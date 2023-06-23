Á hậu Vbiz vừa được bạn trai đại gia cầu hôn chưa lâu, nay bất ngờ lên tiếng hé lộ 'sự thật' về việc 'có tin vui'

Hậu trường 23/06/2023 09:30

Vào đầu tháng 4 vừa qua, thông tin Á hậu nhà Sen Vàng nhận lời cầu hôn từ phía bạn trai doanh nhân đã gây xôn xao cõi mạng. Đến nay người đẹp lại tiếp tục khiến dân tình xôn xao bằng màn đáp trả về tin đồn có thai.

Tháng 4/2023 vừa qua, tại buổi tham dự 1 sự kiện thời trang, Á hậu Phương Anh bất ngờ được bạn trai - doanh nhân Đức Hồ cầu hôn. 

Trong loạt ảnh được chia sẻ rầm rộ trên MXH, doanh nhân Đức Hồ đã cầu hôn người đẹp nhà Sen Vàng dưới ánh hoàng hôn đầy lãng mạn ngay trên đỉnh cầu “Hôn” Kiss Bridge. Sau đó, cô và ông xã tương lai nắm tay ra chào và nhận được sự chúc mừng từ mọi người.

Á hậu Vbiz vừa được bạn trai đại gia cầu hôn chưa lâu, nay bất ngờ lên tiếng hé lộ 'sự thật' về việc 'có tin vui' - Ảnh 1

Á hậu Vbiz vừa được bạn trai đại gia cầu hôn chưa lâu, nay bất ngờ lên tiếng hé lộ 'sự thật' về việc 'có tin vui' - Ảnh 2
 Khung cảnh cầu hôn lãng mạn của cặp đôi hồi tháng 4/2023

Được biết Á hậu Việt Nam 2020 quen biết doanh nhân Đức Hồ cách đây hơn một năm và nhận lời hẹn hò sau đó không lâu. Đến đầu năm 2023, cô đăng tải khoảnh khắc nắm tay người yêu trên trang cá nhân, đồng thời xác nhận chuyện đã có bạn trai. Thời điểm đó, danh tính đối phương vẫn được Phương Anh giữ kín.

Á hậu Vbiz vừa được bạn trai đại gia cầu hôn chưa lâu, nay bất ngờ lên tiếng hé lộ 'sự thật' về việc 'có tin vui' - Ảnh 3
Phương Anh là nàng hậu có đời tư kín tiếng

Thời gian gần đây, trong một số loạt ảnh, vòng hai của Á hậu Phương Anh được cho là đã to lên bất thường, làm dấy lên nghi vấn cô đã có tin vui. Nhiều khán giả còn tràn vào đặt câu hỏi và gửi lời chúc mừng đến nàng hậu. 

Nguồn cơn bắt đầu từ video cô hào hứng chia sẻ về quá trình học chương trình Thạc sĩ. Khi đứng trước ống kính, trong vài khoảnh khắc nhiều người cho rằng dường như vòng 2 của Á hậu Phương Anh to lên một cách bất thường. Ngoài ra, thời gian gần đây Phương Anh cũng được nhận xét và tăng cân, gương mặt tròn lên thấy rõ. 

Á hậu Vbiz vừa được bạn trai đại gia cầu hôn chưa lâu, nay bất ngờ lên tiếng hé lộ 'sự thật' về việc 'có tin vui' - Ảnh 4
Phương Anh lên tiếng làm rõ tin đồn có thai 

Mới đây trên tài khoản TikTok cá nhân, Á hậu Phương Anh đã chính thức lên tiếng về tin đồn có bầu trước thềm đám cưới, giải đáp nghi vấn của cư dân mạng bấy lâu. Theo đó, Á hậu Phương Anh đã trả lời vô cùng khéo léo và dí dỏm: "Làm sao chị Phương Anh có em bé được, khi chị Phương Anh chính là em bé".

Hiện, dân tình vẫn đang mong ngóng 1 đám cưới cổ tích của cặp đôi trai tài - gái sắc này sẽ sớm được diễn ra.

Á hậu Vbiz vừa được bạn trai đại gia cầu hôn chưa lâu, nay bất ngờ lên tiếng hé lộ 'sự thật' về việc 'có tin vui' - Ảnh 5

Á hậu Vbiz vừa được bạn trai đại gia cầu hôn chưa lâu, nay bất ngờ lên tiếng hé lộ 'sự thật' về việc 'có tin vui' - Ảnh 6
 Nhan sắc ngọt ngào của nàng hậu nhà Sen Vàng

Phạm Ngọc Phương Anh sinh năm 1998, sở hữu chiều cao 1,77m, số đo ba vòng 87-61-93. Cô giành ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020. Ngoài nhan sắc xinh đẹp, cô còn được khen ngợi bởi trình độ học vấn tốt.

Năm 2022, Phương Anh đại diện dự thi Hoa hậu Quốc tế. Dù được đánh giá cao song người đẹp trượt top 15 trong sự tiếc nuối của khán giả.

Nàng Á hậu đình đám Vbiz từng giấu chuyện bầu bí và sinh con, nay bất ngờ công khai diện mạo ái nữ 2 tháng tuổi?

Nàng Á hậu đình đám Vbiz từng giấu chuyện bầu bí và sinh con, nay bất ngờ công khai diện mạo ái nữ 2 tháng tuổi?

Đây là lần đầu cô để lộ mặt con gái đầu lòng sau khi vượt cạn hồi đầu tháng 4.

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Từ khóa:   á hậu Phương Anh Phương Anh doanh nhân Đức Hồ Phương Anh mang thai

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