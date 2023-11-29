Trước sự ra đi đột ngột của nam nhạc sĩ tài năng nhưng vắn số, nhiều nghệ sĩ không tránh được xót xa. Trên trang cá nhân, nhiều người đã gửi lời tiễn biệt đến người đồng nghiệp.

Sáng 29/11, nhạc sĩ Xuân Phương qua đời khiến nhiều nghệ sĩ và người hâm mộ không khỏi bàng hoàng tiếc thương. Với những khán giả yêu nhạc, nhạc sĩ Xuân Phương là một cái tên lớn. Anh là là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như Anh (Hồ Quỳnh Hương), Nếu phải xa nhau (Minh Quân), Mong ước kỷ niệm xưa (Nhóm 3A), Lời chưa nói, Lời ru cho con (Hà Trần), Người đàn bà thứ 2 (Nguyễn Ngọc Anh),... Tính đến năm 2021 nam nhạc sĩ cho biết đã viết nhạc cho tầm 60-70 bộ phim.

"Nếu có ước muốn trong cuộc đời này. Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại…

Nữ Diva Mỹ Linh không nén được xúc động: "Vĩnh biệt nhạc sĩ Xuân Phương! Biết là đời sống không ai nói trước được điều gì mà sao vẫn thắt lòng nghe tin dữ. Nhớ một người anh em cũng thời 7X. Lại một cánh chim nữa bay đi! Mong anh yên nghỉ!".

Bàng hoàng khi nghe tin nhạc sĩ Xuân Phương ra đi. Mình cũng có một số lần làm việc với Phương, lúc thì chung chương trình nào đó, lúc thì mời Phương về ĐHQGHN làm giám khảo Liên hoan văn nghệ. Xuân Phương là nhạc sĩ tài năng với nhiều ca khúc được yêu thích “Mong ước kỷ niệm xưa”, “Anh”, “Lời ru cho con”, “Nếu phải xa nhau”… Chàng trai hiền lành, nhỏ nhẹ, khiêm nhường ấy thế là đã đi xa rồi…

Ước sao thời gian quay trở lại, như em đã viết những lời bài hát đầy mênh mang ấy.

An nghỉ nhé Phương…", MC Thảo Vân bàng hoàng nhận tin dữ.

MC Thảo Vân tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của nam nhạc sĩ

"Anh Phương là người dạy tôi rất nhiều thứ từ cách hát, xử lý bài hát. Ngoài ra, anh còn giới thiệu tôi vào những chương trình do anh ấy làm giám đốc âm nhạc. Anh Phương cũng đưa hát bài Nếu phải xa nhau, từ đó ca khúc ấy gắn liền với tên tuổi tôi. Anh Phương là một ân nhân rất lớn của tôi. Kể cả sau này, anh cũng đưa tôi nhiều bài hát hay của anh", ca sĩ Minh Quân chia sẻ trên VietNamNet.

Nam ca sĩ kể thêm, khi nghe tin, anh bàng hoàng, đau xót bởi trước đó không hề biết nhạc sĩ Xuân Phương bị bệnh.

"Thực sự giới nghệ thuật miền Bắc không ai biết anh ấy bị bệnh và ra đi đột ngột như vậy. Tôi mới nhận được tin anh ấy bị bệnh đang nằm viện chưa kịp vào thăm thì hôm nay đã hay tin anh đã qua đời. Anh Phương và gia đình cũng giấu kín mọi người chuyện bị bệnh nên tin anh ra đi quá đột ngột", ca sĩ Minh Quân bày tỏ.

Ca sĩ Minh Quân xót xa vĩnh biệt người thầy của mình

Đồng tâm trạng với Minh Quân, nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh chia sẻ, ông vô cùng tiếc và thương nhạc sĩ Xuân Phương khi ra đi quá trẻ. "Tôi nghe tin mà sững sờ. Tôi biết tin cậu ấy bị bệnh nhưng không nghĩ cậu ấy ra đi nhanh thế.

Phương là một người hết sức tài năng. Cậu ấy đánh piano rất giỏi, còn là người phối khí, sáng tác rất nhiều ca khúc nhạc phim đi ra đời sống. Tôi nghe tin mà thương lắm vì cậu ấy trẻ khỏe mà sao mất sớm thế.

Cậu ấy hiện là chủ nhiệm khoa âm nhạc của Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội. Tôi có dạy sáng tác ở đó nên cũng có quen và tiếp xúc nhiều với cậu ấy.

Xuân Phương là người rất vui vẻ, chan hòa, yêu nghề, viết lách nghiêm túc lắm. Anh em nhạc sĩ trong giới rất quý cậu ấy. Xuân Phương rất trẻ nhưng được chọn là Chủ nhiệm Khoa Âm nhạc của Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đều có lý do cả. Tôi là một thế hệ nhạc sĩ đi trước nhưng rất quý trọng tài năng của cậu ấy. Nếu cậu ấy còn thì sẽ cống hiến được nhiều nữa", nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh cho hay.

Nhạc sĩ Xuân Phương là tác giả của nhiều bài hát nổi tiếng, trong đó có siêu phẩm về tuổi học trò - Mong ước kỷ niệm xưa

Nhạc sĩ Xuân Phương sinh năm 1973 ở Hưng Yên, anh là con trai của nhạc sĩ Xuân Tứ. Anh tốt nghiệp Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Từ năm 2000, anh là giảng viên tại trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội (tức Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội hiện nay). Sau đó, anh tiếp tục học lên Cao học về nghiên cứu văn hóa dân gian tại Viện Văn hóa dân gian.