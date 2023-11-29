Nhận lời mời quay trở lại sân khấu cùng Cát Phượng, Hoài Linh có thái độ bất ngờ, nhắc đến cả chuyện cát sê

Mới đây, nữ diễn viên Cát Phượng tiết lộ cô sẽ tổ chức Đêm của cười 4 vào ngày 16/12 tại sân khấu Trống Đồng (TP.HCM). Chương trình có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ như Hoài Linh, Minh Nhí, Lê Giang, Cẩm Ly, Lương Bích Hữu… Đây được xem là bước khởi đầu trong hành trình vực dậy một trong những sân khấu đình đám một thời của diễn viên Hạnh phúc của mẹ dù biết trước sẽ có nhiều rủi ro.

Đêm của cười là dự án tâm huyết của Cát Phượng

Nữ diễn viên cho biết Trống Đồng là sân khấu gắn liền với cô từ lúc mới vào nghề đi tấu hài. Vì vậy khi quyết định tổ chức chương trình Đêm của cười, cô nghĩ ngay đến địa điểm này.