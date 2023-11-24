Mẹ bầu Phương Oanh tranh thủ đi du lịch sau thông báo mang song thai, nhan sắc ngày càng mặn mà, tươi tắn

Trên Facebook Phương Oanh chia sẻ những khoảnh khắc vi vu du lịch kèm dòng trạng thái: "Tranh thủ tung tăng". Trong hình ảnh được chia sẻ, vợ Shark Bình diện trang phục đơn giản với áo phao, kết hợp với set đồ len "kín cổng cao tường" để giữ ấm cơ thể.

Trong ảnh, phần bụng của nữ diễn viên chưa lớn, nên chính vì vậy mà có vẻ như cô đang tận dụng khoảng thời gian này để đi du lịch. Mặc dù đang mang thai nhưng trạng thái của người đẹp khá tốt, tinh thần thoải mái, khuôn mặt rạng rỡ. "Mẹ bầu" được khen trộm vía vẫn giữ được visual rạng rỡ, xinh đẹp.

Nhan sắc tươi tắn của mẹ bầu Phương Oanh

Trước đó, Phương Oanh xác nhận với báo giới về việc đang mang song thai. Những tháng đầu thai kỳ người đẹp nghén khá nặng nên thường không đi được đâu, chỉ chủ yếu ở nhà dưỡng thai. Khi sức khỏe ổn định hơn, Phương Oanh tranh thủ đi chơi trước khi "nằm ổ".

Bài đăng của Phương Oanh nhận được nhiều lời khen ngợi của mọi người vì nhan sắc mặn mà hơn sau khi mang thai.

Trước đó nữ diễn viên sinh năm 1989 làm lễ ăn hỏi với Shark Bình vào cuối tháng 7 sau khi đăng ký kết hôn 1 thời gian ngắn. Cặp đôi đi nghỉ trăng mật kết hợp công việc tại Mỹ đầu tháng 8. Hồi tháng 9 Phương Oanh đã đi thử váy cưới và chuẩn bị cho đám cưới.

Cặp đôi tay trong tay hạnh phúc trong lễ ăn hỏi

Tuy nhiên, sau khi thông báo mang song thai, nữ diễn viên Hương vị tình thân bất ngờ tuyên bố không thể tổ chức đám cưới linh đình như dự tính vì nghén nặng và quá mệt.

"Quỳnh Búp Bê" cũng tiết lộ dự định sẽ tổ chức đám cưới khi sinh con và hai bé cứng cáp, có thể xuất hiện trong ngày vui của bố mẹ. Đây là con đầu lòng của nữ diễn viên. Trong khi đó, Shark Bình có hai con riêng với người vợ đầu và cặp đôi mới hoàn tất thủ tục ly hôn cách đây không lâu.