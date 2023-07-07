NSND Lê Khanh 'biểu tượng nhan sắc' màn ảnh Việt, chung sống cùng chồng hơn hai thập kỷ vẫn không tổ chức lễ cưới

Năm 15 tuổi, vai chính đầu tiên trong bộ phim Từ một cánh rừng đã giúp Lê Khanh chiếm trọn tình cảm của đông đảo khán giả. Nữ đạo diễn Đức Hoàn tiết lộ, lý do chọn Lê Khanh đóng vai nữ chính của bộ phim là nhờ gương mặt trong sáng cùng vẻ đẹp đoan trang tựa trăng rằm của cô.

NSND Lê Khanh sinh ra trong một gia đình có truyền thống 4 đời làm nghệ thuật. Cô có bố là NSND Trần Tiến, mẹ là NSƯT Lê Mai, hai chị gái Lê Vân, Lê Vi đều là những nghệ sĩ nổi tiếng. Từ năm 7 tuổi, Lê Khanh đã đến với sân khấu.

Không chỉ được biết đến với sự nghiệp nổi trội và đời tư trong sạch, NSND Lê Khanh còn được nhiều người ngưỡng mộ bới chuyện tình yêu tựa như ''cổ tích'' cùng với ông xã là NSƯT Phạm Việt Thanh.

Với những sự đóng góp cho nghệ thuật, Lê Khanh được phong tặng Nghệ nghĩ nhân dân khi mới 38 tuổi. Bây giờ ở tuổi 60, chị vẫn sung sức và hoàn thành xuất sắc với các phim như Gái già lắm chiêu, Nơi giấc mơ tìm về…

Nhiều năm qua, cả hai vẫn dành cho nhau những lời nhắn tình cảm như "Người yêu đi ngủ chưa?'', ''Hôm nay thế nào?''. Đối với Lê Khanh, hôn nhân cần nhiều hơn những nghi thức thông thường, nhất là sự tin tưởng và thật nhiều yêu thương. Lê Khanh và chồng luôn cố gắng gìn giữ tình yêu như những ngày còn trẻ.

NSND Lê Khanh có cuộc sống viên mãn bên ông xã là NSƯT Phạm Việt Thanh.

Cả hai vợ chồng thường xuyên xuất hiện ''tình bể bình'' cùng nhau trong các sự kiện

NSND Lê Khanh cho biết ông xã chị là một người cha có trách nhiệm với con và luôn chu đáo, lãng mạn khi bên vợ. Hơn 20 năm bên nhau, cả 2 vợ chồng vẫn dành cho nhau thứ tình cảm bình dị và hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Trải qua nhiều năm gắn bó, vợ chồng Lê Khanh, Việt Thanh thường xuyên xuất hiện sóng đôi bên nhau trong nhiều sự kiện điện ảnh. Lê Khanh từng nói về chồng mình rằng nếu không nhờ người ''bạn đời'' này sự nghiệp của cô đã bị đứt đoạn. Công việc của Lê Khanh không cố định giờ giấc, thường xuyên tan làm khuya, thậm chí phải đi quay xa. Nữ diễn viên cho biết, chồng thường xuyên phải ''đóng vai'' một người mẹ khi cô vằng nhà để chăm lo cho con cái. Vì thế nên Lê Khanh biết ơn và cảm kích những gì ông xã đã giành cho mình.

Lê Khanh và cậu con trai Gia Khanh với những đường nét gương mặt giống bố

Lê Khanh bên con gái Lam Khê (áo xanh) năm 2005. Nhiều người nhận xét Lam Khê thừa hưởng nét đẹp đài các của mẹ.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của NSND Lê Khanh

Chính sự gắn kết trong công việc và cuộc sống giúp gia đình NSND Lê Khanh - NSƯT Phạm Việt Thanh có được sự yên ấm đến tận ngày hôm nay. Cả hai đang có cuộc sống thảnh thơi cùng "gia tài" là 2 người con, một gái một trai và hiện đều đã trưởng thành.