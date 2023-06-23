Á hậu Vbiz vừa được bạn trai đại gia cầu hôn chưa lâu, nay bất ngờ lên tiếng hé lộ 'sự thật' về việc 'có tin vui'

Trong loạt ảnh được chia sẻ rầm rộ trên MXH, doanh nhân Đức Hồ đã cầu hôn người đẹp nhà Sen Vàng dưới ánh hoàng hôn đầy lãng mạn ngay trên đỉnh cầu “Hôn” Kiss Bridge. Sau đó, cô và ông xã tương lai nắm tay ra chào và nhận được sự chúc mừng từ mọi người.

Tháng 4/2023 vừa qua, tại buổi tham dự 1 sự kiện thời trang , Á hậu Phương Anh bất ngờ được bạn trai - doanh nhân Đức Hồ cầu hôn.

Được biết Á hậu Việt Nam 2020 quen biết doanh nhân Đức Hồ cách đây hơn một năm và nhận lời hẹn hò sau đó không lâu. Đến đầu năm 2023, cô đăng tải khoảnh khắc nắm tay người yêu trên trang cá nhân, đồng thời xác nhận chuyện đã có bạn trai. Thời điểm đó, danh tính đối phương vẫn được Phương Anh giữ kín.

Phương Anh là nàng hậu có đời tư kín tiếng

Thời gian gần đây, trong một số loạt ảnh, vòng hai của Á hậu Phương Anh được cho là đã to lên bất thường, làm dấy lên nghi vấn cô đã có tin vui. Nhiều khán giả còn tràn vào đặt câu hỏi và gửi lời chúc mừng đến nàng hậu.

Nguồn cơn bắt đầu từ video cô hào hứng chia sẻ về quá trình học chương trình Thạc sĩ. Khi đứng trước ống kính, trong vài khoảnh khắc nhiều người cho rằng dường như vòng 2 của Á hậu Phương Anh to lên một cách bất thường. Ngoài ra, thời gian gần đây Phương Anh cũng được nhận xét và tăng cân, gương mặt tròn lên thấy rõ.

Phương Anh lên tiếng làm rõ tin đồn có thai

Mới đây trên tài khoản TikTok cá nhân, Á hậu Phương Anh đã chính thức lên tiếng về tin đồn có bầu trước thềm đám cưới, giải đáp nghi vấn của cư dân mạng bấy lâu. Theo đó, Á hậu Phương Anh đã trả lời vô cùng khéo léo và dí dỏm: "Làm sao chị Phương Anh có em bé được, khi chị Phương Anh chính là em bé".

Hiện, dân tình vẫn đang mong ngóng 1 đám cưới cổ tích của cặp đôi trai tài - gái sắc này sẽ sớm được diễn ra.

Nhan sắc ngọt ngào của nàng hậu nhà Sen Vàng

Phạm Ngọc Phương Anh sinh năm 1998, sở hữu chiều cao 1,77m, số đo ba vòng 87-61-93. Cô giành ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020. Ngoài nhan sắc xinh đẹp, cô còn được khen ngợi bởi trình độ học vấn tốt.

Năm 2022, Phương Anh đại diện dự thi Hoa hậu Quốc tế. Dù được đánh giá cao song người đẹp trượt top 15 trong sự tiếc nuối của khán giả.