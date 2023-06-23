NSND Lê Khanh bị lừa chuyển tiền hàng chục triệu đồng, bất lực vì thủ đoạn của kẻ lừa đảo ngày càng tráo trở, tinh vi

Mới đây vào chiều ngày 23/6, ca sĩ Pha Lê đã bày tỏ sự bức xúc khi nhận tin NSND Lê Khanh bị lừa đảo chuyển tiền cho kẻ gian 30 triệu đồng.
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Theo đó, trên trang cá nhân, ca sĩ Pha Lê cho biết người thân của mình bị mất tài khoản Facebook và NSND Lê Khanh bị tài khoản này lừa chuyển tiền, lên đến hàng chục triệu đồng với thủ đoạn vô cùng tinh vi.
Cụ thể Pha Lê cho biết: "Khẩn cấp. Nghệ sĩ ưu tú Lê Đại Chức (em trai ông ngoại tôi) bị hack facebook. Và cô tôi là NSND Lê Khanh đã chuyển 30 triệu cho kẻ lừa đảo với cái tên Le Dai Chuc y chang. Càng ngày chiêu thức lừa đảo càng tinh vi, cả nhà lưu ý nhé".
Bài viết của Pha Lê đã ngay lập tức thu hút nhiều sự quan tâm, chú ý của cư dân mạng. Ở dưới phần bình luận, đa số khán giả đều bày tỏ sự bất bình khi biết NSND Lê Khanh bị lừa đảo số tiền lớn, đồng thời hy vọng nữ nghệ sĩ và người thân của ca sĩ Pha Lê sớm tìm được kẻ gian lừa đảo.
NSND Lê Khanh, tên thật là Trần Mai Khanh, được biết đến với vai trò là một diễn viên điện ảnh, nghệ sĩ kịch nói và đạo diễn nổi tiếng. Lê Khanh là một diễn viên gạo cội của nền điện ảnh Việt Nam, bà là trường hợp hiếm hoi được phong danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, Nghệ sĩ Nhân dân trước tuổi.
Được biết, hiện tại nữ nghệ sĩ đang tập trung vào công việc giảng dạy tại học viện diễn xuất. Bên cạnh đó vai diễn mới nhất của bà trong bộ phim Nơi giấc mơ tìm về đang nhận về phản hồi tích cực từ phía đông đảo khán giả.