Con gái cố NS Vũ Linh làm điều đặc biệt trong ngày giỗ Tổ, được đồng nghiệp, học trò của ba chào đón nồng hậu

Ngày 25 - 26/9 (tức 11 - 12/8 âm lịch), nhiều sân khấu lớn tại TPHCM tổ chức sự kiện giỗ Tổ ngành sân khấu. Đây là dịp để người hoạt động nghệ thuật tưởng nhớ Tổ nghề, thế hệ nghệ sĩ đi trước duy trì bộ môn nghệ thuật sân khấu truyền thống.

Hành động dâng hương lễ Tổ của con gái cố NS Vũ Linh nhận về nhiều lời khen của khán giả. Không ít người cho rằng, dù không hoạt động showbiz nhưng cô có tấm lòng hướng về Tổ nghiệp.

Hồng Loan - con gái NSƯT Vũ Linh cũng đã đến nhà thờ Tổ thay ba bày tỏ lòng biết ơn đến Tổ nghề và thắp cho người ba nén hương trong ngày thiêng liêng này. Xuất hiện tại nhà thờ, Hồng Loan diện trang phục nhã nhặn, thành tâm dâng hương. Cô được đồng nghiệp, học trò của NSƯT Vũ Linh chào đón nồng nhiệt.

Trước đó, Hồng Loan cũng đăng tải loạt ảnh cùng 1 số nghệ sĩ thân thiết đi dâng hương

NSƯT Vũ Linh, tên thật là Võ Văn Ngoan (sinh ngày 10/12/1958). Trước khi qua đời, gia đình đã đưa ông vào cấp cứu tại Bệnh viện An Bình do chứng bệnh ung thư trực tràng tái phát.

Trong thời gian chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, mỗi khi sức khoẻ có cải thiện một chút, NS Vũ Linh lại tranh thủ tham gia vài vai nhỏ trên sân khấu cho đỡ nhớ nghề.

Lần nào xuất hiện, ông hoàng Hồ Quảng cũng nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán giả.

Sự ra đi của ông hoàng Hồ Quảng khiến nhiều khán giả xót xa, thương tiếc

Dù đã được các bác sĩ Bệnh viện An Bình tận tình cứu chữa nhưng do cơn bạo bệnh đã khiến ông trút hơi thở cuối cùng lúc 12 giờ 30 ngày 5/3. Sự ra đi của NSƯT Vũ Linh để lại nỗi đau buồn cho người thân và giới nghệ sĩ sân khấu cải lương đã từng ca diễn chung với ông suốt mấy chục năm qua.