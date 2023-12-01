Hậu gửi đơn kiến nghị, NSƯT Đỗ Kỷ lần thứ 2 nhận thông báo 'trượt' danh hiệu NSND

Hậu trường 01/12/2023 19:55

Đây là lần thứ 2 nghệ sĩ ưu tú Đỗ Kỷ nhận được thông báo về việc ''trượt'' xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân lần thứ 10.

Theo thông tin từ VTC News, tối 1/12, ông Đỗ Kỷ xác nhận vừa nhận được thông báo mới của Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) về kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân lần thứ 10.

Thông báo nêu rõ: "Tiếp nhận Công văn số 5100 ngày 22/11/2023 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc thông báo kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân lần thứ 10, Cục Nghệ thuật biểu diễn - Hội đồng cấp cơ sở xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân thông báo với hồ sơ của nghệ sĩ ưu tú, đạo diễn Phạm Đỗ Kỷ như sau:

Hồ sơ này Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trình Thủ tướng tạm để lại do cá nhân có đơn thư, không đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân lần thứ 10".

Như vậy, đây là lần thứ 2 nghệ sĩ ưu tú Đỗ Kỷ nhận được thông báo về việc ''trượt'' xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân lần thứ 10.

Hậu gửi đơn kiến nghị, NSƯT Đỗ Kỷ lần thứ 2 nhận thông báo 'trượt' danh hiệu NSND - Ảnh 1
Nghệ sĩ Đỗ Kỷ 

Trước đó, dẫn tin từ Dân Trí, nam nghệ sĩ nhận được thông báo dừng xét tặng danh hiệu NSND lần thứ 10. Lý do là hồ sơ xét duyệt danh hiệu NSND có đơn thư và ý kiến của Bộ Công an.

Ngày 24/11, ông đã gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng để làm rõ các thắc mắc của mình.

Bà Nghiêm Thị Thanh Nguyệt, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ VH-TT&DL từng cho biết, trong quá trình xét duyệt danh hiệu NSND, NSƯT Đỗ Kỷ bị gửi đơn khiếu nại nhưng các đơn vị liên quan đã giải quyết một cách minh bạch, đúng quy trình, theo quy định của Chính phủ đã ban hành.

"Đơn thư đã được xử lý ở Hội đồng cấp Bộ, trước khi trình lên Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Hồ sơ của NSƯT Đỗ Kỷ đủ điều kiện xét duyệt NSND nên Hội đồng cấp Bộ đã gửi lên Ban, nhưng khi lên Ban thì hồ sơ bị tạm dừng. Việc xử lý vụ việc trong nhiều tháng nên không có gì ngỡ ngàng, bất ngờ gì với nghệ sĩ cả", bà Nguyệt thông tin.

NSND Quốc Trị cũng cho biết, ông là một trong những thành viên ngồi ghế Hội đồng cấp Nhà nước đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10 vừa qua.

Ông khẳng định, các thành viên trong Hội đồng làm việc minh bạch, chuyên nghiệp và độc lập. Hội đồng xét duyệt theo số phiếu, ai đủ điều kiện thì được duyệt hồ sơ gửi lên cấp cao hơn.

"Đợt đó, chúng tôi đánh giá hồ sơ của Đỗ Kỷ là tốt, không có vấn đề gì. Hồ sơ sau khi thống nhất được duyệt ở Hội đồng Nhà nước, được gửi lên Cổng thông tin điện tử của Bộ VH-T&DL để lấy ý kiến công chúng, xem có đơn thư khiếu nại gì không. Sau đó, mới lên Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Việc nghệ sĩ có kiến nghị, thắc mắc, cần gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan có thẩm quyền để làm rõ", NSND Quốc Trị nói.

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