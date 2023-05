Hai quý tử nhà Xuân Bắc song ca tiếng Anh cực ngọt, dân tình trầm trồ: 'Phong thái đúng chuẩn con nhà nghệ sĩ'

Mới đây, chương trình "Nghe nhạc cùng tôi" với khách mời là NSƯT Xuân Bắc vừa lên sóng kênh VTV3 vào tối Chủ nhật (21/5) vừa qua đã thu hút đông đảo sự theo dõi của nhiều người. Điều đáng chú ý là hai quý tử của nam nghệ sĩ là Khánh Minh và Võ Nguyên (Bi béo) cũng góp mặt tại chương trình.

NSƯT Xuân Bắc tham gia chương trình "Nghe nhạc cùng tôi" với vai trò là khách mời - Ảnh: Internet

Khi MC Mỹ Lan đề nghị nam nghệ sĩ lựa chọn một bài hát nếu muốn nhắn gửi tới người mình yêu, NSƯT Xuân Bắc không ngần ngại chọn ngay bài hát tiếng Anh "Nothing's gonna change my love for you" (Không điều gì có thể thay đổi tình yêu anh dành cho em) như một quan điểm của bản thân về tình yêu với sự thể hiện của hai con trai Khánh Minh và Võ Nguyên (Bi béo).