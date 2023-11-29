Nhận lời mời quay trở lại sân khấu cùng Cát Phượng, Hoài Linh có thái độ bất ngờ, nhắc đến cả chuyện cát sê

Hậu trường 29/11/2023 12:54

Khi Cát Phượng chia sẻ về mong muốn vực dậy sân khấu thì Hoài Linh ngay lập tức có động thái khiến nữ diễn viên bất ngờ.

Mới đây, nữ diễn viên Cát Phượng tiết lộ cô sẽ tổ chức Đêm của cười 4 vào ngày 16/12 tại sân khấu Trống Đồng (TP.HCM). Chương trình có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ như Hoài Linh, Minh Nhí, Lê Giang, Cẩm Ly, Lương Bích Hữu… Đây được xem là bước khởi đầu trong hành trình vực dậy một trong những sân khấu đình đám một thời của diễn viên Hạnh phúc của mẹ dù biết trước sẽ có nhiều rủi ro.

Nhận lời mời quay trở lại sân khấu cùng Cát Phượng, Hoài Linh có thái độ bất ngờ, nhắc đến cả chuyện cát sê - Ảnh 1
Đêm của cười là dự án tâm huyết của Cát Phượng

Nữ diễn viên cho biết Trống Đồng là sân khấu gắn liền với cô từ lúc mới vào nghề đi tấu hài. Vì vậy khi quyết định tổ chức chương trình Đêm của cười, cô nghĩ ngay đến địa điểm này. 

Với sự góp mặt của nhiều ngôi sao đình đám, đêm diễn được khán giả vô cùng trông đợi. Đáng chú ý, theo chia sẻ của Cát Phượng với báo chí, nhiều nghệ sĩ gạo cội tỏ ra rất ủng hộ quyết tâm vực dậy sân khấu. Danh hài Hoài Linh không ngần ngại tham gia nhiệt tinh, đồng thời khẳng định không quan tâm đến tiền cát sê. 

"Anh Hoài Linh, khi tôi chia sẻ về mong muốn vực dậy sân khấu thì anh nói cứ làm trước đi, đừng nhắc đến chuyện cát sê. Nói thật nếu các nghệ sĩ lấy thù lao sòng phẳng thì tôi trả không nổi, huống gì tính đến chuyện chi phí âm thanh, ánh sáng. Thời điểm trước dịch mình bán vé giá nào cũng được, nhưng lúc này mình phải cân nhắc”, "tình cũ" Kiều Minh Tuấn chia sẻ. 

Nhận lời mời quay trở lại sân khấu cùng Cát Phượng, Hoài Linh có thái độ bất ngờ, nhắc đến cả chuyện cát sê - Ảnh 2

Nhận lời mời quay trở lại sân khấu cùng Cát Phượng, Hoài Linh có thái độ bất ngờ, nhắc đến cả chuyện cát sê - Ảnh 3
Cát Phượng và Hoài Linh có mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết

Đêm của cười là dự án của Cát Phượng với việc kết hợp chương trình ca nhạc và hài kịch. Trong lần trở lại này, cô mời các nghệ sĩ gạo cội như: NSND Thanh Điền, NSƯT Hoài Linh, Minh Nhí, Bảo Khương, Tiết Cương tham gia bên cạnh những tên tuổi trẻ…

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Từ khóa:   Cát Phượng Hoài Linh hậu trường Tin tức giải trí

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