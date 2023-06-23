NSND Lê Khanh bị lừa chuyển tiền hàng chục triệu đồng, bất lực vì thủ đoạn của kẻ lừa đảo ngày càng tráo trở, tinh vi

Theo đó, trên trang cá nhân, ca sĩ Pha Lê cho biết người thân của mình bị mất tài khoản Facebook và NSND Lê Khanh bị tài khoản này lừa chuyển tiền, lên đến hàng chục triệu đồng với thủ đoạn vô cùng tinh vi.

Ca sĩ Pha Lê

Bài đăng của ca sĩ Pha Lê

Cụ thể Pha Lê cho biết: "Khẩn cấp. Nghệ sĩ ưu tú Lê Đại Chức (em trai ông ngoại tôi) bị hack facebook. Và cô tôi là NSND Lê Khanh đã chuyển 30 triệu cho kẻ lừa đảo với cái tên Le Dai Chuc y chang. Càng ngày chiêu thức lừa đảo càng tinh vi, cả nhà lưu ý nhé".