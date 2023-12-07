Á hậu Việt Nam đầu tiên trong lịch sử được phong tặng danh hiệu NSND: Hôn nhân 23 năm ngọt ngào bên cạnh ông xã Việt kiều Mỹ, tuổi 52 vẫn đẹp gợi cảm

Hậu trường 07/12/2023 10:06

Á hậu Trịnh Kim Chi đang có một cuộc sống viên mãn khiến ai nấy cũng phải ngưỡng mộ.

442 nghệ sĩ mới đây được phong tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” (NSND) thuộc nhiều lĩnh vực như Âm nhạc, Điện ảnh, Múa, Phát thanh - Truyền hình và Sân khấu... Trong đó, Trịnh Kim Chi gây chú ý khi là Á hậu đầu tiên được phong tặng danh hiệu NSND. Trước đó, cô nhận danh hiệu NSƯT vào năm 2014.

Á hậu Việt Nam đầu tiên trong lịch sử được phong tặng danh hiệu NSND: Hôn nhân 23 năm ngọt ngào bên cạnh ông xã Việt kiều Mỹ, tuổi 52 vẫn đẹp gợi cảm - Ảnh 1
 Trịnh Kim Chi gây chú ý khi là Á hậu đầu tiên được phong tặng danh hiệu NSND.

Trịnh Kim Chi sinh năm 1971, từng theo học trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM. Năm 1994, cô tham gia Hoa hậu Việt Nam và giành ngôi vị Á hậu 2 chung cuộc. Nhiều năm qua, cô vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật và có được chỗ đứng vững chắc trong nghề. Hiện tại, Trịnh Kim Chi được công chúng biết tới nhiều hơn với vai trò diễn viên, đạo diễn sân khấu.

Á hậu Việt Nam đầu tiên trong lịch sử được phong tặng danh hiệu NSND: Hôn nhân 23 năm ngọt ngào bên cạnh ông xã Việt kiều Mỹ, tuổi 52 vẫn đẹp gợi cảm - Ảnh 2
Trịnh Kim Chi sinh năm 1971, từng theo học trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM.
Á hậu Việt Nam đầu tiên trong lịch sử được phong tặng danh hiệu NSND: Hôn nhân 23 năm ngọt ngào bên cạnh ông xã Việt kiều Mỹ, tuổi 52 vẫn đẹp gợi cảm - Ảnh 3
Năm 1994, cô tham gia Hoa hậu Việt Nam và giành ngôi vị Á hậu 2 chung cuộc. 

Á hậu Việt Nam đầu tiên trong lịch sử được phong tặng danh hiệu NSND: Hôn nhân 23 năm ngọt ngào bên cạnh ông xã Việt kiều Mỹ, tuổi 52 vẫn đẹp gợi cảm - Ảnh 4

Á hậu Việt Nam đầu tiên trong lịch sử được phong tặng danh hiệu NSND: Hôn nhân 23 năm ngọt ngào bên cạnh ông xã Việt kiều Mỹ, tuổi 52 vẫn đẹp gợi cảm - Ảnh 5

Á hậu Việt Nam đầu tiên trong lịch sử được phong tặng danh hiệu NSND: Hôn nhân 23 năm ngọt ngào bên cạnh ông xã Việt kiều Mỹ, tuổi 52 vẫn đẹp gợi cảm - Ảnh 6

Á hậu Việt Nam đầu tiên trong lịch sử được phong tặng danh hiệu NSND: Hôn nhân 23 năm ngọt ngào bên cạnh ông xã Việt kiều Mỹ, tuổi 52 vẫn đẹp gợi cảm - Ảnh 7

Á hậu Việt Nam đầu tiên trong lịch sử được phong tặng danh hiệu NSND: Hôn nhân 23 năm ngọt ngào bên cạnh ông xã Việt kiều Mỹ, tuổi 52 vẫn đẹp gợi cảm - Ảnh 8

Hiện tại, Trịnh Kim Chi được công chúng biết tới nhiều hơn với vai trò diễn viên, đạo diễn sân khấu

Bên cạnh danh hiệu Á hậu, Trịnh Kim Chi còn góp mặt trong nhiều tác phẩm gây tiếng vang như: Những đứa con trong thành phố, Oan gia đại chiến, Những nẻo đường phù sa, Sóng gió thương trường, Cô gái xấu xí, Gạo nếp gạo tẻ...

Đứng sau những thành công của nữ nghệ sĩ là bóng dáng của chồng- doanh nhân Võ Trấn Phương. Được biết, chồng Trịnh Kim Chi là một Việt kiều Mỹ. Cả hai quen và yêu nhau năm 1999 rồi chính thức nên duyên vợ chồng vào năm 2000. Sau đám cưới, Trịnh Kim Chi từng theo chồng sang Mỹ định cư 3 năm nhưng tình yêu nghệ thuật luôn thôi thúc chị trở về, chồng chị đã theo vợ về Việt Nam và ở rể.

Á hậu Việt Nam đầu tiên trong lịch sử được phong tặng danh hiệu NSND: Hôn nhân 23 năm ngọt ngào bên cạnh ông xã Việt kiều Mỹ, tuổi 52 vẫn đẹp gợi cảm - Ảnh 9
Đứng sau những thành công của nữ nghệ sĩ là bóng dáng của chồng- doanh nhân Võ Trấn Phương.
Á hậu Việt Nam đầu tiên trong lịch sử được phong tặng danh hiệu NSND: Hôn nhân 23 năm ngọt ngào bên cạnh ông xã Việt kiều Mỹ, tuổi 52 vẫn đẹp gợi cảm - Ảnh 10
Chồng Trịnh Kim Chi là một Việt kiều Mỹ.

Á hậu Việt Nam đầu tiên trong lịch sử được phong tặng danh hiệu NSND: Hôn nhân 23 năm ngọt ngào bên cạnh ông xã Việt kiều Mỹ, tuổi 52 vẫn đẹp gợi cảm - Ảnh 11

Á hậu Việt Nam đầu tiên trong lịch sử được phong tặng danh hiệu NSND: Hôn nhân 23 năm ngọt ngào bên cạnh ông xã Việt kiều Mỹ, tuổi 52 vẫn đẹp gợi cảm - Ảnh 12

Á hậu Việt Nam đầu tiên trong lịch sử được phong tặng danh hiệu NSND: Hôn nhân 23 năm ngọt ngào bên cạnh ông xã Việt kiều Mỹ, tuổi 52 vẫn đẹp gợi cảm - Ảnh 13

Cả hai quen và yêu nhau năm 1999 rồi chính thức nên duyên vợ chồng vào năm 2000.

 

Ông xã Trịnh Kim Chi là doanh nhân kinh doanh ở lĩnh vực sản xuất nhựa. Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ, chồng cô rất tâm lý, yêu chiều vợ con và luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Trong cuộc sống gia đình, cô chưa bao giờ phải chủ động xin xỏ hay nhắc khéo chồng điều gì, mà anh luôn tự biết mang đến những điều bất ngờ, lãng mạn cho vợ.

Á hậu Việt Nam đầu tiên trong lịch sử được phong tặng danh hiệu NSND: Hôn nhân 23 năm ngọt ngào bên cạnh ông xã Việt kiều Mỹ, tuổi 52 vẫn đẹp gợi cảm - Ảnh 14
Ông xã Trịnh Kim Chi là doanh nhân kinh doanh ở lĩnh vực sản xuất nhựa.

Á hậu Việt Nam đầu tiên trong lịch sử được phong tặng danh hiệu NSND: Hôn nhân 23 năm ngọt ngào bên cạnh ông xã Việt kiều Mỹ, tuổi 52 vẫn đẹp gợi cảm - Ảnh 15

Á hậu Việt Nam đầu tiên trong lịch sử được phong tặng danh hiệu NSND: Hôn nhân 23 năm ngọt ngào bên cạnh ông xã Việt kiều Mỹ, tuổi 52 vẫn đẹp gợi cảm - Ảnh 16

Á hậu Việt Nam đầu tiên trong lịch sử được phong tặng danh hiệu NSND: Hôn nhân 23 năm ngọt ngào bên cạnh ông xã Việt kiều Mỹ, tuổi 52 vẫn đẹp gợi cảm - Ảnh 17

Cô cho biết chồng mình là một người rất tâm lý và yêu thương vợ con.

Ở tuổi 52 và đã trải qua hai lần sinh nở nhưng Trịnh Kim Chi khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi vóc dáng nuột nà cùng nhan sắc trẻ trung, quyến rũ. Cô giữ dáng bằng cách đi bộ, chạy hoặc đạp xe. Á hậu Kim Chi luôn giữ cho mình một khoảng thời gian nhất định để tập luyện cho dù có bận rộn công việc ở sân khấu kịch như thế nào. Trịnh Kim Chi nói chìa khóa thực sự để giữ dáng là tinh thần thoải mái, luôn có cái nhìn tích cực trước cuộc sống.

Á hậu Việt Nam đầu tiên trong lịch sử được phong tặng danh hiệu NSND: Hôn nhân 23 năm ngọt ngào bên cạnh ông xã Việt kiều Mỹ, tuổi 52 vẫn đẹp gợi cảm - Ảnh 18

Á hậu Việt Nam đầu tiên trong lịch sử được phong tặng danh hiệu NSND: Hôn nhân 23 năm ngọt ngào bên cạnh ông xã Việt kiều Mỹ, tuổi 52 vẫn đẹp gợi cảm - Ảnh 19

Á hậu Việt Nam đầu tiên trong lịch sử được phong tặng danh hiệu NSND: Hôn nhân 23 năm ngọt ngào bên cạnh ông xã Việt kiều Mỹ, tuổi 52 vẫn đẹp gợi cảm - Ảnh 20

Á hậu Việt Nam đầu tiên trong lịch sử được phong tặng danh hiệu NSND: Hôn nhân 23 năm ngọt ngào bên cạnh ông xã Việt kiều Mỹ, tuổi 52 vẫn đẹp gợi cảm - Ảnh 21

Á hậu Việt Nam đầu tiên trong lịch sử được phong tặng danh hiệu NSND: Hôn nhân 23 năm ngọt ngào bên cạnh ông xã Việt kiều Mỹ, tuổi 52 vẫn đẹp gợi cảm - Ảnh 22

Á hậu Việt Nam đầu tiên trong lịch sử được phong tặng danh hiệu NSND: Hôn nhân 23 năm ngọt ngào bên cạnh ông xã Việt kiều Mỹ, tuổi 52 vẫn đẹp gợi cảm - Ảnh 23

 Trịnh Kim Chi khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi vóc dáng nuột nà cùng nhan sắc trẻ trung, quyến rũ.
NSƯT Trịnh Kim Chi, Mỹ Uyên và Quế Trân có mặt trong danh sách phong tặng NSND

NSƯT Trịnh Kim Chi, Mỹ Uyên và Quế Trân có mặt trong danh sách phong tặng NSND

Trịnh Kim Chi, Mỹ Uyên và Quế Trân… là những cái tên tiếp theo có mặt trong danh sách có 42 cá nhân được phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước 'Nghệ sĩ nhân dân' do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký ngày 28.11.

Xem thêm
Từ khóa:   Trịnh Kim Chi và chồng Á hậu Trịnh Kim Chi vóc dáng Trịnh Kim Chi

TIN MỚI NHẤT

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 47 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 57 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 57 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 14 giờ 40 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 14 giờ 42 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 14 giờ 45 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 14 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Trường Giang nói gì khi được hỏi về chuyện từng quen người phụ nữ khác lúc yêu Nhã Phương?

Trường Giang nói gì khi được hỏi về chuyện từng quen người phụ nữ khác lúc yêu Nhã Phương?