Tin SỐC về 'bí mật gia tộc' nhà cố NS Vũ Linh: Có con trai 4 tuổi, nhưng đã qua đời khi chưa kịp đặt tên?

Hậu trường 02/11/2023 13:31

Mới đây, trên mạng xã hội TikTok đã lan truyền đoạn clip về người thầy mà cố NSƯT Vũ Linh yêu kính nhất - NSƯT Diệu Hiền. Bà đã tiết lộ "Ông hoàng cải lương Hồ quảng" có một cậu con trai 4 tuổi nhưng qua đời vì bệnh kinh phong.

Cụ thể, trong đoạn clip, NS Diệu Hiền chầm chậm kể: "Linh có một đứa con trai cũng dễ thương lắm. Tay chân đô lắm chứ không ốm như Linh, nuôi tới 4 tuổi thì bị kinh phong. Trời nóng là nó bị nhiều, trời lạnh ít bị. Lúc nhỏ nó bị ít thôi nên thằng Linh nghĩ đợi lớn một chút sẽ đi trị vì thời đó thuốc trị bệnh kinh phong cũng khó. Không ngờ 4 tuổi nó mất.

 Thằng nhỏ lanh lợi dễ thương lắm. Thằng nhỏ còn chưa kịp đặt tên. Tôi hỏi thằng Linh thì nó bảo: "Để em tính". Trong nhà cứ gọi thằng bé là "Linh con"".

Đoạn clip tiết lộ của NSƯT Diệu Hiền khiến cư dân mạng vô cùng bất ngờ. Được biết, thuở sinh thời, ông hoàng cải lương được NSƯT dìu dắt từ những ngày mới chập chững đi hát. Từng chia sẻ về người học trò mà bà cưng quý, NSƯT Diệu Hiền nghẹn ngào: “Nó tên Võ Văn Ngoan nhưng không ngoan gì cả. Tôi có nhiều học trò nhưng chỉ có nó là học trò nam. Nó theo tôi từ thời còn ở gánh hát Kim Chưởng. Gánh hát dọn đến đâu là tôi đều bị mắng vốn về nó do tật lí lắc, phá phách”.

Tin SỐC về 'bí mật gia tộc' nhà cố NS Vũ Linh: Có con trai 4 tuổi, nhưng đã qua đời khi chưa kịp đặt tên? - Ảnh 1
NSƯT Diệu Hiền

Bà thương Vũ Linh hơn cả em ruột của mình. Bởi tình thương đó quá lớn nên bà sẵn sàng bao dung cho sự ương ngạnh và dọc ngang không sợ trời, không sợ đất của cậu học trò. NSƯT Diệu Hiền nhớ lại, một lần Vũ Linh đánh con của một quan lớn vì bị người này mắng: “Lũ tụi bây là phường xướng ca vô loại”. Sau khi xin lỗi người ta thay cho Vũ Linh bởi tính ngang ngạnh đâu thèm cúi đầu trước ai, bà bắt Vũ Linh quỳ gối trên vỏ sầu riêng và răn dạy cách cư xử ở đời đến tàn cây nhang mới cho đứng lên. Cũng chính bà là người phát hiện ra tài năng và hỗ trợ để Vũ Linh có được thành công như bây giờ. 

Tin SỐC về 'bí mật gia tộc' nhà cố NS Vũ Linh: Có con trai 4 tuổi, nhưng đã qua đời khi chưa kịp đặt tên? - Ảnh 2

Tin SỐC về 'bí mật gia tộc' nhà cố NS Vũ Linh: Có con trai 4 tuổi, nhưng đã qua đời khi chưa kịp đặt tên? - Ảnh 3
 NS Diệu Hiền thương yêu Vũ Linh như con cháu trong nhà 

Được biết, thời gian vừa qua, gia đình cố nghệ sĩ Vũ Linh vướng ồn ào kiện tụng khi chính những người thân trong gia đình mâu thuẫn với nhau vì tài sản. 

Cụ thể,  gia đình liên tục xảy ra lục đục giữa Hồng Loan (con gái) và Hồng Nhung, Hồng Phượng (em ruột và cháu gái) của nam nghệ sĩ liên quan trực tiếp đến việc phân chia gia sản. 

Theo đơn khởi kiện, bà Nhung đề nghị tòa hủy văn bản khai nhận tài sản thừa kế do Hồng Loan lập ngày 7/4/2023 tại Văn phòng Công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến đối với tài sản của cố NSƯT Vũ Linh. Trong đó, nhà ở và quyền sử dụng đất tại số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND quận này cấp ngày 23/1/2015, đã được sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan.

Tin SỐC về 'bí mật gia tộc' nhà cố NS Vũ Linh: Có con trai 4 tuổi, nhưng đã qua đời khi chưa kịp đặt tên? - Ảnh 4
Ồn ào tranh chấp tài sản của gia đình NS Vũ Linh được cư dân mạng đặc biệt quan tâm 

Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 87, 88 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND quận Thủ Đức (nay là TP Thủ Đức) cấp ngày 19/12/1998 và một chiếc ô tô đều đã được sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan. Bà Nhung đề nghị hủy phần cập nhật với nội dung sang tên như trên trong các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, bà Nhung còn yêu cầu chia thừa kế đối với 2 thửa đất tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức cho bà và ông Võ Thành Nhiêu.

Bà Nhung khởi kiện yêu cầu chia di sản thừa kế của cố NSƯT Vũ Linh đối với quyền sử dụng thửa đất số 87, 88 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức cho bà Võ Thị Hồng Nhung và ông Võ Thành Nhiêu.

Bà Nhung yêu cầu hưởng một nửa tài sản sau khi trừ phần giá trị mà ông Ngoan đã lập di chúc miệng cho bà Lê Thị Hồng Phượng. Giá tạm tính mà bà Nhung yêu cầu được hưởng là 1,5 tỷ đồng.

Hiện, vụ việc kiện tụng tranh giành gia sản của những người thân trong gia đình "ông hoàng Hồ Quảng" vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và vẫn là tâm điểm được dư luận quan tâm, chú ý.

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