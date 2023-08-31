Hồng Loan vừa tung sao kê từ thiện, Hồng Phượng đã có động thái mỉa mai cực gắt: 'Muốn tẩy trắng mọi thứ sao?'

Hậu trường 31/08/2023 13:48

Hồng Phượng đã đăng dòng trạng thái mỉa mai Hồng Loan giả tạo, vô ơn và cố tình tẩy trắng sau khi con gái cố NS Vũ Linh tung sao kê từ thiện dịp lễ Vu Lan vừa qua.

Mới đây, nhân mùa lễ Vu Lan, các con của NSƯT Vũ Linh gồm Hồng Loan, Bình Tinh, Vũ Luân đã tổ chức lễ trai tăng, tưởng niệm cố nghệ sĩ Vũ Linh tại Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương. Sau đó, Hồng Loan còn đứng ra quyên góp từ thiện để mua gạo ủng hộ cho người có hoàn cảnh khó khăn. 

Hồng Loan vừa tung sao kê từ thiện, Hồng Phượng đã có động thái mỉa mai cực gắt: 'Muốn tẩy trắng mọi thứ sao?' - Ảnh 1
Bài viết kèm thư cảm ơn được con gái cố NS Vũ Linh gửi tới mạnh thường quân 

Đáng chú ý, sau khi tổ chức đại lễ, con gái của NSƯT Vũ Linh đã gửi lời cảm ơn đến người thân, bạn bè và người hâm mộ đã đến dự. Cô viết: "Con xin thay mặt gia đình cảm ơn MTTQVN phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương; ban lãnh đạo Hoa Viên; các mạnh thường quân đã hỗ trợ gia đình con tổ chức lễ Vu Lan báo hiếu thành công hơn mong đợi của con. Sau đây con xin thông tin đến quý anh chị tổng tiền phát gạo từ thiện ngày 29/8/2023 tại Hoa Viên Bình Dương".

Đồng thời, cô cũng đã tự sao kê số tiền và hóa đơn mua 13 ngàn tấn gạo đã phát cho người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Hồng Loan vừa tung sao kê từ thiện, Hồng Phượng đã có động thái mỉa mai cực gắt: 'Muốn tẩy trắng mọi thứ sao?' - Ảnh 2
Bảng sao kê được Hồng Loan đăng tải

Động thái của Hồng Loan nhận được nhiều lời ủng hộ và khen ngợi của cư dân mạng. Tuy nhiên, về phía Hồng Phượng lại có dòng trạng thái ẩn ý mỉa mai cực gắt. 

Cháu gái Vũ Linh bất ngờ tố Hồng Phượng giả tạo, vô ơn và đang cố tình tẩy trắng: Ngày 20/5, ai dõng dạc dắt tay nhau lên mộ của cậu còn chưa hoàn thành lớn tiếng kêu gọi CĐM "chia sẻ rộng rãi dùm con, con như người mù, con không biết gì hết, họ gán cho con cái mác con nuôi", thách thức thử ADN các kiểu (trong khi đó đã biết mình là con nuôi) mà giờ giả nai, đưa bộ mặt giả nhân giả nghĩa ra để tiếp tục lấy lòng thương của CĐM à. Tiếp tục xài chiêu cũ, con không biết gì, con chưa từng làm gì... như người vô tội vậy? Bộ tính quảng cáo cho bột giặt hay gì? Chuyên gia tẩy trắng hân hạnh tài trợ chương trình này.

Chứng cứ còn đó, lời nói còn đây, đẩy gia đình của người nuôi dưỡng cưu mang mình 37 năm xuống vũng bùn của xã hội mà giờ làm như người vô can, muốn tẩy trắng mọi thứ sao, đâu có dễ dàng như vậy. Mọi việc đợi cơ quan điều tra triệu tập rồi cùng nhau lên đó trình bày cho tiện. Chốt vậy đi", Hồng Phượng đăng tải trên trang cá nhân. 

Hồng Loan vừa tung sao kê từ thiện, Hồng Phượng đã có động thái mỉa mai cực gắt: 'Muốn tẩy trắng mọi thứ sao?' - Ảnh 3
Hồng Phượng tung clip kèm lời lẽ mỉa mai Hồng Loan 

Hồng Phượng còn đính kèm đoạn clip Hồng Loan và Vũ Luân nói về chuyện con nuôi con ruột trên mộ của "Ông hoàng cải lương Hồ quảng" tại thời điểm NS Vũ Luân mới vừa qua đời. Tuy nhiên, thay vì để chế độ công khai, Hồng Phượng lại có động thái khóa phần bình luận. Hiện đoạn clip và dòng trạng thái của nữ nghệ sĩ đang thu hút sự quan tâm, chú ý của cư dân mạng. 

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Theo căn cứ sổ bộ nuôi con nuôi, UBND quận Phú Nhuận xác định bà Võ Thị Hồng Loan là con nuôi của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Ngay sau thông báo này, phía Hồng Phượng đã ngay lập tức có phản ứng gây chú ý.

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Từ khóa:   Hồng Phượng Hồng Loan Cố NS Vũ Linh

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