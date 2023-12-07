Á hậu Việt Nam đầu tiên trong lịch sử được phong tặng danh hiệu NSND: Hôn nhân 23 năm ngọt ngào bên cạnh ông xã Việt kiều Mỹ, tuổi 52 vẫn đẹp gợi cảm

Trịnh Kim Chi sinh năm 1971, từng theo học trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM. Năm 1994, cô tham gia Hoa hậu Việt Nam và giành ngôi vị Á hậu 2 chung cuộc. Nhiều năm qua, cô vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật và có được chỗ đứng vững chắc trong nghề. Hiện tại, Trịnh Kim Chi được công chúng biết tới nhiều hơn với vai trò diễn viên, đạo diễn sân khấu.

442 nghệ sĩ mới đây được phong tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” (NSND) thuộc nhiều lĩnh vực như Âm nhạc, Điện ảnh, Múa, Phát thanh - Truyền hình và Sân khấu... Trong đó, Trịnh Kim Chi gây chú ý khi là Á hậu đầu tiên được phong tặng danh hiệu NSND. Trước đó, cô nhận danh hiệu NSƯT vào năm 2014.

Hiện tại, Trịnh Kim Chi được công chúng biết tới nhiều hơn với vai trò diễn viên, đạo diễn sân khấu

Bên cạnh danh hiệu Á hậu, Trịnh Kim Chi còn góp mặt trong nhiều tác phẩm gây tiếng vang như: Những đứa con trong thành phố, Oan gia đại chiến, Những nẻo đường phù sa, Sóng gió thương trường, Cô gái xấu xí, Gạo nếp gạo tẻ...

Đứng sau những thành công của nữ nghệ sĩ là bóng dáng của chồng- doanh nhân Võ Trấn Phương. Được biết, chồng Trịnh Kim Chi là một Việt kiều Mỹ. Cả hai quen và yêu nhau năm 1999 rồi chính thức nên duyên vợ chồng vào năm 2000. Sau đám cưới, Trịnh Kim Chi từng theo chồng sang Mỹ định cư 3 năm nhưng tình yêu nghệ thuật luôn thôi thúc chị trở về, chồng chị đã theo vợ về Việt Nam và ở rể.



Đứng sau những thành công của nữ nghệ sĩ là bóng dáng của chồng- doanh nhân Võ Trấn Phương.

Chồng Trịnh Kim Chi là một Việt kiều Mỹ.

Cả hai quen và yêu nhau năm 1999 rồi chính thức nên duyên vợ chồng vào năm 2000.

Ông xã Trịnh Kim Chi là doanh nhân kinh doanh ở lĩnh vực sản xuất nhựa. Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ, chồng cô rất tâm lý, yêu chiều vợ con và luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Trong cuộc sống gia đình, cô chưa bao giờ phải chủ động xin xỏ hay nhắc khéo chồng điều gì, mà anh luôn tự biết mang đến những điều bất ngờ, lãng mạn cho vợ.

Ông xã Trịnh Kim Chi là doanh nhân kinh doanh ở lĩnh vực sản xuất nhựa.

Cô cho biết chồng mình là một người rất tâm lý và yêu thương vợ con.

Ở tuổi 52 và đã trải qua hai lần sinh nở nhưng Trịnh Kim Chi khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi vóc dáng nuột nà cùng nhan sắc trẻ trung, quyến rũ. Cô giữ dáng bằng cách đi bộ, chạy hoặc đạp xe. Á hậu Kim Chi luôn giữ cho mình một khoảng thời gian nhất định để tập luyện cho dù có bận rộn công việc ở sân khấu kịch như thế nào. Trịnh Kim Chi nói chìa khóa thực sự để giữ dáng là tinh thần thoải mái, luôn có cái nhìn tích cực trước cuộc sống.