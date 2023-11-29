Hôn nhân viên mãn của 3 gia đình đặc biệt trong làng nghệ thuật: Vợ là NSND, chồng nhiều năm vẫn là NSƯT

NSƯT Đặng Tất Bình cũng như nhiều diễn viên miền Bắc khác, ông cực kỳ kín tiếng trong chuyện đời tư. Vì nổi tiếng nên tổ ấm của nam nghệ sĩ gạo cội được khán giả rất quan tâm. Ít ai biết, NSƯT Đặng Tất Bình trước khi đến với NSND Lan Hương ông đã có một cuộc hôn nhân, tuy nhiên dù có 2 con gái nhưng họ vẫn kết thúc vì duyên phận. Sau đó ông đi "bước nữa" với NSND Lan Hương "Em bé Hà Nội".

Lan Hương còn được biết đến như một nghệ sĩ táo bạo khi chị thử nghiệm một số dòng kịch độc diễn mới du nhập từ kịch nghệ quốc tế và soạn vài kịch bản. Chị từng tách khỏi Đoàn kịch 2 Nhà hát Tuổi Trẻ để lập Đoàn kịch thể nghiệm để diễn một số tác phẩm đầu tay có chủ đề bảo vệ môi trường và cả khoa học giả tưởng như: Hồn Trương Ba da hàng thịt, Nguyễn Du với Kiều, Tâm linh Việt, Từ một ngã tư, Giấc mơ trưa, Biến vĩ của tình yêu...

NSND Lan Hương - người thủ vai em bé Ngọc Hà trong Em bé Hà Nội cũng sớm được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2007. Khi đó, chị mới chỉ 44 tuổi. Danh hiệu là sự ghi nhận những cống hiến của Lan Hương cho nghệ thuật, bao gồm quá trình chị công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ, tham gia các phim truyền hình như Tình biển, Những người sống bên tôi... cũng như việc đào tạo diễn viên sau đó.

Khi ở tuổi hưu NSƯT Đặng Tất Bình và NSND Lan Hương tìm cho mình cuộc sống bình yên. Ảnh: Internet

Trong khi đó, đạo diễn Tất Bình - chồng chị là nguyên Giám đốc Hãng phim truyện 1 Việt Nam. Ông nổi tiếng qua nhiều bộ phim như: Người đi tìm dĩ vãng, Trăng trên đất khách, Huyền sử thiên đô. Đạo diễn Tất Bình được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2000. Kể từ đó tới nay đã 23 năm, ông vẫn miệt mài cống hiến cho nghệ thuật nhưng danh hiệu chưa thay đổi.

Hiện tại, khi ở tuổi hưu NSƯT Đặng Tất Bình và NSND Lan Hương tìm cho mình cuộc sống bình yên, tận hưởng và hài lòng với những gì đang có. Cặp đôi vẫn tiếp tục cống hiến sức lực và tài năng phục vụ khán giả trong những bộ phim gần đây.

NSND Lan Hương - NSƯT Đỗ Kỷ: Hôn nhân 35 năm viên mãn khiến người người 'xin vía'

Mới đây, sự việc NSƯT Đỗ Kỷ không được xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) vì có đơn thư gây xôn xao dư luận. Theo đó, nghệ sĩ gạo cội của nền nghệ thuật Việt Nam cho biết: Sau gần 2 năm cầm sổ hưu, anh bỗng nhận được thông báo của Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho hay, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ tạm để lại hồ sơ xét tặng danh hiệu NSND của anh do có đơn thư và ý kiến của Bộ Công an; không đủ điều kiện, tiêu chuẩn để xét tặng danh hiệu NSND lần 10.

NSƯT Đỗ Kỷ vẫn chưa được xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND). Ảnh: Internet

NSND Lan Hương cho biết không chỉ riêng ông xã mà chị cũng rất sốc khi nhận được thông báo này: "Nhận được thông báo đó, chúng tôi rất choáng. Chúng tôi từ trước tới nay đều sống ngay ngắn, không bao giờ vi phạm điều gì, không làm điều gì trái với luật pháp. Anh Kỷ có bệnh huyết áp nền, khi nhận thông báo, huyết áp tăng, ảnh hưởng đến sức khỏe. Đó là điều tôi lo ngại nhất".

NSƯT Đỗ Kỷ giữ chức Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam trong những năm 2001 - 2008, từng dàn dựng một số vở kịch tiêu biểu của Nhà hát như: Hoa cúc xanh trên đầm lầy (1999); Đi tìm điều không mất (2003); Chuyện vặt người lính (2005)... Mới đây nhất, năm 2022, nam nghệ sĩ lại dựng Thiên mệnh - vở diễn gây tiếng vang lớn trong giới sân khấu.

NSND Lan Hương - NSƯT Đỗ Kỷ đã cưới nhau hơn 35 năm, là bạn học cấp 3 của nhau. Ảnh: Internet

Trong khi đó, NSND Lan Hương từng tham gia trong các phim như: Mùa ổi, Bến đò Lăng, Gió làng Kình, Vệt nắng cuối trời, Nếp nhà, Bí thư tỉnh ủy và nhiều vở kịch nổi tiếng. Chị sớm được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2011.

Được biết, cả hai đã cưới nhau hơn 35 năm, là bạn học cấp 3 của nhau. Việc đồng hành cùng đối phương ở Nhà hát kịch Việt Nam là sợi dây gắn kết hai người nghệ sĩ lại với nhau. Dù đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng đam mê diễn xuất của cả hai vẫn luôn bùng cháy, nhiều người bắt gặp NSƯT Đỗ Kỷ đưa vợ đi làm bằng xe máy. Ở nhà, ông sẵn sàng phụ giúp việc nhà để đỡ đần vợ và con cái.

NSND Lê Khanh - NSƯT Phạm Việt Thanh: Hạnh phúc hơn 20 năm tròn đầy năm chưa làm đám cưới

Lê Khanh bước vào làng sân khấu kịch từ rất sớm. Sở dĩ, NSND Lê Khanh quen với kịch và yêu kịch đến như vậy là vì chị sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Lê Khanh là con gái của cặp đôi nghệ sĩ kịch nói Trần Tiến và Lê Mai. Đồng thời là em gái của NSƯT Lê Vân cũng như là chị gái của NSƯT Lê Vy. Chị đã nổi tiếng là nữ nghệ sĩ được phong danh hiệu NSND ở tuổi 38. Không tự nhiên mà Lê Khanh được phong danh hiệu khi tuổi đời còn trẻ. Chị có một quá trình phấn đấu không biết mệt mỏi cho sân khấu.

Lê Khanh được phong danh hiệu NSND ở tuổi 38. Ảnh: Internet

Trong mảng điện ảnh, NSND Lê Khanh chỉ xuất hiện và nhận được nhiều sự yêu mến qua các vai diễn như nữ tu sĩ Băng Thanh trong "Săn bắt cướp", Lan trong "Chuyện tình bên dòng sông", Thoa trong "Bản tình ca cuối cùng", Hoàng Điệp trong "Dòng sông hoa trắng" ... Đặc biệt vai Thảo trong phim "Người Hà Nội".

Chồng NSND Lê Khanh là đạo diễn, NSƯT Phạm Việt Thanh. Anh nổi tiếng qua các tác phẩm như Cô gái trên sông, Săn bắt cướp, Dòng sông hoa trắng, Cây xương rồng trên cát... Trong đó tác phẩm Săn bắt cướp được xem là bộ phim "se duyên" cặp đôi nổi tiếng khi Lê Khanh nhờ đóng bộ phim mà bắt đầu chuyện tình với nam đạo diễn.

NSND Lê Khanh - NSƯT Phạm Việt Thanh hạnh phúc bên nhau hơn 20 năm nhưng chưa một lần làm đám cưới. Ảnh: Internet

NSND Lê Khanh cho biết ông xã của chị là một người cha có trách nhiệm với con và luôn chu đáo, lãng mạn khi bên vợ. Hơn 20 năm bên nhau, cả 2 vợ chồng vẫn dành cho nhau thứ tình cảm bình dị và hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ. Duy chỉ có một điều khiến khán giả hơi bất ngờ chính là hôn nhân của chị chưa có một đám cưới.