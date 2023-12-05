NSƯT Trịnh Kim Chi, Mỹ Uyên và Quế Trân có mặt trong danh sách phong tặng NSND

Hậu trường 05/12/2023 20:12

Trịnh Kim Chi, Mỹ Uyên và Quế Trân… là những cái tên tiếp theo có mặt trong danh sách có 42 cá nhân được phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước 'Nghệ sĩ nhân dân' do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký ngày 28.11.

Theo quyết định 1431/QĐ-CTN do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký ngày 28/11, có 42 cá nhân được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân (NSND). Đây là danh sách mới nhất về phong tặng danh hiệu NSND đợt 2 của năm 2023.

Các nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSND đều được chọn lựa từ 139 hồ sơ xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân của 5 Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước trình Chủ tịch nước.

NSƯT Trịnh Kim Chi, Mỹ Uyên và Quế Trân có mặt trong danh sách phong tặng NSND - Ảnh 1
NSƯT Nguyễn Xuân Bắc cũng có tên trong danh sách lần này. 

Một số gương mặt trong danh sách này gồm NSƯT Huỳnh Tấn Minh (Tấn Minh - Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, Hà Nội), NSƯT Đoàn Thanh Lam (Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), NSƯT Trần Ly Ly (Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), NSƯT Đỗ Văn Hiền (Đỗ Hiền - biên đạo múa, Hà Nội), NSƯT Nguyễn Xuân Bắc (Nhà hát Kịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), NSƯT Nguyễn Ngọc Quế Trân (TP.HCM), NSƯT Trịnh Kim Chi (Hội Sân khấu TP.HCM), NSƯT Đặng Thụy Mỹ Uyên (Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ TP.HCM)...

NSƯT Trịnh Kim Chi

Diễn viên Trịnh Kim Chi sinh năm 1971, từng tốt nghiệp khoa Diễn viên của Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM. Thời điểm đó, người đẹp cùng với các ngôi sao màn ảnh một thời như Lê Công Tuấn Anh, Việt Trinh, Lý Hùng, Diễm Hương… đã tham gia nhiều bộ phim ăn khách và tạo nên một thời đại phim Việt hưng thịnh.

NSƯT Trịnh Kim Chi, Mỹ Uyên và Quế Trân có mặt trong danh sách phong tặng NSND - Ảnh 2
Năm 2014, Trịnh Kim Chi được phong tặng danh hiệu NSƯT.

Đến năm 1994, Trịnh Kim Chi đăng ký dự thi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Nữ diễn viên đoạt ngôi vị Á hậu 2, còn Á hậu 1 thuộc về Tô Hương Lan và Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy. Sau khi lên ngôi Á hậu, Trịnh Kim Chi tiếp tục hoạt động điện ảnh, sân khấu. Từ 1992 đến nay, Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 1994 đã có được vị trí riêng với sân khấu TP HCM.

Năm 2014, Trịnh Kim Chi được phong tặng danh hiệu NSƯT. Thời điểm đó, cô trở thành Á hậu đầu tiên trong lịch sử các cuộc thi sắc đẹp Việt Nam được phong tặng danh hiệu này.

NSƯT Mỹ Uyên

Mỹ Uyên sinh năm 1975. Nữ nghệ sĩ một thời nổi đình đám với bộ phim “Mảnh đất tình đời”, “Người đàn bà yếu đuối”. Sau này, Mỹ Uyên cũng xuất hiện trong một loạt các bộ phim ăn khách như: “Cả một đời ân oán”, “Tháng năm rực rỡ”, “Tiệm ăn dì ghẻ”, “Nước mắt loài cỏ dại”…

NSƯT Trịnh Kim Chi, Mỹ Uyên và Quế Trân có mặt trong danh sách phong tặng NSND - Ảnh 3
Mỹ Uyên được Nhà nước phong danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú năm 2012.

Mỹ Uyên điều hành Nhà hát kịch Sân khấu 5B và gắn bó tâm huyết với nghệ thuật sân khấu hàng chục năm qua. Thời gian gần đây, sân khấu của cô thu hút sự chú ý của công chúng khi cho ra đời các vở kịch thiếu nhi như Đại Náo Long Cung, Bộ Lạc Nanh Trắng...

Trong lĩnh vực điện ảnh và phim truyền hình, Mỹ Uyên góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như Cả Một Đời Ân Oán, Tháng Năm Rực Rỡ,... Vì những đóng góp cho sân khấu kịch và phim ảnh, chị được Nhà nước phong danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú năm 2012.

NSƯT Quế Trân

NSƯT Quế Trân - nữ nghệ sĩ cải lương - được yêu thích cũng đã có tên trong danh sách phong tặng NSND lần này. Quế Trân được trao tặng danh hiệu NSƯT vào năm 2011. Chị là con gái của NSND Thanh Tòng. Quế Trân theo cải lương từ năm 8 tuổi ở đoàn Đồng ấu Bạch Long.

NSƯT Trịnh Kim Chi, Mỹ Uyên và Quế Trân có mặt trong danh sách phong tặng NSND - Ảnh 4
Quế Trân được trao tặng danh hiệu NSƯT vào năm 2011.

Quế Trân có nhiều vai diễn thành công ở các dạng khác nhau. Nhiều vai diễn của Quế Trân đã để lại dấu ấn trong người xem như: Phương Thảo trong vở Nhảy múa với quỷ dữ, Nga của Khúc ly hương, Phượng vở Con mắt thời gian, công chúa thiên Kiểu trong Trắng hoa mai, công chúa Bích Vân trong Bên cầu dệt lụa...

Nghệ sĩ Quế Trân còn là đại biểu HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa 8 (2011-2016) và khóa 9 (2016-2021), khu vực bầu cử huyện Bình Chánh.

NSƯT Trần Mai Phương (Mai Hoa)

NSƯT Trần Mai Phương được biết đến và yêu mến với nghệ danh Mai Hoa. Chị sinh năm 1975 tại Hà Nam. Nghệ sĩ Mai Hoa học thanh nhạc tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Sau này, nữ nghệ sĩ chuyển sang công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam.

NSƯT Trịnh Kim Chi, Mỹ Uyên và Quế Trân có mặt trong danh sách phong tặng NSND - Ảnh 5
NSƯT Trần Mai Phương (Mai Hoa) có mặt trong danh sách phong tặng NSND.

Mai Hoa bắt đầu sự nghiệp với Giải nhất cuộc thi Tiếng hát truyền hình Hà Nội năm 1996. Nữ nghệ sĩ thành công ở thể loại nhạc phim với những ca khúc như: Làm mẹ, Đất và người... Ngoài ra, những ca khúc gắn liền với giọng hát của Mai Hoa được nhiều người yêu mến như: Con thuyền không bến, Bướm hoa, Ngày về, Hà Nội 49, Lá đổ muôn chiều...

Ngoài vai trò là ca sĩ, Mai Hoa cũng được biết đến với vai trò diễn viên. Cô đóng vai nữ chính trong phim truyền hình Hương đất năm 2005. Năm 2010, Mai Hoa tham gia bộ phim Bí thư Tỉnh ủy với cả vai trò diễn viên, người sáng tác và thể hiện ca khúc.

NSND là danh hiệu cao nhất Nhà nước trao tặng cho các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

Người được trao danh hiệu NSND phải có thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp liên tục hoặc cộng dồn từ 20 năm trở lên, riêng đối với loại hình nghệ thuật Xiếc, Múa có thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp liên tục hoặc cộng dồn từ 15 năm trở lên.

Người này cũng phải được tặng ít nhất hai giải vàng hoặc một giải vàng và hai giải bạc tại các liên hoan, hội diễn nghệ thuật cấp quốc gia, khu vực hoặc quốc tế và các hội văn học nghệ thuật Trung ương từ khi được trao NSƯT.

Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu NSND: 'Nam Tào' Xuân Bắc và Diva Thanh Lam cũng góp mặt

Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu NSND: 'Nam Tào' Xuân Bắc và Diva Thanh Lam cũng góp mặt

Ca sĩ Thanh Lam và NSƯT Xuân Bắc là 2 cái tên nằm trong danh sách nghệ sĩ được phong tặng NSND trong đợt xét tặng mới này.

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