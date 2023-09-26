Con gái cố NS Vũ Linh làm điều đặc biệt trong ngày giỗ Tổ, được đồng nghiệp, học trò của ba chào đón nồng hậu

Hậu trường 26/09/2023 16:03

Hành động của Hồng Loan trong ngày giỗ Tổ nhận về nhiều lời khen của khán giả.

Ngày 25 - 26/9 (tức 11 - 12/8 âm lịch), nhiều sân khấu lớn tại TPHCM tổ chức sự kiện giỗ Tổ ngành sân khấu. Đây là dịp để người hoạt động nghệ thuật tưởng nhớ Tổ nghề, thế hệ nghệ sĩ đi trước duy trì bộ môn nghệ thuật sân khấu truyền thống.

Con gái cố NS Vũ Linh làm điều đặc biệt trong ngày giỗ Tổ, được đồng nghiệp, học trò của ba chào đón nồng hậu - Ảnh 1

Con gái cố NS Vũ Linh làm điều đặc biệt trong ngày giỗ Tổ, được đồng nghiệp, học trò của ba chào đón nồng hậu - Ảnh 2
 Hồng Loan được NS Minh Nhí chào đón khi đến dâng hương thay ba

Hồng Loan - con gái NSƯT Vũ Linh cũng đã đến nhà thờ Tổ thay ba bày tỏ lòng biết ơn đến Tổ nghề và thắp cho người ba nén hương trong ngày thiêng liêng này. Xuất hiện tại nhà thờ, Hồng Loan diện trang phục nhã nhặn, thành tâm dâng hương. Cô được đồng nghiệp, học trò của NSƯT Vũ Linh chào đón nồng nhiệt.

Hành động dâng hương lễ Tổ của con gái cố NS Vũ Linh nhận về nhiều lời khen của khán giả. Không ít người cho rằng, dù không hoạt động showbiz nhưng cô có tấm lòng hướng về Tổ nghiệp. 

Con gái cố NS Vũ Linh làm điều đặc biệt trong ngày giỗ Tổ, được đồng nghiệp, học trò của ba chào đón nồng hậu - Ảnh 3
 Trước đó, Hồng Loan cũng đăng tải loạt ảnh cùng 1 số nghệ sĩ thân thiết đi dâng hương 

NSƯT Vũ Linh, tên thật là Võ Văn Ngoan (sinh ngày 10/12/1958). Trước khi qua đời, gia đình đã đưa ông vào cấp cứu tại Bệnh viện An Bình do chứng bệnh ung thư trực tràng tái phát.

Trong thời gian chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, mỗi khi sức khoẻ có cải thiện một chút, NS Vũ Linh lại tranh thủ tham gia vài vai nhỏ trên sân khấu cho đỡ nhớ nghề. 

Lần nào xuất hiện, ông hoàng Hồ Quảng cũng nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán giả.

Con gái cố NS Vũ Linh làm điều đặc biệt trong ngày giỗ Tổ, được đồng nghiệp, học trò của ba chào đón nồng hậu - Ảnh 4
Sự ra đi của ông hoàng Hồ Quảng khiến nhiều khán giả xót xa, thương tiếc

Dù đã được các bác sĩ Bệnh viện An Bình tận tình cứu chữa nhưng do cơn bạo bệnh đã khiến ông trút hơi thở cuối cùng lúc 12 giờ 30 ngày 5/3. Sự ra đi của NSƯT Vũ Linh để lại nỗi đau buồn cho người thân và giới nghệ sĩ sân khấu cải lương đã từng ca diễn chung với ông suốt mấy chục năm qua. 

Ca sĩ Nguyên Vũ tiết lộ tình trạng 'thân cô thế cô' của Hồng Loan, khẳng định 'như đinh đóng cột' về mối quan hệ cha - con với cố NS Vũ Linh

Ca sĩ Nguyên Vũ tiết lộ tình trạng 'thân cô thế cô' của Hồng Loan, khẳng định 'như đinh đóng cột' về mối quan hệ cha - con với cố NS Vũ Linh

Trong dòng trạng thái dài của mình, ca sĩ Nguyên Vũ đã phủ nhận hoàn toàn những điều thị phi mà cư dân mạng đang gán ghép cho Hồng Loan - con gái cố NS Vũ Linh.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồng Loan con gái cố NS Vũ Linh NS Vũ Linh

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm