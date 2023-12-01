Đeo chiếc kính râm bất kể trời sáng hay tối, Shark Bình lên tiếng lý giải nguyên nhân, nào ngờ bị Phương Oanh 'bóc phốt' ngay lập tức

Hậu trường 01/12/2023 11:11

Đi du lịch cùng Phương Oanh, Shark Bình khiến nhiều người thắc mắc khi ở đâu cũng đeo chiếc kính râm dù trời sáng hay tối.

Sau khi trải qua cơn nghén vì quá trình mang bầu song thai, Phương Oanh và Shark Bình mới đây đã có chuyến du lịch tại Nhật Bản và dành nhiều thời gian, thư giãn cùng nhau.

Du hý tại đất nước mặt trời mọc, nữ diễn viên liên tục livestream trò chuyện với người hâm mộ cũng như có những chia sẻ về quá trình thai nghén của mình.

Đeo chiếc kính râm bất kể trời sáng hay tối, Shark Bình lên tiếng lý giải nguyên nhân, nào ngờ bị Phương Oanh 'bóc phốt' ngay lập tức - Ảnh 1

Đeo chiếc kính râm bất kể trời sáng hay tối, Shark Bình lên tiếng lý giải nguyên nhân, nào ngờ bị Phương Oanh 'bóc phốt' ngay lập tức - Ảnh 2
 Nhan sắc rạng rỡ của nữ diễn viên họ Đỗ trong chuyến du lịch

Nữ diễn viên Hương Vị Tình Thân được chồng quan tâm, yêu thương, sẵn sàng dành thời gian du lịch cùng nhau. Tuy nhiên là một người đảm đương trọng trách quan trọng trong doanh nghiệp, shark Bình đôi khi vẫn phải làm việc từ xa khi có công việc gấp. 

"Đưa em đi công viên hít thở không khí trong lành nhưng mà ổng lại cắm mặt vào công việc. Thế nên, giờ mình phải ngồi đây livestream để "chém gió" với mọi người", Phương Oanh tiết lộ.

Đeo chiếc kính râm bất kể trời sáng hay tối, Shark Bình lên tiếng lý giải nguyên nhân, nào ngờ bị Phương Oanh 'bóc phốt' ngay lập tức - Ảnh 3
Shark Bình luôn kề cận để chăm sóc cho vợ 

Đáng chú ý, lộ diện 1 vài khoảnh khắc trong livestream của vợ, Shark Bình liên tục đeo kính râm bất kể trời sáng hay tối khiến nhiều người thắc mắc. Bày tỏ về điều này, Shark Bình nhanh chóng khoe đây là món quà mà Phương Oanh mua tặng, vì rất thích nên lúc nào cũng lấy ra đeo cả ngày.

Đeo chiếc kính râm bất kể trời sáng hay tối, Shark Bình lên tiếng lý giải nguyên nhân, nào ngờ bị Phương Oanh 'bóc phốt' ngay lập tức - Ảnh 4
 Cận cảnh kính râm được na doanh nhân trân quý

Mỹ nhân gốc Hà Nam chia sẻ thêm: “Chàng trai đeo kính nguyên ngày… kính chống xấu. Ông ấy bảo kính này đeo vào auto đẹp trai. Mình đã bảo kính này chỉ mua để đi đánh golf thôi, đi thể thao thôi mà thấy đẹp quá nên lúc nào cũng đeo, outfit nào cũng đeo”.

Chỉ 1 hành động nhỏ nhưng Shark Bình đã khiến nhiều người bất ngờ vì tình yêu và chiều chuộng dành cho vợ. Không chỉ yêu thương, chăm sóc nữ diễn viên mà đối với món quà vợ tặng, nam doanh nhân cũng vô cùng trân trọng. 

Đeo chiếc kính râm bất kể trời sáng hay tối, Shark Bình lên tiếng lý giải nguyên nhân, nào ngờ bị Phương Oanh 'bóc phốt' ngay lập tức - Ảnh 5
Shark Bình 'thả dáng' cùng món quà vợ mua 

Vào cuối tháng 6 vừa qua, Phương Oanh và shark Bình đã tổ chức lễ ăn hỏi tại Hà Nam - quê hương của nữ diễn viên phim Quỳnh Búp Bê. Sau lễ ăn hỏi, cặp đôi còn có chuyến du lịch dài ngày tại Mỹ và đăng tải nhiều hình ảnh tình cảm, hạnh phúc chứng minh cho mối quan hệ ngày một mặn nồng, thương yêu nhau.

Theo dự tính, Phương Oanh và shark Bình sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày 11/11. Tuy nhiên, do ốm nghén nặng khi mang thai song thai, cặp đôi đã quyết định hoãn tạm hoãn đám cưới.

Mẹ bầu Phương Oanh tranh thủ đi du lịch sau thông báo mang song thai, nhan sắc ngày càng mặn mà, tươi tắn

Mẹ bầu Phương Oanh tranh thủ đi du lịch sau thông báo mang song thai, nhan sắc ngày càng mặn mà, tươi tắn

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên Phương Oanh đã chia sẻ những hình ảnh mới nhất trong thai kỳ.

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Từ khóa:   Shark Bình Phương Oanh hậu trường Tin tức giải trí

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