Xuân Bắc 'khóc không thành tiếng' vì thiệt hại còn nặng nề hơn
Mới đây, chương trình "Nghe nhạc cùng tôi" với khách mời là NSƯT Xuân Bắc vừa lên sóng kênh VTV3 vào tối Chủ nhật (21/5) vừa qua đã thu hút đông đảo sự theo dõi của nhiều người. Điều đáng chú ý là hai quý tử của nam nghệ sĩ là Khánh Minh và Võ Nguyên (Bi béo) cũng góp mặt tại chương trình.
Khi MC Mỹ Lan đề nghị nam nghệ sĩ lựa chọn một bài hát nếu muốn nhắn gửi tới người mình yêu, NSƯT Xuân Bắc không ngần ngại chọn ngay bài hát tiếng Anh "Nothing's gonna change my love for you" (Không điều gì có thể thay đổi tình yêu anh dành cho em) như một quan điểm của bản thân về tình yêu với sự thể hiện của hai con trai Khánh Minh và Võ Nguyên (Bi béo).
Trong lúc hai con trình diễn ca khúc trên sân khấu, NSƯT Xuân Bắc lại ngồi dưới quan sát và chìm đắm vào bài hát. Nam nghệ sĩ cũng tự hào giới thiệu hai con, những người mà nam nghệ sĩ "đưa vào đời" niềm đam mê âm nhạc.
Chất giọng ngọt ngào, nhẹ nhàng của Khánh Minh hòa cùng giọng ca nội lực của Võ Nguyên (Bi béo) khiến bài hát mang một màu sắc mới nhưng cũng không kém phần cảm xúc. Màn trình diễn của hai cậu con trai nhà NSƯT Xuân Bắc nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của khán giả. Nhiều người nhận xét phong cách của Khánh Minh và Võ Nguyên (Bi béo) có phong thái nghệ sĩ giống bố. Trong khi cậu con trai cả có phần trầm tính, điềm đạm, thì cậu em Bi béo có phần hài hước, vui tươi hơn một chút.
Không chỉ hát hay, phát âm chuẩn tiếng Anh, hai quý tử nhà NSƯT Xuân Bắc rất được dân tình quan tâm vì độ hài hước, thông minh, lém lỉnh của hai anh chàng trên mạng xã hội trong những clip hay những bức ảnh mà NSƯT Xuân Bắc chia sẻ. Nhiều người cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ trong việc nuôi dạy con của nam nghệ sĩ.