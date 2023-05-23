Hai quý tử nhà Xuân Bắc song ca tiếng Anh cực ngọt, dân tình trầm trồ: 'Phong thái đúng chuẩn con nhà nghệ sĩ'

Hậu trường 23/05/2023 23:01

Khánh Minh và Võ Nguyên (Bi béo) - hai con trai của NSƯT Xuân Bắc có màn thể hiện hát ca khúc tiếng Anh kinh điển gây sốt mạng xã hội.

Mới đây, chương trình "Nghe nhạc cùng tôi" với khách mời là NSƯT Xuân Bắc vừa lên sóng kênh VTV3 vào tối Chủ nhật (21/5) vừa qua đã thu hút đông đảo sự theo dõi của nhiều người. Điều đáng chú ý là hai quý tử của nam nghệ sĩ là Khánh Minh và Võ Nguyên (Bi béo) cũng góp mặt tại chương trình.

Hai quý tử nhà Xuân Bắc song ca tiếng Anh cực ngọt, dân tình trầm trồ: 'Phong thái đúng chuẩn con nhà nghệ sĩ' - Ảnh 1
NSƯT Xuân Bắc tham gia chương trình "Nghe nhạc cùng tôi" với vai trò là khách mời - Ảnh: Internet

Khi MC Mỹ Lan đề nghị nam nghệ sĩ lựa chọn một bài hát nếu muốn nhắn gửi tới người mình yêu, NSƯT Xuân Bắc không ngần ngại chọn ngay bài hát tiếng Anh "Nothing's gonna change my love for you" (Không điều gì có thể thay đổi tình yêu anh dành cho em) như một quan điểm của bản thân về tình yêu với sự thể hiện của hai con trai Khánh Minh và Võ Nguyên (Bi béo).         

Hai quý tử nhà Xuân Bắc song ca tiếng Anh cực ngọt, dân tình trầm trồ: 'Phong thái đúng chuẩn con nhà nghệ sĩ' - Ảnh 2
Khánh Minh (bên phải) và Võ Nguyên (bên trái) - hai con trai của NSƯT Xuân Bắc có màn thể hiện hát ca khúc tiếng Anh kinh điển trên sóng truyền hình - Ảnh: Internet

Trong lúc hai con trình diễn ca khúc trên sân khấu, NSƯT Xuân Bắc lại ngồi dưới quan sát và chìm đắm vào bài hát. Nam nghệ sĩ cũng tự hào giới thiệu hai con, những người mà nam nghệ sĩ "đưa vào đời" niềm đam mê âm nhạc

Hai quý tử nhà Xuân Bắc song ca tiếng Anh cực ngọt, dân tình trầm trồ: 'Phong thái đúng chuẩn con nhà nghệ sĩ' - Ảnh 3
Võ Nguyên (Bi béo) thể hiện ca khúc với phong cách mạnh mẽ, nội lực - Ảnh: Internet

       

Hai quý tử nhà Xuân Bắc song ca tiếng Anh cực ngọt, dân tình trầm trồ: 'Phong thái đúng chuẩn con nhà nghệ sĩ' - Ảnh 4
Khánh Minh lại thể hiện ca khúc với phong cách nhẹ nhàng, ngọt ngào - Ảnh: Internet

Chất giọng ngọt ngào, nhẹ nhàng của Khánh Minh hòa cùng giọng ca nội lực của Võ Nguyên (Bi béo) khiến bài hát mang một màu sắc mới nhưng cũng không kém phần cảm xúc. Màn trình diễn của hai cậu con trai nhà NSƯT Xuân Bắc nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của khán giả. Nhiều người nhận xét phong cách của Khánh Minh và Võ Nguyên (Bi béo) có phong thái nghệ sĩ giống bố. Trong khi cậu con trai cả có phần trầm tính, điềm đạm, thì cậu em Bi béo có phần hài hước, vui tươi hơn một chút. 

Hai quý tử nhà Xuân Bắc song ca tiếng Anh cực ngọt, dân tình trầm trồ: 'Phong thái đúng chuẩn con nhà nghệ sĩ' - Ảnh 5

Hai quý tử nhà Xuân Bắc song ca tiếng Anh cực ngọt, dân tình trầm trồ: 'Phong thái đúng chuẩn con nhà nghệ sĩ' - Ảnh 6
NSƯT Xuân Bắc cũng thường xuyên chia sẻ những khoảng khắc "hài hước", "khó đỡ" của hai quý tử trong cuộc sống đời thường - Ảnh: FBNV

    

Hai quý tử nhà Xuân Bắc song ca tiếng Anh cực ngọt, dân tình trầm trồ: 'Phong thái đúng chuẩn con nhà nghệ sĩ' - Ảnh 7
 Thật khó để tìm được những hình ảnh 3 bố con chụp ảnh nghiêm túc trên mạng xã hội - Ảnh: FBNV

Không chỉ hát hay, phát âm chuẩn tiếng Anh, hai quý tử nhà NSƯT Xuân Bắc rất được dân tình quan tâm vì độ hài hước, thông minh, lém lỉnh của hai anh chàng trên mạng xã hội trong những clip hay những bức ảnh mà NSƯT Xuân Bắc chia sẻ. Nhiều người cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ trong việc nuôi dạy con của nam nghệ sĩ.         

 

Con trai cả của Xuân Bắc bảnh bao chẳng khác gì bố ngày trẻ khi diện vest

Con trai cả của Xuân Bắc bảnh bao chẳng khác gì bố ngày trẻ khi diện vest

Trên mạng xã hội, Xuân Bắc thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc vui đùa cùng con trong cuộc sống đời thường khiến khán giả vô cùng thích thú.

Xem thêm
Từ khóa:   NSƯT Xuân Bắc con trai NSƯT Xuân Bắc Bi béo

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 26 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 41 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 56 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 11 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 1 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 2 giờ 11 phút trước
Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi