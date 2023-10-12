Sắp đến hôn lễ tại Hà Nội, Phương Oanh bất ngờ 'thèm chua', khoe 2 món khiến CĐM xuýt xoa chúc mừng 'tin vui' lớn?

Sau hơn 1 năm hẹn hò, ngày 26/7 vừa lễ ăn hỏi giữa Phương Oanh và Shark Bình đã được diễn ra tại quê nhà nữ diễn viên. Đến mới đây, CĐM tiếp tục phát hiện chi tiết làm dấy lên nghi vấn Phương Oanh đang mang thai.

Cụ thể, trên trang cá nhân, Phương Oanh vừa đăng tải hình ảnh chụp món ăn là sấu giòn và khế chua. Bà xã Shark Bình còn bày tỏ sự thích thú khi chia sẻ: "Chảy nước miếng". Ngay lập tức, nhiều người hâm mộ đặt nghi vấn Phương Oanh đang mang thai. Bởi lẽ, 2 loại thức quà ăn vặt này là món mà nhiều chị em khi đang mang thai giai đoạn đầu rất thèm. Bài đăng của Phương Oanh Càng đáng chú ý hơn ngay khi nhận được những lời chúc mừng hoặc câu hỏi về việc đang có tin vui từ cư dân mạng, mỹ nhân gốc Hà Nam không lên tiếng đồng tình hay phủ nhận mà chỉ thả biểu tượng cảm xúc.

Đây không phải là lần đầu tiên Phương Oanh vướng nghi vấn mang thai. Trước đó, tại những buổi thử váy cưới để chuẩn bị cho lễ ăn hỏi hồi tháng 7, vòng 2 có phần nhô lên bất thường của nữ diễn viên cũng khiến cư dân mạng đồn đoán cô nàng đang mang thai. Nữ diễn viên cũng từng vướng nghi vấn mang thai trong dịp lễ ăn hỏi tại quê nhà Tuy nhiên, hiện đây mới chỉ là suy đoán từ phía netizen, thực hư ra sao vẫn phải đợi người trong cuộc lên tiếng xác minh.

Vào hôm 26/7, Shark Bình và Phương Oanh gây sốt khi tổ chức lễ ăn hỏi vô cùng ấm cúng tại tư gia nữ. Tay trong tay với Phương Oanh tại buổi lễ, nam doanh nhân gây xúc động khi nắm chặt tay bà xã phát biểu về cuộc hôn nhân của mình. Anh nói: "Cảm ơn mọi người đã có mặt ở lễ ăn hỏi của Bình - Oanh ngày hôm nay. Sự có mặt của mọi người là sự yêu thương rất lớn đối với vợ chồng chúng tôi. Chuyện tình của chúng tôi gần giống như một bộ phim có tên là 'Hương vị tình thân. Chúng tôi đến với nhau bắt nguồn từ tình cảm, tình yêu, đặc biệt là tình thân giữa 2 đứa với gia đình, bố mẹ, con cái với nhau. Vượt qua chông gai trắc trở thì 2 đứa đã đến với nhau. Ngày hôm nay thực sự như phim". Hiện, cả Phương Oanh và Shark Bình đang gấp rút chuẩn bị cho ngày trọng đại sẽ được diễn ra tại Hà Nội vào tháng 11 năm nay.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sap-en-hon-le-tai-ha-noi-phuong-oanh-bat-ngo-them-chua-khoe-2-mon-khien-cm-xuyt-xoa-chuc-mung-tin-vui-lon-623596.html